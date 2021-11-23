Алтапресс: Алтайский край собрал рекордный за последние годы урожай зерна

Валовой сбор зерновых зернобобовых культур в Алтайском крае по предварительным данным составит 5,7 млн тонн, несмотря на ряд существенных проблем: засуху летом и сложную уборку осенью. Около 80% урожая аграриям пришлось серьезно подрабатывать и сушить.

Зерно. Поле. СС0

Такую информацию на прошедшем экспертном совете премии «Менеджер года-2021» озвучил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, переходящие остатки зерна, который могут сложиться по итогам сельскохозяйственного года, совсем не радуют.

Ожидается, что этот показатель может составить около 2,1 млн тонн. Средняя урожайность зерновых по этому сезону выросла почти на 6 цга и составила предварительно 17,8 цга.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Нормальными переходящими остатками для нашего региона является 1−1,2 млн тонн зерна, тогда ценовая ситуация не вызывает тревоги. Единственная надежда сейчас на вывоз зерна. Надо сказать, процесс этот идет хорошо. Результат за второе полугодие нас воодушевляют: они в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вывозить зерно нам надо: ресурс у Алтайского края большой, запасов достаточно.

Помимо зерновых увеличение сбора произошло и по масличным культурам, которых собрали на 333 тыс. тонн больше.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Серьезный скачок произошел по подсолнечнику, рапсу и льну масличному.

О чем говорили партнеры

Наталия Кочеткова,

заместитель управляющего по корпоративному бизнесу банка «Открытие»:

Экспертный совет по пищевой промышленности. Ноябрь 2021 года. Анна Зайкова

Очень радует тот факт, что алтайские аграрии заранее продумывают свою кредитную политику, устанавливают лимиты, что помогает нам в планомерном формате отрабатывать заявки, оформлять необходимые документы. Это и им и нам облегчает жизнь. Мы ожидаем, что востребованность инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе Алтайского края будет расти. Назрел момент новых проектов в молочном и мясном животноводстве. Банк «Открытие» со своей стороны готов всегда прийти на помощь. Любые запросы и потребности отрабатываются в индивидуальном порядке с каждым клиентом.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле:

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Анна Зайкова

Банк активно принимает участие в госпрограммах, направленных на развитие агропромышленного комплекса Алтайского края. В этом году на финансирование данной отрасли в крае Альфа-Банк направил более 1 млрд рублей, большая часть которого была направлена на покупку минеральных удобрений и средств защиты, а также инвестиционные проекты.

Светлана Бочарникова,

директор по внешнеэкономической деятельности компании «Меркурий» ( экспортный союз SEUS):

За несколько лет плотной работы в экспортном направлении напрямую с заказчиками из-за рубежа мы сумели себя зарекомендовать. Наши иностранные клиенты стали узнавать алтайскую продукцию, разбираться в ее качестве и это радует. Сейчас мы ждем от государства только стабильности правил игры.

В этом году ввели вывозные таможенные пошлины на подсолнечник и рапс. По льну отменили субсидирование транспортных расходов. Это стало серьезной проблемой для экспортеров. Сложность в том, что рапс и лен не потребляются в регионе и в стране в том количестве, в котором производятся. И для стабильной ценовой ситуации на рынке необходим экспорт этих культур.

Светлана Бочарникова. Анна Зайкова

Хотела бы отметить еще один важный момент: субсидирование сертификации экспортной продукции. К сожалению, в это понятие не входит такая статья расходов как мониторинг посевов для последующей поставки в КНР. Это ложится либо на плечи самих сельхозпроизводителей, либо экспортеров, которые покупают продукцию у аграриев и сами оформляют необходимые документы. Иногда получается так, что мониторинг одних и тех же посевов могут проводить несколько экспортных компаний в надежде на дальнейшее сотрудничество.

Получается, что затраты мы заведомо несем авансом и лишь в последствии узнаем, сможем ли вывести ту или иную культуру за пределы страны. Суммы затрат по данному направлению исчисляются миллионами.

Кристина Карамышева,

генеральный директор «Сибирского центра экологии и аудита»:

По своему опыту могу отметить, что в сложившейся экономической ситуации бизнес не отказывается от реализации инвестиционных проектов, ведь всем очевидно, что предпосылок для снижения цен в ближайшей перспективе нет.

Сейчас предприниматели стараются просчитать все затраты и учесть риски, в том числе экологические.

Кристина Карамышева. Анна Зайкова

Если еще несколько лет назад многие предпочитали решать проблемы по мере их поступления, то в настоящий момент современный инвестор заранее учитывает все возможные затраты на проектную документацию и всевозможные согласования и экспертизы. Таким образом он может обезопасить себя от неприятных сюрпризов в виде штрафов, ущерба природе, приостановки деятельности.

К нам в Сибирский центр экологии и аудита обращаются с просьбой оценить экологическую составляющую проекта, проконсультировать о возможности уменьшения вышеобозначенных затрат. Я считаю, это хорошая тенденция, поскольку грамотное управление экологическими рисками позволяет не только снизить затратную часть и обезопасить бизнес от расходов на штрафы, но и минимизирует нагрузку на природу и предотвращает неблагоприятные экологические последствия.

Позиция государства по этому вопросу ясна и неоднократно озвучена — нарушитель платит всегда, а чаще всего, платит очень много. Поэтому лучший способ сэкономить — заложить затраты на охрану природы в проект заблаговременно, не дожидаясь негативных последствий для природы и своего бизнеса.

Любовь Шнарк,

директор по развитию и связям с общественностью компании «АЛЬКОН»:

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Анна Зайкова

С 2014 года компания «АЛЬКОН» активно участвует в госпрограмме по энергосбережению. За это время мы вместе с нашими заказчиками остеклили более 5 тыс. кв. метров оконных и дверных проемов, конструкциями с повышенным коэффициентом сбережения тепла.

В этом году мы обратили внимание на проблему развития АПК в крае по причине отсутствия кадров. Мы надеемся, что наряду с реализацией механизмов финансовой поддержки, в грядущем году будут приняты новые меры по привлечению людей на село. Мы в свою очередь готовы поддержать программы государства, направленные на повышение качества жизни в регионах и принять участие в строительстве домов, ферм, цехов, баз отдыха, обустройстве инфраструктуры.

Компания «АЛЬКОН» решает любые задачи по остеклению, разрабатывать индивидуальные проекты и специальные условия сотрудничества, а также использует новые технологии оконной индустрии, предназначенные для сокращения расходов на содержание построек любого типа.

Алтапресс