Алтапресс: Бизнес-омбудсмен: введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

Оказание поддержки бизнесу во время пандемии должно исходить из равнозначности введения QR-кодов и «локдауна», считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

QR-код. unsplash.com.

«Если мы говорим о мерах поддержки, то если QR-коды, то приравнять их к локдауну. Надо понимать, что локдаун, то есть закрытие полное предприятий и введение QR-кодов, они, в общем, влияют негативно практически одинаково на бизнес», — сказал накануне в Новосибирске.

Также, считает Титов, кредиты, которые выдаются бизнесу под 3% годовых с условием сохранения 90-процентной занятости, были трансформированы в кредиты, выдававшиеся в первую волну COVID-19, пишет «Интерфакс».

«Чтобы мы вспомнили хороший опыт прошлого и (кредиты под 3% — ИФ) были бы приравнены к тем кредитам, которые выдавались под 2% на первой волне, и когда их не надо было возвращать, если ты сохраняешь занятость», — сказал Титов.

Также уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что ограничительные меры, вводимые из-за COVID-19, в том числе QR-коды, должны быть более системными.

«Направление нашей работы — систематизировать меры ограничительные, потому что хаос полный», — сказал Титов.

Он сообщил, что готовит предложения правительству РФ.

Алтапресс