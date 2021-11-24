Алтапресс: Фо-бо вприкуску с беляшом. Как вьетнамец открыл в Барнауле два совсем непохожих кафе

Кафе азиатской кухни, названное дорогим для сердца его хозяина словом «Вьетнам», открылось в Барнауле в 2020 году. Кажется, не самом удачном для совсем «молодого» бизнеса. К тому же, прямо под боком у общепита были и остаются конкуренты. Владелец заведения Льен Хунга на (почти) чистом русском рассказал altapress.ru, сколько средств вложил в детище, чтобы туда начали приходить голодные до кулинарной экзотики барнаульцы, и какие суммы теряет сейчас, когда коронавирус не сбавляет обороты.

Барнаульское кафе азиатской кухни "Вьетнам". Анна Зайкова.

Первый в жизни снег

Льен Хунга прилетел в холодный Алтайский край из Вьетнама в 1983 году по международной программе.

Справка

В 1981 году между Вьетнамом и СССР было подписано соглашение «О направлении и приеме вьетнамских граждан на профессиональное обучение на предприятия и организации СССР». Численность вьетнамцев, трудившихся в СССР, в разные годы составляла от 100 до 120 тыс. человек.

Тогда 23-летнего юношу, не знакомого с морозами и метелями, больше всего впечатлил снег и открытые люди.

«Это было чудо!», — улыбается Льен. Собеседник трудился фасовщиком на барнаульском моторном заводе. Там же и учил русский язык.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Льен Хунга,

владелец кафе «Вьетнам»:

У нас была учительница русского. Она нам преподавала язык прямо, как детям. Хотя, поначалу, конечно, приходилось выкручиваться с помощью жестов и нескольких основных слов. Но это было даже забавно. Барнаульцы мне сразу понравились — добрые. И сам город спокойный. То, что мне было нужно.

Во время работы на предприятии, мужчина встретил свою будущую супругу. Она также родом из Вьетнама. Объединила их общая культура и традиции. В том числе, кулинарные. «Она у меня всегда готовить любила», — ласково подмечает мужчина.

Так, вдали от родины, Хунга не только не забыл вкус своих национальных блюд, но и познакомился с новыми для себя, типично русскими яствами. «Помню, первым делом попробовал борщ со сметаной, пирожки с мясом и блины. Понравилось все. Жена с тех пор готовила. Ну, и я тоже». Но тогда поварские таланты супругов раскрывались только на домашней кухне.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

«Мелкая» торговля и большой план

В начале 90-х годов моторный завод начал испытывать трудности, и многим пришлось искать новое место работы. В том числе, будущему предпринимателю Льену. Из-за языкового барьера и отсутствия высшего образования выбор был невелик.

И мужчина пошел, по его выражению, «торговать тряпками, по мелочи», на базаре. Еще иногда трудился разнорабочим. Но все это не приносило семье с двумя детьми достаточно средств. Стало понятно, что снова нужно «выкручиваться». Но на этот раз не с помощью жестов.

И только через несколько десятилетий мужчина пришел к своему делу.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Опыт жизни в Барнауле подсказал, что местные мало знакомы с вьетнамской кухней. Супруги Хунга решили это исправить. Найти место для будущего азиатского «островка» было несложно.

Льен Хунга,

владелец кафе «Вьетнам»:

Я понял, что открываться нужно там, где ходит много народу. Чтобы так гуляли-гуляли и к нам поесть зашли. Поэтому выбрал помещение на барнаульском Арбате. С арендой проблем не было. Хозяин берет всего 20 тыс. рублей в месяц. Для центра города — сумма более чем адекватная.

Однако любой бизнесмен знает, что аренда — это лишь один из элементов в формуле успешного заведения.

Еще один компонент — внутренняя отделка кафе. Именно интерьер знакомит гостей с национальным колоритом и будит аппетит, которого за секунду до входа в заведение могло и не быть.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Чтобы создать для барнаульских посетителей «Вьетнам», который по карману большинству, Льен привез из родных краев настенные украшения. Главные из них — картины, выполненные на бамбуковых листах.

Как прямоугольных, так и в форме веера или знакомой всем азиатской шляпы конической формы с широкими полями. Чистые белые стены «разбавлены» вставками в виде огненных деревянных полос.

Завершают аутентичный ансамбль ярко-красные китайские фонарики на потолке. Правда, они совсем не светят, а поддерживают общую цветовую гамму заведения. В ремонт и технику пришлось вложить около миллиона рублей.

Что касается составления меню, то с этой задачей супруги Хунга справились так же быстро, как приготовили нам том-ям. Меньше, чем за десять минут. Впрочем, к нему мы еще вернемся, а пока все же о меню.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Супруги вспомнили, что из родного готовят чаще всего, поспрашивали у друзей-вьетнамцев об их предпочтениях, и главная книга общепита была готова предстать перед гостями.

