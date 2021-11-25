Алтапресс: Маленькие, да удаленькие. Нужны ли жителям края частные дома, и почему их не хотят строить девелоперы

Интерес к частным домам в пандемийном 2020-м пошел в гору и до сих пор не сбавляет темпы. Но, несмотря на растущий спрос, девелоперы не спешат в сферу частного домостроения. Почему «малоэтажка» не привлекает представителей крупного строительного бизнеса? И настанет ли время, когда барнаульцы начнут выстраиваться в очередь за коттеджами от крупных застройщиков — в материале altapress.ru.

Дом. Индивидуальное жилищное строительство. pixabay.com.

«Урожайные» годы…

Цифры говорят сами за себя — частное домостроение до сих пор в тренде. По данным краевого минстроя, в прошлом году ввод малоэтажной недвижимости составил 41% от общего числа построенных «жилых квадратов». Частных домов было возведено 340,5 тыс. кв. м, квартир в многоэтажках — 826,4 тыс. кв. м.

Поселок «Фирсова Слобода». Фото предоставлено застройщиком

Минстрой сообщает: за 10 месяцев 2021-го ввод «малоэтажки» достиг 46% от общего числа жилой недвижимости. За неполный год построено и сдано в эксплуатацию 714,9 тыс. кв. м жилья, из них 329,8 тыс. кв. м — это частные домовладения.

Год еще не завершен, о его итогах еще рано судить строго. Но уже сейчас можно говорить о том, что частное домостроение планомерно отвоевывает место под солнцем.

Жилье мечты

Риэлторы заметили: многие люди действительно хотели бы жить именно на земле. Директор компании «СтатусЪ» Лариса Мельситова отмечает: они стремятся переехать за город и постепенно приходят к мысли о покупке коттеджа.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Лариса Мельситова,

директор компании «СтатусЪ»:

Преимуществ у такого жилья масса: свежий воздух, простор, собственный гараж, минимум соседей, придомовая личная территория и т. д. Но прошли те времена, когда люди покупали просто дом. Сейчас они стремятся приобретать жилье в благоустроенных поселках. Стоимость таких домохозяйств может доходить до 8−10 млн рублей. Ради большой покупки клиенты нередко продают квартиры или проводят обмен — trade in, добавляя к вырученным средствам ипотечные деньги.

Риэлторы добавляют: многие признаются, что дом для них — это лучшее предложение, но есть нюансы. В частности, не все могут себе позволить машину, чтобы быстро добираться до города. Вдобавок, поселки не всегда полноценно обеспечены инфраструктурой.

Стройка социального объекта. Минстрой Алтайского края.

Лариса Мельситова,

директор компании «СтатусЪ»:

К тому же, у нас пока не настолько развито масштабное индивидуальное строительство со всей инфраструктурой (сады, школы, ТЦ) как, например, в Краснодарском крае. Предложение не всегда покрывает разнообразный спрос, ведь сейчас люди очень щепетильно относятся к таким крупным тратам, как покупка недвижимости и хотят получить за довольно большие для нашего города деньги максимальный комфорт.

Получается, многие барнаульцы были бы счастливы поселиться в собственном доме, но часть потенциальных собственников домовладений останавливают несколько факторов: удаленность от города, требующая наличия машины, небольшой выбор коттеджей «под себя», не всегда развитая инфраструктура.

Малоэтажная Россия

Бизнесмен Юрий Фриц развивает проект строительства коттеджного поселка с рабочим названием «Полянки» в районе села Новые Зори. В качестве партнера он привлек новосибирскую компанию «Сибирские строительные системы». Это один из первых микрорайонов с типовыми домами для потребителей с различными запросами.

Юрий Фриц, «Эко Ярмарка». Анна Зайкова

По его словам, важную роль в формировании спроса на «малоэтажку» сыграл комфорт. Людям, особенно большим семьям, гораздо удобнее жить в просторном доме в коттеджном поселке, чем в стесненных условиях городской квартиры в окружении плотной застройки.

Еще одна немаловажная причина, по мнению Юрия Фрица — растущие коммунальные платежи. Уже сейчас проживание в большинстве коттеджей обходится ощутимо дешевле.

Юрий Фриц,

бизнесмен:

На мой взгляд, Россия с ее необъятными просторами могла бы стать страной малоэтажного строительства. В этом заложен потенциал для решения демографической проблемы. Большой дом, как правило, ассоциируется с большой семьей и наоборот. Для нас эти вещи — неразрывные.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

В данном контексте, считает спикер, должны появиться дополнительные инструменты государственной поддержки. Пока же полноценно работает, в основном, сельская ипотека. Однако она не охватывает городские округа. К тому же, в льготное кредитование заложен сложный механизм финансирования строительства частных домов, использовать который решаются немногие.

