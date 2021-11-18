Алтапресс: Сладкий мой. Главный эндокринолог Алтая рассказала, как можно «заразиться» диабетом от ковида и почему выгодно быть стройным

«Пить бросил, курить бросил. Жена по вечерам холодильник запирает, потому что есть нельзя что попало», — 72-летний Иван Иванович Нагорняк рассказывает свою историю, пока медсестра измеряет ему уровень глюкозы в крови. У него сахарный диабет второго типа. Главный эндокринолог региона Оксана Заплавнова говорит, что вылечить диабет невозможно, а вот прибрести — запросто, особенно если тяжело болел ковидом.

Диабет. Краевая клиническая больница. Altapress.ru.

Посчитаем шансы

Всего в Алтайском крае 96 тыс. человек болеют сахарным диабетом. В течение 10 лет количество заболевших выросло на треть, но за последний год сократилось почти на тысячу человек.

«Смертность до августа прошлого года даже уменьшалась по сравнению с предыдущими периодами. Народ у нас сидел на самоизоляции, врачи по мере сил обзванивали больных, дистанционно выписывали рецепты на лекарства, — рассказывает Оксана Заплавнова. — Но с сентября ковид пошел волна за волной. А люди с сахарным диабетом очень тяжело переносят инфекцию».

Главный эндокринолог признает, что не де-юре, но де-факто в крае есть ограничения плановой медицинской помощи, поскольку почти все врачи брошены на борьбу с ковидом. Пациентов с диабетом первого типа становится больше. Они сразу заболевают остро — гипогликемический приступ требует срочной госпитализации, отказать в которой не могут. А вот второй тип протекает скрыто, и если нет диспансерного осмотра, его никак не обнаружить.

Между тем, и те и другие больные, приобретя диабет, рискуют жизнью. Врачи ковидных госпиталей говорят, что если в стационар попал непривитый человек с лишним весом, сахарным диабетом и ковидом, у него практически нет шансов на выживание.

Диабет. Краевая клиническая больница. Оксана Заплавнова. Altapress.ru.

«Бензин» кончился

Первый тип диабета — аутоиммунное заболевание. Раньше он проявлялся больше в детском и подростковом возрасте, но сейчас бывает и у совсем немолодых людей. Патология состоит в том, что клетки поджелудочной железы, которая вырабатывает гормон инсулин, разрушаются собственными же клетками заболевшего. Что именно вызывает такую «поломку» иммунитета, ученые до сих пор не знают.

Без инсулина глюкоза не может добраться до клеток, и им не хватает «топлива», чтобы нормально работать. Так что при таком диагнозе гормон придется колоть искусственно всю оставшуюся жизнь.

В Алтайском крае почти 5 000 человек с первым типом диабета, и, как правило, они узнали о своем диагнозе, только переведясь в палату из реанимации после приступа гипогликемии. Приступ распознать несложно — человек трясется, бледнеет, ведет себя агрессивно, теряет ориентацию в пространстве и иногда впадает в кому.

Диабет. Краевая клиническая больница. Altapress.ru.

Радикально , но бесполезно

Таблеток для полного излечения от диабета первого типа не изобрели. Но в лечении есть радикальный метод — пересадка поджелудочной железы. Правда, она показана только небольшому количеству пациентов (только особенно тяжелым), потому что риски осложнений слишком велики: непростая операция и пожизненный прием препаратов для подавления иммунитета.

«Ни одна оперативная методика не дает никаких гарантий, — рассказывает Оксана Заплавнова. — За рубежом жестко подходят к оценке соотношения риска и пользы. Мировая практика показывает, что даже если операция проведена успешно, орган отторгается. Мы пересаживаем здоровые клетки, но антитела пациента снова на них „садятся“ и уничтожают. То есть, первопричина заболевания не устраняется. Есть какой-то период ремиссии, но потом диабет возвращается все равно».

Диабет. Краевая клиническая больница. Altapress.ru.

Диета и огород

Второй тип диабета более распространен, им болеет старшее поколение, и он зависит исключительно от образа жизни. Оксана Заплавнова говорит, что это заболевание «молодеет» с каждым годом, поскольку растет количество людей, в том числе детей, с ожирением.

Организм таких пациентов вырабатывает достаточно собственного инсулина, но чем больше масса тела, тем хуже усваивается этот гормон, вплоть до того, что вовсе не воспринимается клетками. Этому диабету чаще всего сопутствуют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, от которых в большинстве люди и умирают.

Пациентам со вторым типом не требуется постоянно вводить инсулин, но придется сидеть на строгой диете, снижать вес и строго контролировать сахар в крови.

Иван Иванович Нагорняк заболел после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Первой «пала» щитовидка, затем начались проблемы с давлением, а после прибавился и сахарный диабет. Ему постоянно нужно принимать специальные препараты, но отказываться от нормальной жизни он не собирается.

«Огород копаю, да. Когда копаешь-то, сахар наоборот понижается, — говорит Иван Иванович. — Но можно ведь и докопаться до того, что совсем сахар упадет — тогда затрясет тебя и падаешь. Я поэтому конфеты всегда с собой ношу».

Диабет. Краевая клиническая больница. Altapress.ru.

Как ковид ест поджелудочную железу

Оксана Заплавнова рассказала, что ковид способен буквально «заразить» человека диабетом: «Сначала мы думали, что это просто пневмония, поражающая легкие, но оказывается, что инфекция действует и на поджелудочную железу. У подавляющего числа ковидных пациентов с тяжелой степенью высокий сахар крови».

Тут есть три варианта: либо у человека уже был сахарный диабет второго типа, просто его вовремя не диагностировали; либо это временное, проходящее состояние; либо вирус действительно серьезно повредил клетки поджелудочной железы, нарушил иммунную реакцию, и человек после госпиталя приобрел диабет первого типа на всю оставшуюся жизнь.

Ковидным пациентам с высоким сахаром диагностируют так называемый неуточненный сахарный диабет, начинают лечить и наблюдать. «Поджелудочная железа может восстанавливаться сама, если ей не мешать, — рассказывает главный эндокринолог. — Даже после операций, если иммунитет работает нормально, она „вырастает“. Конечно, не как хвост у ящерицы, но из небольшого кусочка могут продуцироваться новые клетки».

Если железа после ковида восстанавливает свою работу, то неуточненный диагноз снимают.

Диабет. Краевая клиническая больница. Altapress.ru.

До эндокринолога далеко

Эндокринологических коек в Алтайском крае немного: 60 мест в краевой клинической больнице, 30 — в горбольнице № 2 Рубцовска и 40 в 4-ой горбольнице Бийска.

Эндокринология в 5-ой барнаульской больнице «переквалифицировалась» и собирает на себя тяжелых ковидных больных с сахарным диабетом. По словам Оксаны Заплавновой, эндокринологи, которых в крае и так немного, вынуждены работать и на приеме, и в «красных зонах» в плотном графике.

Чтобы больные не оставались без плановой медпомощи, привлекают терапевтов и фельдшеров, они могут назначить анализы, подобрать сахароснижающую терапию, скорректировать лечение.

«В медицине существует „сортировка“ больных еще с позапрошлого века, — говорит Оксана Заплавнова. — Есть „срочные“, а есть те, кто может еще немного подождать. Часто пациенты ругаются, что не могут по два месяца попасть на прием к эндокринологу. Пожалуйста, сходите на прием к терапевту, он оценит, насколько срочно требуется помощь именно узкого специалиста».

Диабет. Краевая клиническая больница. Altapress.ru.

Лошадь и ВОЗ

Сахарный диабет диагностируют людям, у которых уровень глюкозы в крови натощак постоянно выше 6,2 ммоль/л. Согласно нормам ВОЗ, у человека, который не ел больше восьми часов, норма сахара — 4−6,1. После еды, когда организм нагружается глюкозой, это значение должно удерживаться до 11.

Часто диабет напрямую связывают с сахаром: если есть сладкое, то заболеешь, а если не есть, то этого не случится никогда. На самом деле, у первого типа диабета множество причин: наследственность, вирусные заболевания, отравления химикатами и лекарствами.

Замечено даже, что у людей, мигрировавших из территорий с низкой заболеваемостью диабетом на территории с высокой заболеваемостью, диабет первого типа встречается чаще, чем среди тех, кто остался жить в той стране, где он родился.

«В случае второго типа, если человек с лишним весом еще и ест сладкое, то он провоцирует свою поджелудочную железу, — говорит главный эндокринолог. — Она — как лошадь: у нее и так тяжелый воз, если еще и стегать, то она точно упадет и умрет. Разгрузите ее от лишних углеводов, и она еще побежит в гору».

Алтапресс