Персонал тоже нашелся без труда. Для небольшого уютного заведения не нужно много кадров. «Вьетнаму» достаточно двух поваров и помощника. Последняя, кстати, приветливая Оксана, называет начальника не иначе как Харитон. Именно такой русский «псевдоним» Льен выбрал для себя, когда стал бизнесменом.

300 рублей за удовольствие

Утром, когда мы пришли во «Вьетнам», столы еще пустовали, ожидая первых изголодавшихся по азиатским вкусностям. А за стойкой нас уже встречал хозяин. За его спиной на полке были расставлены пакеты и коробки с чаем и кофе.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

На упаковках начертаны слова, понятные только носителям великого вьетнамского. Сухие напитки, рассказал Хунга, часто покупают туристы, приезжающие в Барнаул и желающие увести с собой кусочек алтайского «Вьетнама».

И все же внимание на себя забирает меню. А точнее, картинки. Большие и яркие, зовут попробовать что-то из азиатской кухни. Цены тоже привлекают своей демократичностью. Большая порция любого блюда обойдется максимум в 350 рублей.

Итак, мы выбрали не совсем вьетнамский, но однозначно азиатский суп том-ям. Он славится обилием морепродуктов, а также красным бульоном и островатым вкусом — все из-за перца чили.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Ровно такой была и наша порция. Ах да, еще к том-яму подают белый рис. Его не пожалели, поставили чашку с горкой. «Гарнир» эпично булькнул в тарелку с супом.

После первого угостили блинчиками. Нет, не теми, что когда-то попробовал Харитон, когда приехал в Россию. А, конечно, «своими». Они называются нэмы. И представляют из себя начинку (мясную или овощную), элегантно завернутую в рисовую бумагу.

Про это блюдо даже поговорка есть: «Если не пробовал нэмы, во Вьетнаме не был». Наше «путешествие» было легким, вкусным и мясным.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Закупает продукты Льен в двух местах. Морепродукты, мясо, овощи и все остальное, что быстро заканчивается и скоро портится, берет в оптовом магазине «Metro» примерно раз в неделю. Такой шоппинг обходится в 7−10 тыс. рублей. Также азиатские кулинарные изыски нельзя представить без риса и разных видов лапши.

Эти ингредиенты — и есть второй «фронт» продуктовых затрат для владельца «Вьетнама». Их Хунга получает прямо с родины. Ждать приходится долго, поэтому заказывает в больших объемах, чтобы хватило на внушительный срок.

Убытки и новое заведение

Если в 2020 году посещаемость у «Вьетнама» была такая, что беспокоиться за будущее не приходилось, то в 2021 году все изменилось в худшую сторону.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Льен Хунга,

владелец кафе «Вьетнам»:

Сейчас гостей гораздо меньше, чем в прошлом году. Не сомневаюсь, что причина тому — коронавирус. Посещаемость общественных мест падает. Плюс наступают холода. Люди реже гуляют. Значит, заходят к нам не так уж часто. Само собой, такая ситуация плохо отражается на выручке. В прошлом году она превышала 200 тыс. рублей ежемесячно, а сейчас уменьшилась вдвое.

Казалось бы, для полного «счастья» кафе не хватает только конкурентов рядом. И они есть. Одни прямо через стенку, другие — в нескольких шагах. Но собеседник не видит в этом проблемы. Даже наоборот.

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Льен Хунга,

владелец кафе «Вьетнам»:

Замечательно, когда у клиентов есть выбор. Может, мои соседи могут накормить гостей чем-то, чего пока нет у меня. В этом нет ничего страшного. Скажу больше: я в хороших отношениях с вьетнамцами из других кафе. Ведь мы земляки, значит, у нас много общего. И делить нечего.

Уверенности у Хунга хватило не только на то, чтобы дружить с конкурентами, но и открыть еще одно заведение. Для жены.

Льен Хунга,

владелец кафе «Вьетнам»:

Она хорошо готовит местную еду. Поэтому второе кафе у нас только с русскими блюдами. Борщ, беляши и все в таком духе. Оно тоже в центре города. Только аренда дороже — 40 тыс. рублей в месяц. Я там меньше хозяин, чем здесь. Но помогаю. Например, покупаю продукты. На «русские» ингредиенты нужно меньше денег, чем на «вьетнамские».

Барнаульское кафе азиатской кухни «Вьетнам». Анна Зайкова.

Собеседник признался, что на данный момент дела идут лучше в заведении жены. Там посещаемость больше. Причина, по мнению героя, в том, что в этот общепит приходят работяги на быстрый обед. Берут порцию знакомой еды и убегают трудиться дальше.

А «Вьетнам» — это экзотика. И пробовать ее на вкус лучше не спеша.

Алтапресс