ГОРНЯК22 22.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Мощнейший снежный шторм с ветром скоростью более 100 км/ч обрушится на Алтайский край

Горняк22
2 часа Ago

Новая неделя в Алтайском крае начинается со штормового предупреждения — в течение дня 22 ноября по региону ударит буря с мощными порывами ветра, дождями и снегопадами.

Метель. Зима. ССО.

«В Алтайском крае днем 22 и сутки 23 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местам по югу сильные осадки, метели, гололедные явления (отложение, налипание мокрого снега), усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами порывы до 25−30 метров в секунду», — говорится в штормпрогнозе регионального Гидрометцентра.

Отметим, что скорость ветра с показателем 30 метров в секунду — это 108 километров в час.

При этом дневные температуры 22 ноября составят +2…+7 градусов.

В Барнауле в понедельник также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер будет южный, 12−17 метров в секунду.

Температура воздуха в краевой столице составит +2…+4 градуса.

Алтапресс

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