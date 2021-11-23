Алтапресс: «Концепция еще будет меняться»: Виктор Мещеряков рассказал, как приживается «Индустрия 4.0» на алтайской земле и чего ей не хватает

Уже больше десятилетия не утихают споры вокруг концепции «Индустрия 4.0» так называемой четвертой промышленной революции, которая, как предрекают ее создатели, перевернет весь мировую экономику и социум. Она представляет собой соединение самых передовых интернет-технологий, BIG DATA и киберсистем. Есть ли что-то подобное в нашем регионе и как долго нам к этому идти, altapress.ru поговорил с исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края Виктором Мещеряковым.

Производство. Промышленность. Анна Зайкова

— Виктор Алексеевич , вы как человек , который всю жизнь связан с промышленностью , что думаете об «Индустрии 4.0» — от нее не уйти?

— Сейчас по этому поводу много споров: кто-то говорит, что отечественные предприятия только прошли вторую промышленную революцию и прикоснулись к третьей. Кто-то считает, что уже до четвертой революции рукой подать. Я отчасти с последним высказыванием согласен. Элементы «Индустрии 4.0» частично присутствуют в Алтайском крае, прежде всего это использование всевозможных интернет-систем.

— Какие еще элементы постиндустриальной промышленности в нашем регионе внедряются активнее всего?

— Речь идет об отдельных компонентах. 3D-печатью в Алтайском крае занимается предприятие «Зиас-Машинери» — это как раз тот компонент «Индустрии 4.0», за которым будущее промышленности. Громкие примеры уже на слуху, когда с помощью подобного оборудование в Китае за 28 часов возводится 10 жилых коттеджей.

На сегодняшний день «Зиас-Машинери» выпускает 3D-принтеры в основном для металлургической промышленности, которые помогают в разы увеличить производительность труда и индивидуализировать каждый заказ.

Виктор Мещеряков. Олег Богданов, altapress.ru

— Внедрение роботов , которые используют местные предприятия , разве это не «Индустрия 4.0»?

— Роботизация относится к третьей промышленной революции, которая предполагает автоматизированные системы управления производством и внедрение роботов. Четвертая промышленная революция подразумевает следующий шаг вперед и переход на киберфизические системы.

В Алтайском крае в основном присутствует поточное производство — это традиционные фабрики и заводы, к которым мы привыкли.

— Эксперты отмечают , что темпы внедрения «Индустрии 4.0» в России из-за пандемии снизились.

— Я бы не сказал, что остальной мир сильно продвинулся в этом вопросе. В Германии только разрабатывают концепцию. Клаус Шваб изначально настаивал на том, что нужно создать такую систему, которая бы самостоятельно управляла процессами производства на немецких предприятиях, расположенных в развивающихся странах.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Сейчас его взгляд на вещи поменялся. Речь уже идет о том, что надо индивидуализировать производство, максимально приблизить его к потребителю. Повышение производительности труда — уже не основополагающая цель.

В этом плане надо понимать, что все промышленные революции длились сотни лет. Так что история «Индустрии 4.0» находится только на первой стадии своего развития, и, я уверен, сама концепция еще будет меняться.

— Что мешает этому процессу?

— Здесь множество причин. Конечно, не хватает инвестиционных возможностей. Надо понимать, что сварочные роботы, которые сейчас применяются, например, на «Алтайвагоне», стоят сотни миллионов рублей. Небольшим компаниям такие вложения не по карману. Они не всегда могут себе позволить даже самые простейшие обрабатывающие центры.

Алтайское промышленное предприятие запустит новый цех. Олег Богданов, altapress.ru

Прибыльность предприятий небольшая. Привлечь кредитные средства на инвестиционные цели практически невозможно.

— Лимитирующим фактором являются только деньги?

— Надо понимать, какое наследие досталось нам от советской промышленности — это поточное производство однотипной продукции. Построить новые современные предприятия с нуля сложно — требуются колоссальные инвестиции. Поэтому ничего не остается, как оптимизировать старые предприятия под новые стандарты. Кому-то это удается, но есть предприятия, которым этот процесс дается очень трудно.

— Видите ли вы опасности концепции «Индустрия 4.0»?

— Риски, действительно, существуют, прежде всего, социального характера. На сегодняшний день в Алтайском крае экономически активное население — это 1,3 млн человек. На постоянной основе занятыми считаются 560 тыс. из них. Это те, кто имеют трудовые книжки, делают отчисления в пенсионный фонд.

Часть населения это так называемые трудозанятые — они работают не постоянно. Но есть люди, которые вообще работы не имеют и нигде не числятся. Заводам при этом каждый день требуются сотрудники, и мы не можем их найти.

Барнаульский завод АТИ запустил новое современное производство. Анна Зайкова.

Возникает вопрос, какими кадрами делать четвертую промышленную революцию? К сожалению, большинство безработных — в лучшем случае составляют категорию низкоквалифицированного труда, который в эпоху «Индустрии 4.0» вообще окажется невостребованным. К сожалению, обратная сторона любого технического прогресса — это рост безработицы.

Три главных факта о концепции «Индустрия 4.0»

Термин «Индустрия 4.0» был введен в массовое употребление в 2016 году Клаусом Швабом, бессменным президентом Всемирного экономического форума в Давосе. Он описал его в своей книге «Технологии Четвертой промышленной революции». Однако видение этого процесса зародилось еще раньше, в 2011 году в Германии — так обозначали технологии немецких «умных» заводов. Теперь «Индустрия 4.0» и Четвертая промышленная революция являются, по сути, синонимами.

Четвертая промышленная революция предполагает новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабную автоматизацию бизнес-процессов и распространение искусственного интеллекта. Преимущества Четвертой промышленной революции очевидны: повышение производительности, большая безопасность работников за счет сокращения рабочих мест в опасных условиях труда, повышение конкурентоспособности, принципиально новые продукты и многое другое.

Подобно всем предыдущим промышленным революциям, Четвертая меняет не только производство, но и всю нашу жизнь — экономику, отношения между людьми, даже в какой-то степени само понимание того, что это значит — быть человеком. Искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей (IoT) и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии — эти новейшие методы на глазах становятся частью нашего повседневного существования.

Алтапресс