Алтапресс: Жемчужина на короне. Пять фактов о первом рубцовском технопарке, построенном на руинах советского завода

В марте будущего года в Рубцовске будет запущен современный технопарк. Работы на промышленной площадке находятся на завершающей стадии, переговоры с будущими резидентами ведутся, оборудование для них закуплено. Altapress.ru решил разобраться, что будет собой представлять этот уникальный объект.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Факт № 1. Особенности и параметры

Рубцовский технопарк построен не с нуля. Он базируется на площадке некогда богатого и мощного завода автотракторного электрооборудования. В былые годы предприятие федерального значения практически полностью обеспечивало огромную страну генераторами и карбюраторами. Однако, как и другие мастодонты промышленности, завод не пережил тяжелые перестроечные годы.

И, пожалуй, был бы навсегда забыт, если бы не Рубцовский завод запасных частей, выступивший инициатором нового проекта.

Формат brownfield, когда индустриальные парки создаются на основе уже имевшихся построек, для России не нов — от советского прошлого, как известно, осталось много пустующих помещений. Для некогда славного своей промышленной мощью Рубцовска — это первый опыт.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

На сегодняшний день практически 80% площадей бывшего завода получили вторую жизнь и уже используются — тут работает сам «Рубцовский завод запчастей», «Литком», «Агролит». До этого 20 лет было забытье.

«Технопарк станет настоящей жемчужиной на этой короне. Тогда мы сможем с уверенностью сказать, что смогли полностью восстановить промышленное производство на данной площадке», — рассказал Станислав Кедик, директор управляющей компании промышленного технопарка «Юг Алтая».

Площадка для парка уже готова, ее размеры составляют 15 тыс. кв. м. Располагавшиеся здесь старые сооружения демонтированы, в настоящий момент заканчивается ремонт и наружная обшивка здания.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Здесь будет основной производственный корпус площадью 11 тыс. кв метров, плюс офисно-бытовые помещения.

По словам Станислава Кедика, в процессе реализации проекта было принято важное решение — организовать индивидуальный тепловой узел, который в случае чего обеспечит бесперебойность работы технопарка. Все остальные системы — вентиляции, электроснабжения — пусть и оказались дорогостоящими, но зато отвечают всем современным требованиям, заявляет инвестор.

Факт № 2. Участники и процессы взаимодействия

Работать технопарк будет по кооперационной модели. Что это значит? Якорным предприятием выступит «РЗЗ», который готов размещать заказы на изготовление различных комплектующих.

Сейчас необходимые для себя детали и узлы заводу запчастей приходится закупать в других регионах и даже странах. Деньги, как говорится, уходят налево, а должны оседать и работать в Алтайском крае, считают инвесторы.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Когда технопарк будет запущен, его резиденты смогут получать заказы и тут же их отрабатывать. Такую модель опробуют уже сейчас: один из будущих резидентов — компания «Ресурс-М» работает на литейном комплексе неподалеку. Литьевые заготовки получаются хорошо. Планируется, что на площадке технопарка они будут получать финишную обработку. Затрат на логистику при этом не будет.

У «Юга Алтая» уже есть заключенные предварительные соглашения с другими компаниями, которые бы хотели зайти на площадку. Большинство из них работают в Рубцовске, но в силу ограниченных инвестиционных возможностей расширить свою деятельность поодиночке не могут. Теперь технопарк им в помощь.

«Они смогут в кратчайшие сроки с минимальными затратами расширить свои производства и создать новые рабочие месте», — заявляет Кедик.

Планы на будущее у создателей рубцовского технопарка серьезные. Если на начальном этапе ставка делается на местный малый и средний бизнес, то в перспективе — на иностранный «крупняк».

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Станислав Кедик уверен, площадка может быть интересна зарубежным компаниям, желающим локализовать свои производства на территории России. Переговоры с несколькими потенциальными партнерами уже ведутся. Решения по ним будут приняты к концу года, полагают в «Юге Алтая».

Факт № 3. Наполнение

Участок индивидуально-коллективного пользования — это «сердце» будущего технопарка. На большой производственной линии смогут работать все резиденты, исключений не будет.

Оборудование инвестор закупал в Екатеринбурге. Главное требование: чтобы все было максимально современное. Для «Юга Алтая» важно, чтобы линия заработала как можно быстрее и имела инжиниринговое сопровождение. Это важно при проработке отдельных деталей, которые будут выпускать резиденты.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Станислав Кедик,

директор управляющей компании промышленного технопарка «Юг Алтая»:

Сама технологическая цепочка выстроена от производства заготовки и до финишных операций мехобработки. Оборудование выбрано максимально производительное и точное — это лазерный станок, многопильный станок, обрабатывающие центры, сварочный робот.

Закупленное оборудование уже находится в Рубцовске. Его стоимость составила порядка 400 тыс. рублей. На первом этапе запуска участок коллективного пользование будет работать в односменном режиме — времени резидентам должно хватить. Будет потребность выше — инвесторы готовы перевести ее в две смены и даже круглосуточный режим.

Факт № 4. Финансирование

Финансируется рубцовский проект из двух источников. Большую часть средств — порядка 500 млн рублей создатели технопарка получили из федерального бюджета, попав в специальную программу Минэкономразвития. Еще 100 млн рублей выделило якорное предприятие — Рубцовский завод запасных частей.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Станислав Кедик отмечает: практически все денежные средства, что вложены в создание технопарка, остались в Алтайском крае. Установкой окон, прокладкой ливневых канализации, электрических сетей, другими строительными работами занимаются местные региональные компании.

Факт № 5. Сроки

Заключать соглашения с резидентами «Юг Алтая» начнет уже в текущем году. Это позволит компаниям провести необходимую подготовительную работу. Запустить рубцовский технопарк инвесторы планируют в марте 2022 года — такие сроки прописаны в соглашении с Минэкономразвития.

Отклонений от графика нет.

Алтапресс