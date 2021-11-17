Алтапресс: Цены кусаются, но не все. Сколько стоят путевки в Таиланд из Новосибирска

Любители Таиланда дождались: из Толмачево началось регулярное сообщение с Пхукетом и Бангкоком. Рейсы будут вылетать еженедельно по субботам. Расскажем о стоимости путевок и коронавирусных ограничениях.

Таиланд, Паттайя. архив туристической компании "Авиафлот"

Алтайские турфирмы предлагают путевки с 1 января. ⠀

«Пока рейсов очень мало и стоимость тура в основном зависит от цены на авиабилет», — пишет президент АРАТа Евгения Беспалова.

Новогодний тур пользуется огромным спросом, поэтому цена на путевку на Пхукет с вылетом 1 января кажется космической — от 166 тыс. на человека за 7 ночей. И это на сегодняшний день.

8 января цена чуть ниже — от 102 тыс. на человека за 7 ночей.

Соломенные шляпы, Таиланд. travelask.ru

В феврале цены кусаются уже не так сильно. Как отмечает Евгения Беспалова, сейчас стоимость самая оптимальная. Недельный тур на Пхукет с вылетом 5 февраля — от 64 тыс. на человека. С проживанием в пятизвездочном отеле — от 100 тыс. рублей.

Что касается Паттайи — авиасообщение из Новосибирска откроется 18 декабря. Тур на 8 ночей с вылетом 12 февраля стартует от 37 тыс. рублей, сообщают в турфирме «100 дорог».

Ограничения

Высокие цены могут быть не единственным испытанием для туристов. В Таиланде введены серьезные ограничительные меры по эпидемиологическим причинам.

Так въезд в страну разрешен только вакцинированным. Это правило не касается только детей младше 18 лет.

Таиланд. jeiline, CC BY 2.0, part from origina.

Что делать перед вылетом

До поездки необходимо получить разрешение о въезде Thailand Pass QR code. Для этого понадобится сертификат на английском языке с QR-кодом о полной вакцинации. Необходимо забронировать ПЦР-тест на сайте программы «Песочница» и получить свидетельство о его оплате (тест сдают по прилете в аэропорту). Также нужно оформить страховой полис с покрытием не менее 50 тыс. евро. А еще оплатить проживание в сертифицированном отеле SHA на срок не менее 7 ночей и авиабилеты с прилетом в Пхукет или Бангкок.

И в финале — сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Что делать по прилете в Таиланд

Не забудьте установить приложение для отслеживания: Thailand Plus или Mor Chana.

В аэропорту необходимо сдать ПЦР-тест, который вы оплатили перед поездкой.

Алтапресс