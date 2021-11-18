Алтапресс: 5 важных тенденций экономики особого 2021 года назвали алтайские банкиры

Банки знают о своих бизнес-клиентах все. Хорошо ли у них с выручкой. Какой проект они затевают. Готовы ли вкладываться в будущее и рисковать. Финансовое поведение клиентов помогает собрать мозаику — понять, что происходит в экономике. О трендах 2021 года рассказали топ-менеджеры на экспертном совете премии «Менеджер года» в финансовой сфере. Спойлер: с экономикой все довольно неплохо. Но есть и провалы, а кое-где загорелась тревожная лампочка.

Экспертный совет в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

1. Аграрии полюбили инвестиции

О рекордных вложениях алтайских аграриев в обновление техники и оборудования власти сообщают каждый год. Однако 2021 год стал особым.

Впервые доля кредитов, взятых агробизнесом на обновление техники и оборудования превысила сезонное кредитование, говорит Дмитрий Коломейцев, заместитель директора Алтайского филиала «Россельхозбанка». Рост инвестиционного кредитования в агросекторе по этому банку — более 50%.

В прошлом году соотношение кредитования сезонных работ к инвестиционному было 60 на 40, сейчас — 49 на 51. Вкусные годы для крестьян дают о себе знать, — объяснил эксперт

Впрочем, инвестиции растут не только в аграрном секторе — в промышленности тоже. «Отказов от реализации проектов практически не было», — констатирует Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле.

Об этом же говорит и Наталья Кочеткова, зам управляющего по корпоративно-инвестиционному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае: «Лишь немногие отложили реализацию инвестиционных проектов на будущее, и это не первоочередные проекты».

Экспертный совет в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

2. Малый , средний и микробизнес: тенденции разнонаправленные

В этом секторе все складывается по-разному. Аграрии чувствуют себя неплохо, несмотря на рост ставок по кредитам. «В целом по АПК мы увеличили объемы кредитования на 29%, при этом кредиты малому, среднему и микробизнесу подросли на 40%», — приводит данные Дмитрий Коломейцев. А вот в торговле и услугах ситуация менее жизнерадостная.

Мы ощущаем, что этот сектор испытывает серьезные сложности. Введенные ограничения, к сожалению, приведут к тому, что этот сегмент будет „схлапываться“. Понятно, что государство будет решать проблемы путем дофинансирования программ по борьбе с безработицей. Но в социальном плане для Алтайского эта история значимая, у нас доля этого сектора высока. И не все клиенты этот уровень ставок смогу переварит и сохранить свой бизнес, — считает Дмитрий Тюнин.

Экспертный совет в ИД „Алтапресс“. Анна Зайкова.

3. Провалы на рынке — дефицит

На фоне высокого спроса возник жесткий дефицит. „Аграрный сектор активно перевооружается, это видно по дефициту комбайнов, любой техники и оборудования, даже навесного“, — говорит Дмитрий Коломейцев.

Дефицит охватил и другие секторы. Аграриям сложно купить удобрения. Не хватает автомобилей — все машины проданы чуть ли не на два года вперед. Строители не успевают за спросом на жилье в новостройках. Не удивительно, что ряд банков констатируют резкий рост доли „вторички“ в объемах выданной ипотеки.

Драйвером жилищного кредитования в Барнауле, как и по всей стране, в 2021 году оставалась „вторичка“. У нас в регионе на готовые квартиры приходится 75% объемов выданной ипотеки. Мы ожидаем, что в первой половине 2022 года доля „вторички“ может увеличиться до 80%. Жители Барнаула отдают предпочтение готовым квартирам, несмотря на то, что средняя цена квадратного метра у них выше, чем в строящихся домах — 69,6 тыс. и 62,2 тыс. рублей соответственно, — объясняет Ольга Иванова, управляющий операционным офисом „Абсолют Банка“ в Барнауле.

Экспертный совет в ИД „Алтапресс“. Анна Зайкова.

4. Бизнес и граждане копит средства

Между тем, почти все эксперты отметили общий рост средств на счетах в банках. „Когда мы с Союзом промышленников Алтая обсуждали, какие потребности у предприятий, оказалось, что главная — где бы подороже разместить деньги“, — говорит Дмитрий Тюнин.

Остатки на счетах растут и у физических, и у юридических лиц. Откуда деньги? Помимо инфляции играют роль и существенные вливания по нацпроектам, в которых банки активно участвуют», — объясняет Ольга Ермолова, региональный директор «Промсязьбанка».

Экспертный совет в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

5. Все онлайн

О том, что цифровизация — это наше все, еще три-четыре года назад говорили в первую очередь банки. И в пандемию они продвинулись еще дальше. Получить потребкредиты и ипотеку, открыть вклад — все теперь можно сделать онлайн.

Телефон открыл — можешь пообщаться с пятью-шестью банками и выбрать подходящие условия", — описал ситуацию Алексей Еськин, директор барнаульского филиала «Фридом Финанс».

Экспертный совет в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Правда, в этой ситуации труднее небольшим региональным банкам, у которых нет денег на разработку совершенных сервисов. «У нас кредиты дешевле, чем в федеральных банках. Но получить из сложнее. До нас надо дойти, а до них ходить не нужно — взял телефон и ты уже в банке», — объяснил Дмитрий Тюнин.

Но теперь цифровизация охватывает все более широкие массы бизнеса. В онлайн уходят все, а кто не успел — может опоздать. Алтайские аграрии продают и покупают товары через электронную площадку «Россельхозбанка» «Свое фермерство». И уже не только покупают, но и полюбили сервис «Агроном онлайн» и «Ветеринар по удаленке».

Благодаря сотрудничеству с онлайн-площадками вроде «Вайлберриз», «Озон» и «Сбермегамаркет» спасается и мелкая торговля. Бизнес начинает закрывать большие магазины и начинает развиваться другим путем. И это тоже уже тренд.

О других экономических трендах читайте в спецвыпуске «Свободного курса», посвященном итогам 2021 года. Журнал выйдет в декабре.

Экспертный совет в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Дмитрий Горбунов,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— В октябре ВТБ завершил реализацию программы «600 дней» — стратегического бизнес-проекта, направленного на ускоренное развитие и цифровизацию клиентского опыта. В рамках программы банк в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новые интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов. В стратегических планах — обеспечить цифровую доступность 100% продуктов и услуг на горизонте 2022 года. Так, за последний год в ВТБ появились удаленная регистрация бизнеса и дистанционное резервирование и открытие расчетного счета для клиентов ФЛ банка. Если раньше для открытия счета предпринимателю необходимо было обратиться в отделение, затем ждать результатов проверки и т. д., то сейчас зарезервировать счет можно через личный кабинет после успешной регистрации бизнеса — это занимает не более пяти минут. Сегодня банкам особенно важно сфокусироваться на персональных отношениях с клиентами, выгодных условиях сделок и технологичности — эти задачи лежат в основе стратегии ВТБ. Результатом нашей работы в регионе стал рост кредитного и депозитного портфелей. По итогам 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель увеличился на 8% до 69,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств вырос также на 8% до 68 млрд рублей. Одним из важных направлений деятельности ВТБ является проектное финансирование строительства жилой недвижимости. Мы активно сотрудничаем с девелоперами и поддерживаем проекты, направленные на развитие инфраструктуры города и улучшение качества жизни населения края. В качестве примера — сотрудничество с ООО «СЗ «АЛГОРИТМ-СТРОЙ» в части финансирования строительства жилого комплекса «Классика» в Барнауле на общую сумму более 900 млн рублей.

Алтапресс