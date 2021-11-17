ГОРНЯК22 17.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтайский Диагностический центр открыл запись на вакцинацию через WhatsApp

Горняк22
7 часов Ago

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Диагностический центр Алтайского края теперь можно через мессенджер WhatsApp, рассказали в региональном минздраве.

Пандемия. Вакцинация. pexels.com

На номер 8 963−518−24−70 (работает только на прием сообщений) в WhatsApp необходимо отправить ФИО, СНИЛС, номера страхового полиса (страховая компания) и паспортные данные*.

После этого в электронном виде придет талон с указанием даты и времени вакцинации. Подходить в регистратуру уже нет надобности. В указанное время нужно явиться сразу к кабинету вакцинации.

Там придется заполнить анкеты и при необходимости показать врачу талон в электронном виде.

Также записаться на вакцинацию можно по номеру кол-центра — 8−3852- 250−400 либо в любом окне регистратуры.

Прививочные кабинеты работают по будням с 13:00 до 20:00, по субботам — с 10:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

*Используя данный сервис, вы даете согласие на передачу персональных данных по незащищенным каналам связи и разрешаете их обработку, хранение, передачу третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Ранее Центр управления регионом Алтайского края при поддержке Минздрава разработал и запустил в мессенджере Telegram специальный чат-бот «Вакцинация в Алтайском крае». Он расскажет и о длине очередей в прививочных пунктах.

Алтапресс

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