Строить можно , но не выгодно

Летом этого года о своем намерении зайти в сферу малоэтажного строительства заявил один из крупнейших застройщиков — московская компания «ПИК».

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Что же касается краевой столицы, то на данном этапе развития сферы малоэтажного строительства в городе и регионе говорить о включении в процесс крупных застройщиков еще очень рано. В первую очередь, из-за низкой прибыльности этого бизнеса. Об этом рассказал председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Нужно смотреть на вещи объективно. Тот факт, что компания «ПИК» вошла в сферу малоэтажного строительства — это начало положительной тенденции. Но для нас это — пока недостижимая высота. В первую очередь из-за того, что ценник на индивидуальное жилье в Москве разительно отличается от стоимости данной категории недвижимости в Барнауле. К тому же, в столице есть большой спрос на коттеджные поселки, проживание в которых по уровню комфорта не уступает городской квартире.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Около 10 лет назад Александр Мишустин занимал должность первого зама гендиректора ИСК «Союз». Уже тогда застройщик решил прощупать почву в сфере малоэтажного строительства.

Компания всесторонне проанализировала ситуацию на рынке возведения индивидуальных домовладений. Тогда специалисты пришли к выводу, что даже при использовании новейших технологий по возведению типовых коттеджей из железобетонных плит, себестоимость каждого объекта получится непозволительно высокой.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

На сегодняшний день почти ничего не изменилось. К этому нужно еще добавить тот факт, что в ряде случаев перед началом строительства нужно выкупить участок земли. Это приводит только к увеличению себестоимости. Таким образом, маржинальность таких проектов, исходя из современных цен, получается очень низкой. А если выставить объективный в данной ситуации ценник, то построенное жилье просто не будет востребовано.

Интерьер. Частный дом. pixabay.com.

Мишустин добавляет: сейчас строительством домов занимаются преимущественно небольшие подрядные организации.

Александр Мишустин,

Председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Пока крупным застройщикам заходить в эту сферу не выгодно. Это — во-первых. Во-вторых, в регионе еще не сформировался устойчивый рынок строительства частных домовладений. Это же Барнаул. Несмотря на всплески интереса к частным домам, на коттеджи пока нет гарантированного спроса.

Он пояснил, что в самом начале пандемии, в 2020 году, интерес потребителей к загородному жилью начал подогреваться. Сколько продолжится тенденция, неизвестно.

Участок. Загородное строительство. pixabay.com.

Но даже в случае появления массового спроса, крупные застройщики вряд ли сразу же бросятся в «малоэтажку» с головой. Хотя эксперт не исключает, что рано или поздно девелоперы Барнаула начнут постепенно прощупывать почву в данной сфере и понемногу инвестировать в те или иные проекты.

Дополнительные стимулы

Но на развитие индивидуального строительства нужно смотреть гораздо шире, считает бизнесмен. В частности, расширить программу переселения россиян из-за рубежа. Если ее подкрепить финансовыми ресурсами на приобретение земли, возведение или покупку дома, то она может «сыграть» и на социальную, и на строительную сферы.

Загородный дом. pixabay.com.

Юрий Фриц,

бизнесмен:

В этом плане очень хорошей идеей стала программа «Дальневосточный гектар». Но ее слабое место — плохо развитая инфраструктура участков. Если бы власть взяла на себя обеспечение условно перспективных земель коммуникациями, то люди охотнее бы брали такие гектары. Вдобавок, государственная мера могла бы работать успешнее вместе с программой развития семейного фермерства.

Что касается включения в сферу индивидуального жилищного строительства крупных девелоперов, то это, скорее, специфика малого и среднего бизнеса, уверен предприниматель. И не только из-за низкой маржинальности, но и из-за довольно тесной и индивидуальной работы с клиентами, на которую готовы идти далеко не все крупные компании.

Дом, милый дом. pixabay.com.

Юрий Фриц,

бизнесмен:

Сложность финансовой стороны вопроса состоит еще и в том, что для возведения типового коттеджного поселка девелоперу придется вкладывать собственные средства, а уже после выходить на реализацию. Это достаточно большие инвестиции.

Он добавил: в случае с высотным строительством, после перехода на проектное финансирование и эскроу-счета, застройщикам приходится привлекать деньги банка, а не дольщиков. Однако с «малоэтажкой» такая схема практически не работает. Банки не особо охотно финансируют индивидуальное жилищное строительство, поэтому бизнесменам, решившим инвестировать в коттеджное строительство, приходится рассчитывать пока только на себя.

Алтапресс