ГОРНЯК22 20.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Полсотни барнаульских ресторанов просят губернатора отменить QR-коды

Горняк22
5 часов Ago

47 рестораторов Барнаула подписались под обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой смягчить антиковидные меры. Текст обращения опубликовал Barnaul22.

Ресторан “Ясная поляна”. Дмитрий Лямзин

Bз-за введения ограничений посещаемость заведений сократилась на 70%, рестораны в торговых центрах закрылись, из-за чего владельцы несут колоссальные убытки.

Бизнесмены уверены, что в общепите риск заразиться коронавирусом не выше, чем в транспорте или, например, школе.

Рестораны готовы соблюдать санитарные нормы, вакцинировать сотрудников, лишь бы власти согласились смягчить меры — разрешили работать и отменили QR-коды.

Среди подписавшихся рестораны «Кинза и мята», Freddo, «Булыгин», «Сибирь», «Гурман», «Опера», «Пожарка», «Пили-Швили», «Веранда», «Ясная поляна», PhoYum, Traveler’s coffee и другие.

Обращение от барнаульский рестораторов.1 Обращение от барнаульский рестораторов. Barnaul 22

Ранее с аналогичным обращением выступили владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска обратились к Виктору Томенко с просьбой отменить последние поправки в антиковидный указ.

Алтапресс

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