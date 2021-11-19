ГОРНЯК22 19.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Прокуратура и СКР проверяют информацию о том, что пожилую пациентку привязывали к кровати в ковидном госпитале

Горняк22
15 часов Ago

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества оказания медицинских услуг в одном из госпиталей для пациентов с COVID-19. Следственное управление СКР по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Следственный комитет. Анна Зайкова

«По сведениям СМИ, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области „Городская клиническая больница N25“ не оказывали пожилой женщине надлежащие медицинские услуги, „привязывали к кровати“, пока она находилась на лечении в ковидном отделении, совершали иные противоправные действия», — цитирует сообщение «Интерфакс».

«В ходе мониторинга СМИ следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в медицинском учреждении города Новосибирска женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении», — говорится в сообщении СКР.

Кроме того, в публикации отмечается, что у пациентки остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода, сообщает СУ СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее алтайский минздрав объяснил, зачем пожилых людей привязывают в ковидных госпиталях. Как пояснила замглавы алтайского минздрава Наталья Белоцкая, привязывание в некоторых ситуациях необходимо, поскольку во время лечения пациент может нанести себе вред.

86-летняя жительница края заявила, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса в горбольницу Рубцовска, где привязывали к кровати.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил подробно исследовать обстоятельства инцидента.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Более 170 тыс. вакцин от ковида дожидаются жителей Алтайского края

Алтапресс: Более 170 тыс. вакцин от ковида дожидаются жителей Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 18 ноября, зарегистрировали 527 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб. Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com Всего...
Алтапресс: Хозяева жизни. Тест: что вы знаете об алтайских мужчинах

Алтапресс: Хозяева жизни. Тест: что вы знаете об алтайских мужчинах

Горняк22
15 часов Ago
19 ноября — международный мужской день! В честь такого события altapress.ru предлагает пройти тест об известных (и не очень), но безусловно интересных представителей «сильного» пола. Тест. altapress.ru....
Алтапресс: «Бочкари» вышли на крупнейшие маркетплейсы страны и возрадовались спросу

Алтапресс: «Бочкари» вышли на крупнейшие маркетплейсы страны и возрадовались спросу

Горняк22
15 часов Ago
Компания «Бочкари» планирует в ближайшее время подписать договор о сотрудничестве с сервисом доставки «Самокат». Он станет уже третьей онлайн площадкой, с которой в 2021 году производитель...
Алтапресс: У капитализма жѣнское лицо. Топ алтайских дореволюционных бизнесвумен, которые управляли делами не хуже мужчин

Алтапресс: У капитализма жѣнское лицо. Топ алтайских дореволюционных бизнесвумен, которые управляли делами не хуже мужчин

Горняк22
15 часов Ago
За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. А если муж умрет, то жене придется брать дела в свои женские — но, как показывает история, совсем...
Алтапресс: Большая ответственность: градсовет Барнаула отправил на доработку «дом-микрорайон» из квартала около аэропорта

Алтапресс: Большая ответственность: градсовет Барнаула отправил на доработку «дом-микрорайон» из квартала около аэропорта

Горняк22
15 часов Ago
На градостроительном совете 18 ноября был презентован проект первого этапа застройки квартала площадью 86 га, расположенного неподалеку от барнаульского аэропорта. Исходя из большой ответственности...
Алтапресс: Бизнес-омбудсмен: введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

Алтапресс: Бизнес-омбудсмен: введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

Горняк22
2 дня Ago
Оказание поддержки бизнесу во время пандемии должно исходить из равнозначности введения QR-кодов и «локдауна», считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов....

Читать по теме:

ВТОПЕ: