ГОРНЯК22 20.11.2021
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Алтапресс: Недетские забавы кончились: в Барнауле сносят аварийные дома, угрожавшие местным жителям. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
5 часов Ago

В краевой столице начался снос аварийных домов на улице Кутузова. На днях вокруг строений появились сигнальные ленты. Сегодня, 19 ноября, на одном из объектов с литерой «10» начались работы по демонтажу. Здесь работает строительная техника и бригада рабочих. Подробности — в репортаже altapress.ru.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

О зданиях на ул. Кутузова 10 и 12 altapress.ru писал в сентябре этого года. Расселенные еще весной, дома были брошены и все это время попросту разваливались. Старые кирпичи, штукатурка и разбитые стекла сыпались на пешеходный тротуар по ул. Кутузова под ноги прохожим. Вдобавок, аварийные строения облюбовали местные школьники.

Их не пугали ни дыры в полу, ни осыпающиеся стены. Сейчас ситуация изменилась. Вокруг домов натянуты сигнальные ленты, на территории работают строители.

«Да, дети были. Но перед началом работ мы повыгоняли их из зданий. Сейчас здесь никого нет», — рассказал один из работников.

В это время экскаватор сгреб очередную порцию битого кирпича, чтобы перенести ее в большую кучу строительного мусора.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.1 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

Непростой и трудоемкой задачей по демонтажу некогда жилого здания занимается компания «Строй Сити». Именно она выиграла конкурс на демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10, сделав заказчику — комитету ЖКХ Барнаула — наиболее выгодное предложение. Изначально стоимость контракта составляла около 1,8 млн рублей. В ходе торгов цена снизилась до 755 тыс. рублей.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.2 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

Дом по соседству также готовится под снос. Демонтажем здания на ул. Кутузова, 12 будет заниматься другая компания — «Акмилайт». Организация снизила цену контракта с 1,6 млн рублей до 789 тыс. рублей.

Что касается текущих работ, то планируется их выполнить в кратчайшие сроки. Сотрудники «Строй Сити» рассказали, что намерены завершить демонтаж дом на ул. Кутузова до конца текущей недели.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.3 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

«Снести-то не проблема, основная сложность — вывезти образовавшийся строительный мусор», — пояснили сотрудники компании, работающие на месте.

Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10.4 Демонтаж аварийного дома на ул. Кутузова, 10. Анна Зайкова.

К слову, рабочим «помогают» и предприимчивые местные жители. Все, что может пригодиться в хозяйстве «под шумок» уносится в неизвестном направлении.

Что известно о домах на Кутузова

Здания на ул. Кутузова, 10, 12 возвели в 1959, 1961 годах соответственно. Они были признаны аварийными с 2013 по 2014 годы. У них разная степень износа. У дома с литерой «10» степень износа составляла 80,5%, у строения с литерой «12» — 58%.

По соседству с домами, попавшими под снос, находится их «брат-близнец». Похожее строение, возведенное в тот же период — в 1960 году. Он был признан аварийным еще в 2017 году. Жильцы дома до сих пор не могут дождаться расселения.

Алтапресс

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