Алтапресс: Губернатор Томенко назвал главный ключ к прохождению пандемии коронавируса

Коллективный иммунитет является главным ключом к прохождению пандемии коронавируса, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии.

Пандемия. Вакцинация. pexels.com

Так, высказываясь о практике применения QR-кодов в регионе, глава региона напомнил, что все мы живет с условиях пандемии уже почти два года.

«За это время коронавирус нанес непоправимый ущерб по многим направлениям», — подчеркнул губернатор, отметив, что в крае выросла смертность, у многих людей возникли серьезные проблемы с самочувствием.

Также, по словам Виктора Томенко, ковид стал настоящим вызовом для экономики.

При этом Виктор Томенко добавил: «Необходимо вырабатывать коллективный иммунитет, это — главный ключ к прохождению пандемии».

В этом контексте он отметил, что региону необходимо достигнуть показателя вакцинации взрослого населения на уровне 80%. Пока эти цифры значительно скромнее.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

По оценкам главы региона, к середине декабря текущего года число тех, кто завершит вакцинацию, в крае достигнет порядка 950 тысяч человек. Из этого следует, что до достижения целевого показателя вакцинации в регионе потребуется еще 4−5 месяцев.

А значит, в этот период необходимо соблюдать меры, которые будут сдерживать распространение коронавируса. В их числе и пропуск по QR-кодам.

«Эти меры временные, вынужденные. Как только ситуация будет улучшаться, мы будет отменять эти решения», — сказал губернатор.

Алтапресс