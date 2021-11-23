Алтапресс: Пятьдесят премьер за сезон, богема и репрессии. 100 фактов об алтайском театре драмы к вековому юбилею

27 ноября 2021 года Алтайскому театру драмы исполняется сто лет. «Афиша» решила символично отобразить историю и жизнь театра в ста самых разнообразных фактах. Сегодня — первые 25 фактов, посвященные довоенному периоду.

Труппа Барнаульского драматического театра в 1927-1928 годы vk.com/altdrama

1. Алтайским краевым театр стал не сразу. Изначально он носил название Первого государственного театра (или Барнаульского драматического театра). Приказом губполитпросвета в него вошли труппы двух лучших творческих объединений — Центральный и Рабочий театры.

2. До 1973 года театр драмы работал в Народном доме (ул. Ползунова, 35) — сейчас там находится филармония.

Барнаул, Народный дом до революции ГМИЛИКА

3. Театр, как и полагается, открыли премьерой — спектаклем по очень популярной тогда пьесе «Трильби» Григория Ге. Историю из жизни богемы драматург написал по одноименному роману Джорджа Дюморье.

4. А вот так выглядела первая афиша театра драмы. Интересно, что довольно длинный спектакль в четырех актах начинался поздно — в 19:30.

Афиша первого спектакля Барнаульского драматического театра, 1921 год vk.com/altdrama

5. В состав первой барнаульской государственной труппы драматического театра вошли актеры: Борисов, Белостоцкий, Петров, Наумова, Валевская, Фирсов, Ратомский, Бавловский, Яковлев, Каширский, Кузьмин, Рамионский, Снарский, Морозова, Сухов, Волгина, Вершинина, Ратанов, Лесная, Травинская, Усанов, Семенова, Калинина, Криволапов, Павлов, Мухачев, Докукин, Сельский, Холодная.

Кстати, их лица можно увидеть на выставке, которая совсем недавно открылась в театре драмы.

6. Спустя сто лет «Трильби» снова вернется на сцену театра драмы! В 2021 году режиссер и лауреат «Золотой маски» Галина Зальцман на творческой лаборатории, посвященной истории алтайского театра, представила эскиз по этой пьесе.

Зрителям понравилась новая трактовка некогда модного произведения, которое, казалось, совсем устарело и ушло в театральное небытие. Таким образом, «Трильби» обретет новую жизнь и вернется в репертуар театра.

«Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина «Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина «Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина

7. Но вернемся вновь на столетие назад, в первый театральный сезон. По современным меркам он был чрезвычайно насыщенным — всего барнаульской публике показали 40 постановок. Помимо «Трильби», барнаульцы увидели спектакли по пьесам «Лес» и «Бесприданница» Островского, «Кин, или Гений и беспутство» по произведению Дюма, «Бориса Годунов» Пушкина, «Касатку» Толстого, «Дни нашей жизни» Андреева и другие.

8. Спектакли актеры показывали не только на сцене Народного дома, но и в кинотеатрах, железнодорожных мастерских, «красных уголках».

Первый главный режиссер барнаульского театра драмы Александр Арказанов kino-teatr.ru

9. Первым главным режиссером театра был Александр Арказанов (1921−1922 года). О его судьбе известно только то, что с 1940-х годов он был актером Магнитогорского театра им. Пушкина.

10. Вторым режиссером театра и, по совместительству, директором Центрального управления театрами Алтайской губернии был Александр Белостоцкий.

11. Несмотря на обилие постановок, первые годы барнаульский театр очень бедствовал. Денег на содержание театра и труппы не хватало, многие актеры после первого же сезона разъехались по другим городам.

12. Плачевное положение театра зафиксировано и на страницах местных газет. Так, осенью 1922 года в прессе появилось такое объявление: «Алтгубполитпросвет сдаёт на зимний сезон в антрепризу 1-й Государственный театр в г. Барнауле, вместимостью 600 мест, со всеми доходными предприятиями: буфетом, бильярдной, костюмерной и проч.».

Исторические фотографии алтайского театра драмы, 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

13. С 1922 года барнаульский театр начал работать в формате антреприз — то есть когда антрепренёр дважды в сезон (летом и зимой) набирал для постановок новую труппу, не больше 20 человек. Постоянных наемных работников было немного — среди них билетеры, суфлеры, бухгалтер, костюмер и так далее.

