ГОРНЯК22 21.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Политики и бизнесмены подискутировали о QR-кодах в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

В Алтайском крае эксперты за круглым столом в Общественной палате (ОП) региона обсудили введение QR-кодов. Мнения по этому поводу высказывались разные.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Например, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Пелеганчук поддерживает все ограничительные меры, так их соблюдение и вакцинация поможет достичь коллективного иммунитета и сохранить жизни людей.

«Наша стратегическая цель — народосбережение, снижение заболеваемости и смертности. Мы могли бы избежать новой волны заболеваемости, если бы вместе достигли 80% вакцинации населения. Сегодня ситуация была бы совершенно другая. В одиночку здравоохранение не сможет этого сделать. Сегодня в Алтайском крае вакцинация находится на уровне 50%. Я считаю, что нам всем: общественникам, работодателям, власти нужно объединиться и достичь этих цифр», — цитирует профессора пресс-центр ОП.

Его поддержали замруководителя краевого Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая и главный врач Горбольницы № 5, главного ковидного госпиталя, Ирина Вильгельм.

Ряд экспертов со стороны бизнеса указали, что сохранять нужно и организации, по которым ограничительные меры наносят удар. Видео с заседания публиковал Barnaul22.

По словам краевого бизнес-омбудсмена Андрея Осипова, у представителей торговых центров и общепита нет дискуссий по поводу вакцинации — у них коллективы привиты. Вопросы есть о QR-кодах: почему именно ТЦ и общепит выбрали для введения этой систему и будет ли компенсация за понесенные убытки.

«Я считаю, что должна быть очень серьезная государственная поддержка реально пострадавшим. Давайте каким-то образом предусмотрим проект постановления на тему: „А какая поддержка должна быть тем сферам, которые пострадали?“ Сразу скажу, что один МРОТ в неделю не спасет. Должен быть системный подход и поддержка со стороны федеральных органов», — считает Осипов.

Есть мнение и о том, что присваивание QR-кода нарушает права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его принадлежности к каким-либо социальным группам. Его высказала директор АРОО «Защита прав потребителей» Людмила Жгун.

Однако председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС Денис Голобородько уточнил, что в ч. 3 ст. 55 Конституции предусмотрена возможность ограничения прав граждан с целью их защиты.

В обсуждении принимали участие и представители политических партий. Они в итоге сошлись во мнении, что необходимо более взвешенно и индивидуально подходить к введению ограничительных мер.

«Единая Россия», например, открыла платформу, где любой может оставить свое предложение по поводу законопроекта по QR-кодам: партия.онлайн/qr.

Результаты круглого стола и предложения войдут в резолюцию, которую передадут исполнительной и законодательной власти региона и в Общественную палату Российской Федерации.

Алтапресс

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