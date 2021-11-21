Алтапресс: Работников барнаульского транспорта простимулируют на вакцинацию

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в общественном транспорте Барнаула усилят санитарно-эпидемиологические меры, включая дезинфекцию. Об этом рассказали в пресс-центре горадминистрации.

В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов. barnaul.org

В мэрии провели внеплановое совещание с участием пассажироперевозчиков. Речь шла среди прочего о необходимости обязательного вакцинирования линейных сотрудников предприятий, так как специфика работы предусматривает непосредственный контакт с большим числом людей.

Перевозчики заверили, что продолжат вакцинировать работников и примут дополнительные меры по их стимулированию пройти данную процедуру.

«По их мнению, вакцинирование является важной и необходимой мерой, которая позволит стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», — передают в администрации города.

Кроме этого, власти обратили внимание на то, что необходимо усилить контроль и принять дополнительные меры со стороны руководителей предприятий по соблюдению правил дорожного движения линейными работниками, отвечающих за перевозку пассажиров.

Алтапресс