14. В период антрепризы театр выдавал 50 премьер за сезон! Правда, ни о какой выдающейся художественной составляющей подобных постановок говорить не приходилось — уж слишком мало времени отводилось на репетиции.

15. Особым шиком считалось ангажировать на сезон кого-либо из столичных артистов. Так, в антрепризе Ванина играла московская артистка Смирнова, а режиссёром в антрепризе Градского был Колосов-Степанов, бывший режиссёр московского «Общедоступного театра» Гайдебурова.

16. В 1924 году антрепризный театр прекращает свое существование из-за убыточности — и несколько лет на сцене Народного театра выступали только гастролирующий артисты.

Режиссер Василий Познанский kino-teatr.ru

17. Постоянная труппа у театра возникает в 1936 году. «Сколотил» ее второй главный режиссер театра Василий Познанский (1936−1939 года).

Он был потомком дворянского рода, вынужденный уехать из Ленинграда со своей молодой женой, актрисой Софьей Нарышкиной.

После ухода из алтайской драмы, в 1941 году Познанский стал режиссером Новокузнецкого драматического театра, с 1943 по 1946 работал актером Малого театра. С 1952 года — главный режиссер Ленинградского театра комедии.

18. Директором театра во времена Познанского был Александр Чарин. Но был он на этом посту недолго — 3 ноября 1937 года его арестовали по доносу и обвинили в контрреволюционной диверсии.

Директор алтайской драмы Александр Чарин с женой и дочерью vk.com/altdrama

27 ноября Чарина приговорили к расстрелу и в этот же день привели приговор в исполнение. Бывшего директора театра реабилитировали посмертно в 1956 году.

19. В 1937 году, с образованием Алтайского края, барнаульский театр получает привычный для нас статус краевого учреждения.

20. Удивительно, но классику на сцене барнаульской драмы массово начали ставить лишь в 1937 году, в «золотую эпоху» режиссера Познанского. На сцене стали показывать произведения Шекспира, Грибоедова, Гоголя, Чехова, Шиллера, Мольера и других авторов.

Исторические фотографии алтайского театра драмы, 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

Но, справедливости ради, ставили и советскую драматургию — например, спектакли «Любовь Яровая», «Слава», «Алькасар» и прочие. Кстати, «Афиша» уже писала более подробно об этих постановках здесь.

21. Познанский и сам блистательно выступал на сцене. С большим талантом он сыграл Чацкого и Арбенина, шекспировского Отелло и Петра I в спектакле по роману Толстого. Вот что писал о нем в своих воспоминаниях Алексей Самохвалов:

«Первым спектаклем Познанского на барнаульской сцене был „Горе от ума“, в нем он впервые предстал перед барнаульской зрителем не только как режиссер, но и как актер. И, по счастливой случайности, именно этот спектакль оказался первым в моей жизни театральным впечатлением. Помню этого великолепного Чацкого — Василия Познанского. Необыкновенной красоты был человек и талантливейший актер. Помню потрясающего Фамусова — Эпимахова. Всю жизнь проработал в театре, и за всю жизнь не видел Фамусова лучше. До сих пор помню Гарина в роли Скалозуба. До сих пор помню замечательную Лизаньку — Нарышкину… Это было что-то невероятное!».

Василий Познанский в спектакле «Маскарад» vk.com/altdrama

22. В 1937 году режиссер Василий Познанский открыл первое в Барнауле Алтайское краевое театральное училище. Располагалось оно в здании музыкальной школы.

23. 33 учащихся значилось в театральном училище на 1 января 1941 года. Среди них был и легендарный барнаульский артист Алексей Самохвалов. В своих воспоминаниях он писал, что первые два курса студенты получали среднее образование — изучали математику, геометрию, физику, химию, два языка и ряд спецпредметов.

24. К сожалению, Алтайское краевое театральное училище просуществовало недолго — в 1941 году его объединили с новосибирским вузом.

Исторические фотографии алтайского театра драмы, 1920−1930-е годы vk.com/altdrama

25. Осенью 1941 года барнаульский театр переезжает в Бийск, уступив свою сцену эвакуированным в Барнаул театрам — Днепропетровскому русскому драматическому театру и прибывшему вслед за ним Московскому Камерному театру.

Источники: сайт Алтайского театра драмы, сайт музея ГМИЛИКА, сайт kino-teatr.ru, научная статья Екатерины Маскаевой об алтайских учебно-творческих учреждениях и другие открытые источники.

Алтапресс