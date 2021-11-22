Алтапресс: Карта врать не умеет. Инициатор первого на Алтае экотехнопарка — о судьбе барнаульского полигона и цене протестов

Летом из-за протестов жителей власти края остановили проект экотехнопарка в Первомайском районе — места, куда планировалось перенаправить весь барнаульский мусор. Протесты улеглись. Но вопрос, куда вывозить отходы, когда полигон в Барнауле закроют, и как на новом месте не получить повторение старого варианта, повис в воздухе. Юрий Калинин, председатель совета директоров компании «Механизатор», рассказал, каким хотел построить экотехнопарк и какие странности сопровождали протесты. И ответил, почему он уверен в его безопасности и поставлена ли точка.

Юрий Калинин, председатель совета директоров АО "Механизатор". Анна Зайкова.

Мусор требует внимания

— Юрий Александрович , ваша компания много лет занимается вывозом отходов. Захоронение мусора на полигоне , тем более — с учетом всех требований — все же другой бизнес , для вас незнакомый. Почему затеяли этот проект?

— Посмотрите на барнаульский полигон (собеседник показывает на ноутбуке видео, сделанное в апреле 2021 года. — Прим. Altapress.ru). Каждый день сюда привозят отходы 120 машин. Видите, какая здесь антисанитария? И это — в черте города.

20 лет сюда ездят наши машины. 20 лет на это смотреть и понимать, что здесь никто ничего не меняет и не хочет изменить? У нас появилось желание не то, чтобы заработать, — сделать так, чтобы в Барнаульской зоне появился современный объект для захоронения и переработки отходов. Всяких — и твердых коммунальных, и строительных, и промышленных, и иных.

— Вы хотите сказать , что у вас была благородная мотивация?

— Я самодостаточный человек, мне лично ничего не нужно. В нашу группу входит восемь компаний, все работают с прибылью. Что касается «незнакомый». Мы изучили опыт Калуги, где ввели в строй экотехнопарк, опыт Новокузнецка, где такой объект в 12 километрах от города запустила фирма «Эко-Ленд» еще в 2008 году.

Новокузнецкий проект больше всего подходит для Алтая. Количество проживающих, температурный режим, морфологический состав отходов — все такое же, как у нас. И зачем изобретать велосипед? Мы решили взять действующий проект и разместить его здесь.

Вблизи барнаульского полигона ТКО. Декабрь 2018 года. Анна Зайкова.

— Какой суммой вы оценивали инвестиции в экотехнопарк в Первомайском районе?

— Около 600 млн рублей. Первую очередь экотехнопарка — карту полигона, мусоросортировочный комплекс и склады для отсортированных материалов — мы планировали построить за собственные средства. При этом на покупку оборудования намеревались взять кредит.

Есть люди, которые почему-то решили, что я рассчитываю получить деньги из бюджета, построю, а назавтра мне надоест и я все брошу. Но если бизнес вкладывает личные деньги, как он может это бросить?

Юрий Калинин, председатель совета директоров АО «Механизатор». Анна Зайкова.

Сложнее , чем попасть в космонавты

— Давайте поговорим об участке. В начале в территориальной схеме старались привязать размещение новых полигонов к уже действующим свалкам. В Первомайском районе есть полигон в 4 км от села Зудилово. Почему выбрали не его?

— Давайте посмотрим на карту. Вот он, полигон «Коммунального хозяйства» у Зудилово. Он внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. Работает — его не трогают. Как только вы начинаете проектировать реконструкцию, сразу возникают требования о санитарно-защитных зонах в соответствии с новыми СанПиНами.

Если строить экотехнопарк на этом участке, то в санитарно-защитной зоне окажутся вот эти 24 землепользователя — физические и юридические лица. И на этой земле они смогут выращивать только саженцы хвойных растений или цветы. Что вы как собственник участка сделаете в этом случае?

— Ну… Для начала , может , пожалуюсь в газету.

— Вы пойдете в суд и потребуете компенсировать убытки, причем сразу за 25 лет — а на меньшие сроки такие объекты на проектируются. Один высудит 250 млн рублей, другой — 300 млн, и пошло. Минимум 1 млрд рублей понадобится для того, чтобы решить вопрос с собственниками смежных участков.

— В вашем случае эта проблема отсутствует?

— Площадь нашего участка — 600 гектаров. Сам объект должен занять 106 гектаров, санитарно-защитная зона укладывается в границы участка. Ничьи права мы не задеваем.

Вообще, проще в отряд космонавтов попасть, чем выбрать участок для экотехнопарка с учетом всех требований. Было два года кропотливой, непонятной работы, и никто не знал, получится или нет. Рассмотрели Павловский, Калманский и Первомайский районы.

Мы не просто исследовали участок, провели все, какие нужно, изыскания. Мы всех подняли на уши: дорожников, проектировщиков авиационного участка дороги, военных. Все нам дали ответ — можно строить.

Место расположения участка под экотехнопарк в Первомайском районе. Altapress.ru

Карта врать не умеет

— Приведите аргументы в подтверждение того , что экотехнопарк на этом участке не нанесет вред окружающей среде. Наши читатели утверждали , например , что где-то рядом речка и ядовитые стоки будут в нее попадать.

— Сказать можно что угодно. Все технологические решения направлены на то, чтобы исключить воздействие на окружающую среду. Так, попадание стоков в грунтовые воды исключено. Котлован, в котором складируют прессованные «хвосты» (отходы, которые нельзя использовать вторично — Прим. Altapress.ru), выложен гидроизолирующим слоем. И я не зря заостряю внимание на санитарно-защитной зоне: ее размер — один километр, а это исключает все риски.

— А он не порвется , как дно озера в «Алтайской долине» в Республике Алтай?

— Это невозможно. Кроме того, по нормативам, от дна котлована до грунтовых вод должно быть не менее двух метров. Мы пробурили на 15 метров — воды не нашли. Добавлю, что от места захоронения фильтрат отводится по трубам на очистные сооружения. Кроме того, отбирается и свалочный газ, он также уходит на очистку и дожигание. Это означает, что запаха тоже не будет.

Юрий Калинин, председатель совета директоров АО «Механизатор». Анна Зайкова.

— Ну , а сам мусор? Он будет разлетаться?

— По технологическому процессу в течение дня может быть открыто не более 10 соток земли. После каждой смены это место закрывается грунтом. Когда котлован заполняется, он рекультивируется полностью, засевается травой, и для последующего захоронения оборудуется другой.

Есть еще один нюанс. Посмотрите на карту. Вот поселок Березовка, от него до действующего зудиловского полигона — 2,592 км. Жители с этим мирятся, не протестуют. А от нашего участка до Березовки больше — 2,677 км, до границы поселка Новый — 3,2 км. Карта врать не умеет.

Последующая задача

— Расскажите о технологии. Что будет происходить с отходами , которые машины привозят в экотехнопарк?

— Весь поступающий объем ТКО принимается в закрытом помещении, которое не позволяет разлетаться мусору, а если дождь идет, в почву стоки не попадают. Затем отходы загружают в шредер, отделяющий примерно 50% отходов, которые не подлежат вторичному использованию и уходят на захоронение.

Вторая стадия — сортировка. Для этого мы планировали установить мусоросортировочный комплекс. Третья стадия — размещение отходов. То, что не может использоваться вторично, поступает на карту полигона. Вторичные ресурсы — на склады.

Понимаете, проблема-то не в том, чтобы отсортировать полезные фракции. Вопрос в том, что с ними дальше делать?

Юрий Калинин, председатель совета директоров АО «Механизатор». Анна Зайкова.

— И что с ними дальше делать?

— Мы предполагали, что использование вторсырья может заинтересовать бизнес. Мы представляли это так: приходит предприниматель и говорит, что хочет заниматься переработкой. Ради бога — вот тебе склад, заполненный сырьем, вот тебе участок, зарабатывай. Вот тебе стекло — прозрачное, коричневое, зеленое. Разделяй, группируй блоки, отвози на новосибирский завод «Экран».

— Если предпринимателей это не заинтересует?

— В первую очередь мы рассчитываем на свои силы и какие-то направления, конечно, можем взять на себя. Но как в армии? Есть ближайшая, дальнейшая и последующая задача. Это — последующая задача. Кроме этого, данные об объеме полученных вторичных матресурсов подаются в Федеральную схему управления отходами. И ей определяется, куда их направить. Например, стекло — в Новосибирск, бумагу в Омск и т.д.

Пластиковые бутылки СС0

— Читала , что правительство РФ готово выделить 250 млрд рублей на строительство мусоросжигательных заводов. Этот вариант вы не рассматривали?

