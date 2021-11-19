Алтапресс: Прокуратура и СКР проверяют информацию о том, что пожилую пациентку привязывали к кровати в ковидном госпитале

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества оказания медицинских услуг в одном из госпиталей для пациентов с COVID-19. Следственное управление СКР по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Следственный комитет. Анна Зайкова

«По сведениям СМИ, сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области „Городская клиническая больница N25“ не оказывали пожилой женщине надлежащие медицинские услуги, „привязывали к кровати“, пока она находилась на лечении в ковидном отделении, совершали иные противоправные действия», — цитирует сообщение «Интерфакс».

«В ходе мониторинга СМИ следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в медицинском учреждении города Новосибирска женщину с диабетом привязывали к кровати, пока она находилась на лечении», — говорится в сообщении СКР.

Кроме того, в публикации отмечается, что у пациентки остались множественные ушибы и раны, которые появились из-за отсутствия движений и ухода, сообщает СУ СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее алтайский минздрав объяснил, зачем пожилых людей привязывают в ковидных госпиталях. Как пояснила замглавы алтайского минздрава Наталья Белоцкая, привязывание в некоторых ситуациях необходимо, поскольку во время лечения пациент может нанести себе вред.

86-летняя жительница края заявила, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса в горбольницу Рубцовска, где привязывали к кровати.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил подробно исследовать обстоятельства инцидента.

Алтапресс