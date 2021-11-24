Алтапресс: Здесь были Таиров, Паустовский, Свиридов. 100 фактов об алтайском театре драмы к вековому юбилею

27 ноября 2021 года Алтайскому театру драмы исполняется сто лет. «Афиша» решила символично отобразить историю и жизнь театра в ста самых разнообразных фактах. Сегодня вторая часть (первую можно почитать здесь) — факты, посвященные военному периоду.

Спектакль "Оптимистическая трагедия" по пьесе Вишневского teatrpushkin.ru

1. В первый же год войны Алтайскому театру драмы пришлось переехать в Бийск, чтобы уступить свою сцену другим театрам. Сначала в 1941 году в город приехал Днепропетровский русский драматический театр (позже он переехал в клуб Меланжевого комбината).

2. 17 апреля 1942 года в Барнаул в эвакуацию прибыл Московский государственный Камерный театр под руководством Александра Яковлевича Таирова. Именно он, безусловно, оставил неизгладимый след в театральной жизни Барнаула.

Чем знаменит театр Таирова

Московский Камерный театр — один из самых легендарных в истории русского театрального искусства. В 1914 году его основал режиссер Александр Яковлевич Таиров.

Начиная с первого своего спектакля Камерный театр проявлял необыкновенную репертуарную смелость. Каждая новая постановка была экспериментом, расширяющим возможности сценического искусства. Спектакль-опыт оказывался у Таирова также и спектаклем, обладающим для зрителя необходимой законченностью, зрительски ценным.

«Всю свою жизнь он утверждает значение крупных форм: мистерии-трагедии и арлекинады-комедии; он стремится увидеть за рамками спектакля некие вечные законы, заставить зрителя вникнуть в существенные явления жизни», — писал о Таирове театровед Павел Марков.

Александр Таиров (второй слева) и Алиса Коонен (первая справа) teatrpushkin.ru

Главной музой Таирова и примой театра была актриса Алиса Георгиевна Коонен, обладавшая уникальной актерской индивидуальностью. Она создала ряд образов большой трагической силы, страстной эмоциональности, трогательной лиричности и обаятельности.

20 августа 1946 года вышло постановление ЦК ВКП (б), запрещающее зарубежную драматургию. Такой репертуар был противоестественен таировскому методу. И в 1949 году Камерный театр закрыли. 25 сентября 1950 года Александр Таиров умер.

21 октября 1950 года в здании бывшего Камерного театра открыли Московский театр им. Пушкина, который работает и сейчас.

Труппа театра Таирова в Барнауле teatrpushkin.ru

3. Вот как описывается приезд москвичей в Барнаул:

«17 апреля 1942 г. на перроне барнаульского вокзала собралась кучка людей. Это были представители края, коллектив Днепропетровского театра в полном составе и даже духовой оркестр. Поезд подкатил к перрону, и на подножке одного из вагонов появился А. Я. Таиров. Среднего роста, широкоплечий, смуглолицый, густые брови вразлет. Грянул оркестр. Гостей приветствовали представители города, потом А. Я. Таиров произнес маленькую речь. Все старались разглядеть в группе актеров Камерного театра А. Г. Коонен. Она стояла в сторонке, зябко кутаясь в воротник пальто, легенда и слава театральной Москвы, великая русская актриса XX столетия».

4. С колес — на сцену. В день приезда труппы Московского Камерного театра в Барнаул в газете «Алтайская правда» появляется объявление об открытии спектаклей в конце апреля, но открывается театр чуть позже: 2 мая 1942 года премьерным спектаклем по пьесе Мдивани «Батальон идет на Запад».

5. Алиса Коонен впервые выступила в Барнауле 5 мая 1942 года. Барнаульской публике представили одну из самых прославленных постановок — «Адриенна Лекуврер» по пьесе французского драматурга Эжена Скриба. Это история любви и смерти знаменитой придворной актрисы короля Людовика XV.