— Если построить мусоросжигательный завод, то тариф будет в 15−20 раз больше действующего. В Московской области строят три завода, но это Москва, которая такой тариф, возможно, выдержит. Наши люди не смогут.

Сжигание отходов на должном уровне — очень дорогая штука, нужна очень высокая температура, чтобы опасные фураны и диоксины разлагались и превращались в безопасные углеводороды.

Рост тарифов преувеличен

— Звучало еще такое возражение: мусоровозы из Барнаула , которые будут возить отходы в экотехнопарк , не пройдут весовой контроль , их надо будет разгружать. Поездок потребуется больше , тариф увеличится вдвое. Это близко к истине?

— Проблема немного преувеличена, мы делали оценки. Полностью загруженный мусоровоз редко превышает нормативы нагрузки на ось — 10 тонн. Согласно паспортным данным, максимальный вес ТКО в мусоровозе «КамАЗ» не может превышать 6,7 тонн. Если вес больше — это уже не ТКО.

Да, случаи превышения были, но машины не надо перегружать и тогда все будет нормально. Хотя нюансы в расчете тарифа, конечно, есть.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО, Анна Зайкова.

— Вы имеете в виду расстояние до вашего участка?

— И это тоже: участок расположен не близко — в 21 километрах от нового моста. Кроме того, в экотехнопарке добавляются операции с коммунальными отходами — обработка, сортировка и размещение. Полагаю, регулятор учтет их в тарифе. По нашим расчетам, из-за этого тариф надо увеличить на 20−25 рублей. Сегодня он — 63 рубля с человека в месяц.

Но когда минприроды поставило нам задачу выбрать участок, нам порекомендовали уложиться в действующий тариф. Мы рассчитывали добиться этого за счет размещения и переработки не только твердых коммунальных, но и строительных, промышленных и иных отходов. На них тариф не регулируется государством. Например, в Новокузнецке он установлен в 1930 рублей за тонну с НДС.

— А ближе участка не нашлось?

— Не нашлось. Нет подходящей вплотную к городской черте площадки, которую можно было бы вывести из оборота. Если резюмировать, что участок, который мы подобрали, единственный, который соответствует всем требованиям и не затрагивает ни права смежных землепользователей ни водоохранные зоны, а это немаловажно. Мы его купили, и в дальнейшем намеревались перевести из категории земель сельхозназначения в земли промышленности.

Юрий Калинин, председатель совета директоров АО «Механизатор». Анна Зайкова.

— Какую сумму вы уже потратили?

— Около 36 млн рублей: 24 млн — на покупку участка и еще 12 млн — на изыскания. Участок земель сельхозназначения, конечно, сам по себе имеет ценность, тем более, одно из наших предприятий занимается сельхозпроизводством — «Кадниковское». А вот то, что впустую понесли затраты на изыскания, конечно, обидно. И без них такой проект не сдвинется с места.

— Но вы же не перевели еще этот участок в земли промышленности?

— Разрешение на перевод от краевой комиссии мы получили. Но не перевели. Проблема в чем? Перевести земли сельхозназначения в другую категорию тяжело, но можно. А вот земли промышленности обратно в сельскохозяйственные — невозможно. Крест.

А налог на земли промышленности выше, чем на сельскохозяйственные, в 44 раза. Ну и потерять земли сельхозназначения — пусть даже только 106 гектаров — это не по-хозяйски.

— То есть переводить в другую категорию планировалось не все 600 гектаров?

— Да, конечно. Переводится только 106 га, остальные 494 га остаются в категории земель сельхозназначения.

В офисе барнаульской компании «Механизатор». Анна Зайкова.

Как вспыхнули протесты

— Первомайский район — место , куда многие люди переезжали , чтобы дышать чистым воздухом , жить рядом с лесом. Вы ожидали , что кто-то будет протестовать против строительства?

— Мы понимали, что наш проект будут рассматривать и под увеличительным стеклом, и под микроскопом. Потому что где бы мы его ни разместили, найдутся люди, которым он не понравится.

А если найдем участок, где не будет протестов, и это будет далеко, то возражать будут уже 1,2 млн жителей Барнаульской зоны. Потому что тогда тариф возрастет в два-три раза или больше.

И мы знали, конечно, что по закону должны пройти двое общественных слушаний. Во-первых, по изменению изменение генплана Первомайского района. И, во-вторых, по изменению территориальной схемы управления отходами края.

— Дело до этих общественных слушаний так и не дошло?

— У нас состоялась только первая встреча в Санниковском сельсовете с местными депутатами. Это было после июньского совещания в правительстве края, когда мы получили разрешение на перевод участка в другую категорию.

Депутаты задали для первой встречи нормальные, хорошие вопросы. Как могли, мы на них ответили. Но там присутствовала глава Березовского сельсовета. И несколько депутатов, резюмируя, сказали: мы проголосуем за, если не будет негатива со стороны Березовки.

Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка. Facebook Олега Боронина.

— К этому моменту еще негатива не было?

— Уже был. Недели за две до встречи в Санниково к нам поступил странный звонок по городскому телефону. Мужчина сказал, что представляет московский «Гринпис», и спросил, как я отношусь к белым медведям. А когда я ответил, что отношусь хорошо, попросил перечислить 10 млн рублей, можно биткоинами. Я взял паузу. А когда он перезвонил через неделю, отказал. Тогда мужчина ответил: «Получите проблемы».

Примерно за неделю до встречи с депутатами нам в администрации Первомайского района сообщили: негатив среди населения уже пошел. Не зная никаких деталей проекта, люди начали рассуждать про розу ветров, водоохранные зоны и прочее, прочее. Протесты вспыхнули буквально за три дня.

— Вы связываете эти протесты со звонками вымогателя?

— Трудно сказать.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО, Анна Зайкова.

Или помойка , или экотехнопарк

— Вы больше не встречались с жителями , с инициативной группой?

— Уже после выборов минприроды опубликовало новую территориальную схему обращения с отходами. И после этого к нам приехали представители инициативной группы.

Принять их попросила депутат Госдумы Мария Прусакова, с которой я давно знаком. Мы хорошо и спокойно поговорили. Они объяснили, что им сказали: АО «Механизатор» — московская компания, которая планирует получить федеральные субсидии, вырыть яму, засыпать ее мусором и уехать с деньгами в карманах.

Я спросил их: вы за свои деньги дом построили? Они говорят — за свои. Ну так давайте, бросьте его… В итоге они заявили, что готовы встречаться и обсуждать проект. Еще они сказали, что семьям членов инициативной группы поступали угрозы от нашего имени — мол, перестаньте заниматься ерундой, иначе вам будет плохо. Мы объяснили, что такими вещами не занимаемся, это глупость.

Несанкционированные свалки строительного мусора на ул. Трактовой в Барнауле. «Природа Алтая».

— Так проект закрыт или нет?

— На недавнем круглом столе и депутаты Первомайского районного собрания, и замглавы предложили встретиться. Мы к разговору готовы и готовы вернуться к общественному обсуждению.

— Что и кто мог бы сделать , чтобы вернуться к проекту и снова начать его обсуждать?

— Если от депутатов будет ходатайство к правительству края, тогда, наверное, к обсуждению темы можно вернуться.

Перед депутатами, да и всеми жителями стоит выбор. Или мусор будут валить на Зудиловском полигоне открытого хранения. А в будущем, когда закроется барнаульский объект, это будет около 300 тыс. тонн в год — по 100−120 мусоровозов в день. Или будет построен современный комплекс, который исключает воздействие на окружающую среду.

Юрий Калинин, председатель совета директоров АО «Механизатор». Анна Зайкова.

Кто такой Юрий Калинин

Родился 18 октября 1957 года в поселке Комсомольском Мамонтовского района. В 1979 году окончил алтайский политехнический институт, в 1986 году — аспирантуру Алтайского сельхозинститута. В 1976—1991 годах служил в армии, подполковник запаса. В 1992—2014 годах — гендиректор АО «Механизатор, с 2014 года — председатель совета директоров.

Что такое АО «Механизатор»

АО «Механизатор» правопреемник Барнаульского управления механизации «Алтайсельстрой», созданного в 1959 году. Барнаульское управление механизации специализировалось на строительстве производственных объектов (животноводческие комплексы, дороги) и объектов соцкультбыта. В 1993 году преобразовалось в акционерное общество «Механизатор». Занимается строительно-монтажными работами, а с 2008 года транспортировкой отходов в Барнауле (имеет лицензию).

Алтапресс