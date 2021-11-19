ГОРНЯК22 19.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: «Бочкари» вышли на крупнейшие маркетплейсы страны и возрадовались спросу

Горняк22
15 часов Ago

Компания «Бочкари» планирует в ближайшее время подписать договор о сотрудничестве с сервисом доставки «Самокат». Он станет уже третьей онлайн площадкой, с которой в 2021 году производитель напитков начал сотрудничать.

В Бочкарях. Анна Зайкова, altapress.ru.

Об этом 17 ноября в ходе «Экспертного совета» altapress.ru рассказала директор департамента продаж «Бочкарей» Евгения Михайлова. По ее словам, компания уже работает с OZON и Wildberries. Через эти площадки алтайский завод реализует свою безалкогольную продукцию: воду и лимонады.

Наибольшим спросом стала пользоваться лечебно-столовая вода «Завьяловская», которую активно заказывают потребители из Москвы и других городов центральной части России. В компании полагают, что у этого бренда есть потенциал в том, чтобы стать федеральным.

По словам Евгении Михайловой, в онлайн продажах на руку сыграла пандемия. Из-за закрытых границ поток отдыхающих в Горном Алтае резко увеличился. Туристы, распробовавшие алтайские напитки, возвратившись домой начинают их искать на площадках маркетплейсов и заказывать доставку.

Евгения Михайлова,
директор департамента продаж компании «Бочкари»:

Мы понимаем, что это очень перспективная тема и намерены в этом направлении работать.

По словам Евгении Михайловой, еще один перспективным направлением стал экспорт. В 2021 году «Бочкари» в разы увеличили отгрузки своей продукции — пива и кваса — в Китай. Однако из-за введенных на днях запретов на ввоз российского продовольствия возможности дальнейшего сотрудничества пока туманны.

Алтапресс

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