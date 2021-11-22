Алтапресс: +535. Прирост заболевших ковидом на Алтае уже несколько дней находится на одном уровне

В Алтайском крае, по данным на 21 ноября, зарегистрировали 535 новых случаев заболевания коронавирусом и 32 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. СС0

17 ноября в крае зафиксировали 535 новых случаев заболевания ковидом. Уже несколько дней прирост инфицированных находится на уровне +530.

Всего в крае инфицированных — 99 313 (в том числе 8 017 детей). Выздоровели — 70 251 пациент, из них за прошедшие сутки — 503.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 708 человек.

«Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 66 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 447 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус, маска. Пандемия. CC0

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 665», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 779, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 290.

За весь период наблюдений скончались 6 909 человек с ковидом: из них 32 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 498 человек (по иным причинам — 1 411).

По данным оперштаба на 21 ноября: прививается 969 659 человек (получили первую вакцину — 130 035, полностью вакцинированы — 802 649), повторно вакцинировались — 36 975.

Ранее в Алтайском крае Диагностический центр открыл запись на вакцинацию через WhatsApp.

Новые случаи

Барнаул — 128, Бийск — 49, Рубцовск — 47, Славгород — 32, Заринск — 21, Алейск — 18, Локтевский, Первомайский районы — по 14, Павловский, Топчихинский районы — по 12, Бийский, Романовский районы — по 11, Немецкий национальный район — 10, Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы — по 9, Бурлинский, Ключевский районы — по 8, Михайловский район — 7, Новоалтайск, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 6, Поспелихинский, Тальменский, Троицкий районы — по 5, Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Чарышский районы — по 4, Баевский, Родинский районы — по 3, Зональный, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Тогульский, Хабарский районы — по 1.

Алтапресс