ГОРНЯК22 17.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Цены кусаются, но не все. Сколько стоят путевки в Таиланд из Новосибирска

Горняк22
7 часов Ago

Любители Таиланда дождались: из Толмачево началось регулярное сообщение с Пхукетом и Бангкоком. Рейсы будут вылетать еженедельно по субботам. Расскажем о стоимости путевок и коронавирусных ограничениях.

Таиланд, Паттайя. архив туристической компании "Авиафлот"

Алтайские турфирмы предлагают путевки с 1 января. ⠀

«Пока рейсов очень мало и стоимость тура в основном зависит от цены на авиабилет», — пишет президент АРАТа Евгения Беспалова.

Новогодний тур пользуется огромным спросом, поэтому цена на путевку на Пхукет с вылетом 1 января кажется космической — от 166 тыс. на человека за 7 ночей. И это на сегодняшний день.

8 января цена чуть ниже — от 102 тыс. на человека за 7 ночей.

Соломенные шляпы, Таиланд.1 Соломенные шляпы, Таиланд. travelask.ru

В феврале цены кусаются уже не так сильно. Как отмечает Евгения Беспалова, сейчас стоимость самая оптимальная. Недельный тур на Пхукет с вылетом 5 февраля — от 64 тыс. на человека. С проживанием в пятизвездочном отеле — от 100 тыс. рублей.

Что касается Паттайи — авиасообщение из Новосибирска откроется 18 декабря. Тур на 8 ночей с вылетом 12 февраля стартует от 37 тыс. рублей, сообщают в турфирме «100 дорог».

Ограничения

Высокие цены могут быть не единственным испытанием для туристов. В Таиланде введены серьезные ограничительные меры по эпидемиологическим причинам.

Так въезд в страну разрешен только вакцинированным. Это правило не касается только детей младше 18 лет.

Таиланд.2 Таиланд. jeiline, CC BY 2.0, part from origina.

Что делать перед вылетом

До поездки необходимо получить разрешение о въезде Thailand Pass QR code. Для этого понадобится сертификат на английском языке с QR-кодом о полной вакцинации. Необходимо забронировать ПЦР-тест на сайте программы «Песочница» и получить свидетельство о его оплате (тест сдают по прилете в аэропорту). Также нужно оформить страховой полис с покрытием не менее 50 тыс. евро. А еще оплатить проживание в сертифицированном отеле SHA на срок не менее 7 ночей и авиабилеты с прилетом в Пхукет или Бангкок.

И в финале — сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Что делать по прилете в Таиланд

Не забудьте установить приложение для отслеживания: Thailand Plus или Mor Chana.

В аэропорту необходимо сдать ПЦР-тест, который вы оплатили перед поездкой.

Алтапресс

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