Алиса Коонен в спектакле «Оптимистическая трагедия» teatrpushkin.ru

Из воспоминаний Алисы Коонен о Барнауле:

«На отдаленных улицах под ногами скрипели дощатые тротуары, в городском саду красовалась традиционная деревянная раковина для оркестра, по тихим улочкам летними вечерами прогуливались в обнимку девушки с длинными косами, поверяя друг другу свои девичьи секреты.

Достопримечательностью города был большой парк… При входе в парк посетителей встречал медвежонок, привязанный цепью к большому столбу.

Сразу же по приезде, оставив вещи в гостинице, мы побежали в театр. После балхашского клуба (до Барнаула театр Таирова ютился в крохотном помещении в кахазском Балхаше — Прим.ред.) — прекрасная сцена, просторный зрительный зал казались нам неслыханной роскошью».

6. Удивительно, но «Адриенна Лекуврер» была показана на барнаульской сцене в юбилейный 700 раз! Всего же за 30 лет этот спектакль Камерный театр сыграл больше 800 раз.

7. Эти фотографии спектакля «Адриенна Лекуврер» были сделаны в Москве. Барнаульцы увидели постановку не во всей красе — московским артистам не разрешили брать в эвакуацию громоздкие декорации, костюмы, а актрисам — драгоценности.

Сцены из спектакля «Адриенна Лекуврер» Московского Камерного театра teatrpushkin.ru Сцены из спектакля «Адриенна Лекуврер» Московского Камерного театра teatrpushkin.ru Сцены из спектакля «Адриенна Лекуврер» Московского Камерного театра teatrpushkin.ru

8. 21 мая «Алтайская правда» анонсирует спектакль по пьесе молодых драматургов А. Филимонова и В. Дистлера «Золото» (премьера состоялась в Москве в январе 1941 года).

Герои пьесы — отец и сын Потанины — таежники-старатели, прирожденные золотоискатели, люди крутого нрава, суровых и могучих характеров. Вместе им тесно в старательской артели, и они расходятся после первой же ссоры: сын уходит на государственный рудник, где становится отличным забойщиком.

В постановке Таирова критики отметили «свежесть и непосредственность видения советской жизни, меткость и правдивость обрисовки характеров наших людей». Оказывается, что «золото» — это не металл, который добывают герои спектакля, а это люди, их добрые чувства и побуждения — именно они «являются золотым фондом нашей страны».

9. Еще один интересный спектакль «Сильнее смерти» в исполнении артистов Камерного театра барнаульцы увидели 11 июня 1942 года. Коонен сыграла доктора Марину Страхову, которая на самой себе испытывает действие противочумного лекарства.

Спектакль «Оптимистическая трагедия» по пьесе Вишневского teatrpushkin.ru

10. 22 июня 1942 года, к годовщине начала Великой Отечественной войны, Таиров выпускает премьерный спектакль «Небо Москвы» по пьесе Мдивани. Тема спектакля оказалась настолько актуальной, что, как писал рецензент, «исчезает грань между пьесой и жизнью».

11. В июле в репертуар включается спектакль «Очная ставка» по пьесе братьев Тур и Л. Шейнина о советских разведчиках, в августе — водевиль «Замужняя невеста» А. Грибоедова, В. Шаховского и Н. Хмельницкого.

12. Завершил свой первый театральный сезон Камерный театр в Барнауле не в конце мая, как это делают все театры сейчас, а 20 августа 1942 года.

Театр Таирова дает фронтовой концерт teatrpushkin.ru

13. Помимо спектаклей, таировцы показали два концерта. В их программу вошли маленькие одноактовые пьесы-скетчи — «Пряжечка», «Одна минутка», «Из-за ребенка» и другие отрывки пьес, не идущих в Барнауле: «Гроза» Островского и «Аристократы» Погодина; а еще танцевальные номера, дуэты и арии из оперетт, фельетон «Шепот в Берлине» и ряд новых песен. Сборы от концерта театр направлял в фонд обороны.

14. Московскому театру было тяжело играть свои спектакли — в планах было много духоподъемных, патриотических постановок, но мужчин-артистов было мало. Таиров неоднократно просил Комитет по культуре пополнить труппу.

Наконец, в начале сентября 1942 года было принято решение об открытии в Барнауле школы-студии Камерного театра для подготовки новых кадров.

Народный дом, где играл театр Таирова teatrpushkin.ru

15. 5 октября 1942 года в студию были зачислены 30 человек. На вступительные экзамены допускались юноши и девушки от 16 до 30 лет, окончившие «семилетку».

16. В студии Московского Камерного театра учился молодой Борис Вахрушев — в будущем выдающийся актер Алтайского и Рубцовского драматических театров, режиссер Алтайской студии телевидения, где он выпускал тележурналы «Творчество», «Колючий экран» и другие.

17. Таиров понимал, что довоенный репертуар устарел и не отвечает запросам времени. Поэтому режиссер стал рассылать письма драматургам, поэтам, писателям. Из Барнаула писал он Борису Пастернаку, Ольге Берггольц, даже американскому драматургу Юджину О’Нилу с просьбой прислать пьесы для его театра.

Летом 1942 года по приглашению Таирова в Алтайский край приехал писатель Константин Паустовский. Он должен был написать новую пьесу специально для Коонен.

Работу над материалом он начал в Белокурихе, затем продолжил в Барнауле. Но из-за излишнего вмешательства Коонен Паустовский пьесу так и не закончил и осенью уехал. Актриса сама дописала финал и дала пьесе название «Пока не остановится сердце». К репетициям пьесы приступили в 1943 году.

Спектакль «Пока не остановится сердце» teatrpushkin.ru

18. Вот что писал Паустовский о Барнауле: «Теперь о Барнауле. Это славный город, славный прежде всего тем, что он русский город, очень похожий на наши северные города. Но жить здесь можно только при театре — иначе трудно. Никакого заработка, а цены в три-четыре раза больше, чем в Алма-Ате. Одно здесь привлекательно — это народ и русский родной пейзаж (но суровее нашего и холоднее)».

19. Премьера спектакля «Пока не остановится сердце» прошла на сцене Народного дома 4 апреля 1943 года.

20. А вот как отписывали спектакль Паустовского, показанного барнаульцам.

«Образы войны, показанные в спектакле Таирова, были созданы резко отлично от всех его других военных спектаклей. Режиссер стремился к символическому обобщению своих идей, и герои его спектакля предстали перед зрителями в жизненных по содержанию, но необычных по сценическому воплощению ситуациях.

Центральная фигура пьесы — советская актриса Анна Мартынова. Ее муж при приближении к городу фашистов, не успев проститься с семьей, уходит в партизанский отряд. В первый же день немецкой оккупации германский солдат убивает больного ребенка Анны. Горе женщины-матери беспредельно. Но жажда священной мести пересиливает отчаяние. И актриса Мартынова „играет свою последнюю роль“ в жизни. В смертельном поединке с немецким комендантом города майором Риммелем побеждает Анна, ее сила любви к Родине, сила великой ненависти к врагу…

Спектакль „Пока не остановится сердце“ teatrpushkin.ru

Звучит музыка. Обезумевшая от горя мать с мертвым младенцем на руках бродит по улицам города, попадает на площадь, где расположился отряд немецких солдат. Солдаты окружают ее. Образ-символ: женщина в белом, с черным платком на голове, на руках — ребенок. Немецкие солдаты, грубо одетые, в сапогах, как будто подбитых железом. Они окружают ее, смеются, что-то поют, держа друг друга за руки: хоровод движется вокруг женщины. Страшный хоровод, в котором смешиваются реальность и бред. Женщина, в глазах которой смертная мука и страх, пытается прорвать хоровод, но руки солдат сильнее ее усилий. Напрасно она старается вырваться…»

21. Еще один удивительный факт: музыку к постановке «Пока не остановится сердце» написал молодой Георгий Свиридов — композитор, будущий классик, которого мы знаем по романсу «Метель» по Пушкину и композиции «Время, вперед!».

