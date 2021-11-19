Алтапресс: Более 170 тыс. вакцин от ковида дожидаются жителей Алтайского края

В Алтайском крае, по данным на 18 ноября, зарегистрировали 527 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com

Всего в край поступило 1 111 573 комплекта вакцины против коронавируса. При этом прививается 937 621 человек, из которых: 121 515 — получили первую прививку, 784 198 — полностью привиты, 31 908 — повторно вакцинировались. Таким образом, в регионе пока свободны 173 952 комплекта вакцины.

Всего в крае инфицированных — 97 714 (в том числе 7 823 ребенка). Выздоровели — 68 717 пациентов, из них за прошедшие сутки — 461.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 865 человек.

«Кроме этого, 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 53 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 512 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 606», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 810, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 296.

За весь период наблюдений скончались 6 815 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 411 человек (по иным причинам — 1 404).

По данным оперштаба на 18 ноября: прививается 937 621 человек (получили первую вакцину — 121 515, полностью вакцинированы — 784 198), повторно вакцинировались — 31 908.

Ранее в Алтайском крае Диагностический центр открыл запись на вакцинацию через WhatsApp.

Новые случаи

Барнаул — 158, Бийск — 49, Рубцовск — 43, Алейск — 31, Заринск — 29, Славгород — 17, Благовещенский район — 13, Залесовский, Топчихинский районы — по 12 заболевших, Камень на Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский, Рубцовский районы — по 11, Волчихинский, Мамонтовский, Шипуновский районы — по 8, Завьяловский район — 7, Заринский, Михайловский, Первомайский, Табунский районы — по 6, Кулундинский, Ребрихинский, Усть — Калманский районы — по 5, Калманский, Угловский районы — по 4, Курьинский район — 3, Новоалтайск, Ключевской, Новичихинский, Усть-Пристаньский районы — по 2, Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс