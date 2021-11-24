Алтапресс: Депутат АКЗС рассказал про колоссальные потери среди медиков, переброшенных на передовую

Депутат АКЗС Владимир Лещенко призвал жителей Алтайского края минимизировать нагрузку на здравоохранение, где с каждым днем все более заметны кадровые потери.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

Напомним, Лещенко в 2021 году стал депутатом АКЗС, где возглавил комитет по здравоохранению, а до этого трудился заместителем министра здравоохранения края.

Депутат оценил текущую эпидемиологическую обстановку в Алтайском крае как очень тяжелую.

«Медицинский персонал работает на пределе. Необходимые кадры из практического здравоохранения переброшены на передовую, на борьбу с ковидом. Кадровые потери на сегодняшний день просто колоссальные. К сожалению, мы теряем специалистов и в прямом, и в переносном смысле. Десятки коллег умерли из-за коронавируса, другие, просто не выдерживая нагрузки, уходят из профессии. К работе привлекли студентов и ординаторов, но в сегодняшней ситуации сохранить плановую медицинскую помощь на прежнем уровне невозможно. Если в первую волну в некоторых регионах „укреплялись“ специалистами из других территорий, где ситуация была более спокойная, то сейчас такое невозможно. Медики везде перегружены», — подчеркнул Лещенко.

Владимир Лещенко, замглавы алтайского минздрава Дмитрий Лямзин

Лещенко напомнил, что по статистике в крае ежедневно выявляют более 500 заболевших ковидом, однако этот показатель «можно смело умножать на два, а то и на три, чтобы получить реальную картину».

Также парламентарий положительно оценил введение QR-кодов в Алтайском крае.

«Не понимаю и не принимаю рассуждений о том, что это ущемление прав и свобод. Люди, которые вакцинировались или переболели, имеют этот код. Возможность поставить прививку была и есть у каждого. Да, вакцина не гарантирует полную защиту от заражения, но сегодня это единственный надежный способ защитить себя от тяжелых последствий ковида, выжить», — подчеркнул депутат.

По его мнению, Алтайскому краю пока далеко до достижения коллективного иммунитета, потому что люди в большинстве случаев игнорируют призыв вакцинироваться.

Алтапресс