Алтапресс: Тепло до +8, снежный шторм и похолодание до -25 градусов поочередно ударят по Алтайскому краю

Погода в Алтайском крае в ближайшие двое суток продемонстрирует настоящую метаморфозу, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Метель. Зима. Михаил Хаустов

Если местами по краю 25 ноября будет до +8 градусов, то в ночь на 27 ноября похолодает до -25 градусов. Столь серьезные изменения будут сопровождаться снежным штормом и мощным ветром.

В регионе передано штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 ноября ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, по югу с дождём, гололёдные явления (налипание мокрого снега), метели, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ночью 26 ноября — похолодание», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры 25 ноября составят −3…+2 градуса, по югу +3…+8 градусов.

В ночь на 26 ноября похолодает до −9…−14 градусов, по северо-западу местами будет до -20 градусов.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

Днем 26 ноября в крае будет −9…−14 градусов.

В ночь на 27 ноября температура воздуха опустится до −13…−18 градусов, а местами столбики термометров покажут -25 градусов.

Алтапресс