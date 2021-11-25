Алтапресс: Чунга-чанга, встретим Новый год! За какими зарубежными и «родными» турами охотятся жители краевой столицы

Altapress.ru поговорил с директорами барнаульских турфирм и узнал, сколько стоит возможность водить хоровод под пальмой, и как сильно это востребовано в период пандемии. В турфирмах предупреждают сразу — цены могут меняться каждый день.

ОАЭ. Источник: архив компании "Авиафлот"

Новый год в море

Доминиканская республика

Остров принимает прямые рейсы из Новосибирска, так что думать о пересадках уже не придется. Температура воздуха здесь поднимается до +30 градусов. Заняться есть чем: море и солнечные ванны — в полном распоряжении туристов.

Александра Томашевич, директор «СК-тур», отмечает, что все бюджетные предложения туристы уже разобрали. Сейчас стоимость недельного тура с вылетом 28 декабря стартует от 125 тыс. руб. на человека.

«Чтобы улететь в Доминикану на Новый год нужно примерно 240 тыс. на двоих — минимум», — оценивает стоимость поездки Валерий Шейко, представитель ANEX tour.

Доминикана. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

«145 тыс. рублей на человека — и это без питания», — озвучивает стоимость поездки с вылетом 28 декабря Евгения Беспалова, директор турфирмы «100 дорог».

Мальдивы

В декабре здесь та же погода, что и в Доминиканской республике. Вот только добираться до островов придется через Москву.

Бюджетные предложения и в этом случае предусмотрительные путешественники уже разобрали. «За 1,1 млн рублей у нас недавно забронировали недельный тур. Это на троих. Выходит, 380 тыс. на человека. Причем, это даже не Новый год — вылет 5 января», — говорит Евгения Беспалова.

Примерно те же цены называет и Валерий Шейко — от 500 тыс. руб. на двоих.

Мальдивы. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Таиланд

Путешественники явно истосковались по этой стране. По словам Александры Томашевич, туры в Таиланд разобрали буквально за несколько дней.

Евгения Беспалова подтверждает: на Пхукет к Новому году уже не улететь. Но попасть в Паттайю еще есть шанс. Так, недельный тур с вылетом из Новосибирска 29 декабря стартует с цены от 82 тыс. на человека.

Валерий Шейко общего восторга по открывшемуся Таиланду не разделяет: «Довольно дорого и слишком много препятствий для нормального отдыха. Ведь вакцинированным приходится сдавать ПЦР-тест до вылета, по прилете, а потом еще и на седьмой день. Не отдых, а сдача анализов».

Аланья. Турция. Altapress.ru

За распродажами и экскурсиями

Здесь мы поговорим о направлениях, где становится слишком прохладно, чтобы наслаждаться одним лишь пляжным отдыхом.

Египет

На его курортах можно получить нормальные для сибиряков 24 градуса тепла. «И температура воды комфортная, просто ветра. Удастся ли искупаться — зависит от того, где находиться. Например, можно отдыхать в безветренных бухтах», — говорит Валерий Шейко.

Даже если искупаться в море не получится, в хороших отелях есть подогреваемые бассейны. И загорать еще никто не запрещал.

Зима — самое лучшее время, чтобы оценить культурное богатство Египта, уверена Евгения Беспалова. «Я сама отмечала там Новый год и убедилась, что это время прекрасно для экскурсий. Можно посмотреть на пирамиды, не умирая от жары», — говорит она.

Египет. Открытые источники в Интернете (СС0)

По оценке Евгении, вылет в Хургаду 31 декабря на 9 ночей обойдется в 62 тыс. рублей на человека и выше. 26 декабря в Шарм-эш-Шейх — от 70 тыс. рублей на человека.

Александра Томашевич называет примерную стоимость — от 42 тыс. рублей.

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах будет уже прохладнее, чем в Египте, поэтому в это время поплавать не удастся. Но там начинается распродажа, поэтому можно устроить себе шопинг-тур, отмечает Валерий Шейко.

Также в Дубае в это время и до конца марта проходит выставка Expo 2020. «У нас уже были там туристы — в полном восторге: настолько интересно и технологично она выполнена. Рейсов в ОАЭ много, однако на некоторые даты уже нет мест», — говорит Евгения Беспалова.

Дубай, ОАЭ. www.airpano.ru

Недельный тур с вылетом 28 декабря из Новосибирска — от 72 тыс. рублей на человека.

Турция

«В Турции холоднее, чем в Эмиратах: +18−22 градусов», — говорит Валерий Шейко.

Здесь, как и в случае с предыдущими вариантами, можно окунуться в экскурсионный отдых. Стоимость десятидневного тура с вылетом 29 декабря из Новосибирска стартует от 50 тыс. рублей на человека и выше.

Туры со снежком

Венгрия

Неплохой вариант для тех, кто рвется в Европу.

Будапешт. ССО.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

— На прошлой неделе мы бронировали тур в Венгрию с вылетом 19 декабря — обошлоь это нашим туристам в 193 тыс. рублей на двоих. В цену входят стоимость авиабилетов в Будапешт с пересадкой в Москве и недельное проживание в хорошем четырехзвездочном отеле. Да, Европа сейчас не для бедных.

Отечественный Сочи

Вариант для тех, кто вообще не желает на море и за границу, но кому отправиться в путешествие все же хочется.

С погодой, как отмечает Евгения Беспалова, там как повезет. «Иногда бывает тепло и можно ходить в легкой курточке. А если будет снег — кататься на горных лыжах. И без моря в Сочи есть чем заняться — устроить себе экскурсионный тур», — говорит она.

Тур на шесть ночей из Барнаула в Сочи обойдется как минимум в 30 тыс. рублей на человека, отмечает Александра Томашевич.

Красная Поляна в Сочи. Фото предоставлено Федеральным туроператором Курорты России.

Почему так дорого

Стоимость новогоднего тура, конечно, выше, чем «обычного». Прежде всего это связано с повышенным спросом.

Валерий Шейко,

директор «СГ-тур» ( ANEX tour):

— Новогодние туры всегда отличаются по цене, это считается пиком продаж. Многие люди, у которых есть деньги, хотят отдохнуть за пределами хотя бы своего города.

Плюс на стоимость тура накладываются дополнительные услуги. К примеру, праздничный ужин.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

— В некоторых отелях проходит праздничная программа, есть обязательный новогодний ужин. Иногда сумма доплаты за них может быть довольно крупной. Чем проще отель, тем торжество дешевле, либо его вообще нет».

Новый год. Елка. СС0

В 1,5−2 раза цена новогоднего тура отличается от «обычного», подчеркивают в барнаульских турфирмах.

Силен ли ажиотаж

Валерий Шейко,

директор «СГ-тур» ( ANEX tour):

— Сейчас мы чувствуем спад. Видимо, люди просто всего боятся из-за коронавируса. Спрос, конечно, есть, но не такой как раньше.

Александра Томашевич,

директор «СК-тур» ( Pegas Touristik):

— Мне кажется, все как обычно: нет ни ажиотажа, ни спада. Спрос всегда такой, хорошие варианты, конечно, разбираются заранее. В данный момент туристы выбирают уже из того, что осталось.

Евгения Беспалова,

директор турфирмы «100 дорог»:

— Ажиотажа пока не чувствуем. В декабре начнется — все будут звонить и спрашивать, а продавать уже будет нечего.

Алтапресс