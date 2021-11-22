Алтапресс: Более 60 переписчиков «выбыли из строя» на Алтае: ковид, упал и покусали собаки

Руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова заявила, что переписчики пострадавшие во время переписи населения, получат страховые выплаты, сообщают «Вести Алтай».

Перепись населения-2010. Михаил Хаустов

Ситникова отметила, что во время переписи пострадали более 60 переписчиков.

«Большинство их них заболели ковидом. Несколько переписчиков пострадали от нападений собак, один из-за гололёда сломал руку», — отмечает телеканал.

При этом число заболевших ковидом переписчиков еще может увеличиться, так как некоторые сотрудники ждут результаты тестов.

Что касается результатов переписи, то, как подчеркнула Ситникова, лишь небольшая часть жителей края не участвовала в мероприятии.

«Некоторые граждане не смогли встретиться с переписчиками. Это происходило по разным причинам, в том числе из-за круглосуточного графика работы. Переписчики минимум три раза посещали каждое домохозяйство, спрашивали у соседей, когда жильцов можно застать дома. В целом не переписанных домохозяйств в крае 2,5%, но пока неизвестно, сколько в них граждан. Сейчас мы получаем эти сведения из административных источников. То есть мы этих людей все равно перепишем, но по ним будет только две характеристики — пол и возраст», — пояснила глава ведомства.

Напомним, перепись населения проходила в крае с 15 октября по 14 ноября. Первые результаты появятся в январе, а окончательные итоги подведут лишь к декабрю 2022 года.

Алтапресс