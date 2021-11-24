Алтапресс: Совет психолога. Что делать, если тревога из-за ковида мешает жить

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как быть, если тревога по поводу коронавируса и пандемии так сильна, что мешает жить?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Страх, тревога СС0

Как снизить беспокойство

Специалист рассказывает, что в ситуации сильной тревожности из-за пандемии важно поставить перед собой задачу — научиться жить в новой, непривычной реальности.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Еще необходимо замечать беспокойство, уметь его оценивать по шкале от одного до десяти. От волнения до паники, которая сковывает тело и мешает даже двигаться. В случае максимальной тревоги лучше обратиться к специалисту.

Если человек понимает, что все же способен «ужиться» со своими нервами, помогут дыхательные техники. Ими, уверяет эксперт, может овладеть каждый.

Основная гласит: На четыре счета вдох, на восемь — выдох. Проще говоря, последний должен быть вдове длиннее.

Семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Следующий этап — установить причину тревоги. Для этого спросите себя: «Чего именно я боюсь?». Заболеть коронавирусом, потерять работу или заражения близких? Дальше рассуждаем, что будем делать, если тот или иной сценарий воплотиться. В первом случае вряд ли можно напрямую повлиять на ситуацию. В наших силах, например, заниматься спортом, следить за питанием, носить маску, пить витамины, чтобы укрепить иммунитет и так далее.

Во второй ситуации стоит продумать план действий: «Буду искать новую компанию». Где, как? А в третьей спросить себя: «Что я могу сделать, чтобы снизить риск болезни у моих близких?»

Главное понять, что человек действительно в силах сделать в конкретный момент, чтобы ему стало лучше.

Воздух. ССО.

Также во время тревоги, советует психолог, важно проговаривать свои чувства: «Я переживаю поэтому», «Мне страшно от этого». Констатация этих фактов позволит снизить тяжелые ощущения на несколько баллов.

Как не переживать о будущем

Наряду с этими правилами, нужно напоминать себе, что жизнь происходит только здесь и сейчас. Причем вне зависимости от пандемии и угрозы вируса.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Зачастую мозг создает для нас иллюзию будущего. В то время как на самом деле в реальности существует только настоящее. Можно планировать, что угодно, но все это может сорваться в один миг. И не обязательно из-за коронавируса. Ведь жизнь сама по себе — непредсказуемая штука. Сегодня — не вылетел самолет, завтра — простудился ребенок. Ни то, ни другое невозможно предугадать. А мысли о будущем — просто человеческая фантазия.

Счастье. pixabay.com.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2012 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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Алтапресс