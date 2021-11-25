Алтапресс: В Сибири аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости

Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости. Это уже привело к тому, что в ряде регионов возникла нехватка препаратов от COVID-19, гриппа и простуды.

Лекарства. unsplash.com

А цены за последние три месяца выросли на 5−10%, пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо «Общественной потребительской инициативы», направленное в Росздравнадзор. По данным организации, ситуация усугубляется тем, что 80% аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты.

Наибольшие проблемы выявлены в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях, пишет bfm.ru.

Ранее в Рубцовске возобновили работу аптеки, закрывшиеся после жалоб жителей на отказ продавать лекарства поштучно. Местные жители рассказали про отказы аптек продавать лекарства поштучно, после чего журналисты направили запросы в региональный Минздрав и Роспотребнадзор

Через несколько дней несколько аптек приостановили деятельность «в связи с переоформлением лицензии».

Алтапресс