В Барнаул из Новосибирска его пригласил все тот же Таиров. Свиридов также должен был написать музыку к свежей пьесе Вишневского «Раскинулось море широко» (премьера этой постановки прошла 23 февраля 1943 года, спектакль затем играли и в Москве, всего постановку показали больше тысячи раз).

Вот что писала о его приезде Коонен:

«Приезд Свиридова в Барнаул внес в театр веселый, бодрый дух. В гостинице не было свободных мест, и его поселили в моей театральной уборной. В небольшом закутке он чувствовал себя превосходно, бешено работал и очень быстро написал к спектаклю очаровательную музыку».

22. А вот как описывали настроение и стиль музыки Свиридова в спектакле «Пока не остановится сердце»:

«Бал у немецких офицеров в ресторане. Обыденная ситуация. Но звучат не бытовые танго и фокстроты. Свиридов пишет лязгающую, „металлическую“ музыку, музыку движения машин. Таиров изображает танец немцев механическим: фигуры танцующих оккупантов кажутся одинаковыми, мертвенными, они пугают и отталкивают — это уродливые карикатуры на людей. Это нелюди».

Композитор Свиридов и писатель Паустовский philharmonia-barnaul.com

23. Всего в Барнауле Свиридов написал 15 музыкальных композиций. С композитором удалось поработать и барнаульским музыкантам — Георгий Васильевич самостоятельно проводил репетиции, дирижировал оркестром. А музыкальное оформление спектакля «Раскинулось море широко» в театральном творчестве мастера считается одной из лучших.

24. 6 и 7 ноября 1942 года Камерный театр показал постановку «Фронт» по пьесе Корнейчука. Пьеса была написана по приказу Сталина.

По сюжету командующий фронтом генерал Горлов, утративший чувство нового, ослепленный своими былыми заслугами времен гражданской войны, стал прямым виновником бессмысленных жертв на фронте. В противоположность Горлову молодой генерал Огнев, командующий одной из армий того же фронта, показан в пьесе как деятельный талантливый командир, активно отстаивающий необходимость новых методов и способов ведения войны, борющийся с рутиной и консерватизмом.

Пафос пьесы состоял в суровом обличении тех военачальников, которые не понимали особого характера Великой Отечественной войны и не хотели учиться воевать по-новому.

Режиссер Александр Таиров philharmonia-barnaul.com

25. В декабре репертуар театра пополнился классической комедией Ж.-Б. Мольера «Скупой» в постановке режиссера Сухоцкой и артиста Ганшина, который сыграл главную роль.

26. В новогодние праздники — 31 декабря 1942 года и 16 января 1943 года — Московский Камерный театр давал большие новогодние концерты, весь сбор от которых поступал в фонд обороны страны.

27. Последней премьерой Московского Камерного театра на барнаульской сцене стал спектакль «Дуэнья» («Обманутый обманщик») Шеридана в постановке Сухоцкой — он был показан 25 июля 1943 года.

28. В сентябре 1943 года Камерному театру разрешили вернуться в Москву. 22 и 23 сентября были сыграны два последних спектакля «Пока не остановится сердце».

29. За время работы в Барнауле театр дал 273 спектакля, которые посмотрели более 176 тыс. зрителей.

Памятная доска на здании бывшего Народного дома teatrpushkin.ru

30. Таировцы дали в Барнауле двадцать благотворительных спектаклей и концертов, собрав в общей сложности 256 тыс. руб — эти деньги пошли в фонд обороны.

«Мы старались познакомить барнаульского зрителя с классической комедией, с пьесами советских драматургов, с русской классикой. В этих спектаклях трудящиеся Барнаула полюбили актеров нашего театра. Наша связь и творческая дружба не могут оборваться и прекратиться из-за каких-то трех с половиной тысяч километров!», — такими словами попрощался Таиров с барнаульскими зрителями.

Источники: материал исследователя И. Свободной, сайт Алтайского театра драмы, сайт kino-teatr.ru, сайт театра им. Пушкина, сайт краевой филармонии и другие открытые источники.

Алтапресс