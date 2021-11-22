ГОРНЯК22 22.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Горняк22
2 часа Ago

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от ковида вакциной «Спутник Лайт», сообщили РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин. kremlin.ru

Он рассказал об этом на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — „Спутником Лайт“. Это называется ревакцинация. Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — сказал президент.

Также российский лидер вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие, на что Путин незамедлительно согласился.

Первый раз президент привился от COVID-19 двухкомпонентным «Спутником V» весной 2020 года.

Алтапресс

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