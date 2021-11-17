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Алтапресс: Сынок. Как в Барнауле юноша убирал людей, которые его бесили

Горняк22
7 часов Ago

Altapress.ru продолжает рассказывать о громких преступлениях, совершенных в Алтайском крае в ХХ веке. Так, в начале 70-х годов 18-летний Сергей Серегин убил трех человек и покалечил еще одного — потерпевшие «просто его раздражали». Парню вынесли смертный приговор. Ветеран прокуратуры и главный следователь по делу Серегина — Владимир Митрохин рассказал нам о преступлениях и том, как сам чуть не получил от злодея удар заточкой.

Криминал. unsplash.com

«Дерзкий» парень

Сергей Серегин был родом из райцентра Тюменцево. Его отличал крайне вспыльчивый характер. Еще подростком отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних за грабеж. После чего находился на учете у стражей порядка. Жил в барнаульском общежитии при спецкомендатуре.

Первое убийство Серегин совершил через три дня после совершеннолетия, когда приехал в краевую столицу. Тогда, поздней осенью 1973 года, дороги уже были заметены снегом. Сергей шел по узкой тропинке на улице Чудненко в 11 часов вечера. Впереди него шагал 56-летний мужчина.

Как потом выяснилось, он был простым работягой на моторном заводе. Серегин нахамил прохожему из-за того, что тот не хотел уступить ему дорогу. Мужчина удивился: «Что ты, сынок, так со мной разговариваешь? Я же все-таки старше тебя».

Человек с ножом. Преступник.1 Человек с ножом. Преступник. pixabay.com.

«Сынком» юношу в будущем назовут между собой сотрудники следствия.

Серегин впал в ярость от замечания. Выхватил нож из кармана и нанес заводчанину 27 ранений. Пострадавший скончался. Позже, недалеко от места преступления, оперативники нашли шапку потерпевшего.

Сначала злоумышленник хотел забрать ее, но когда понял, что головной убор совсем простой и продать его не получится, откинул в кусты. Впрочем, материальные блага преступника мало интересовали. Он работал на стройке и получал приличные деньги. Поступать в университет не планировал — хватало восьми классов школьного образования.

Расследование этого убийства шло больше месяца и осложнялось отсутствием свидетелей.

Силуэт. Нож. Убийца2 Силуэт. Нож. Убийца СС0

Курильщик

Следующий эпизод произошел в ночь с 31 декабря на 1 января 1974 года. Все началось тоже на прогулке. Серегин шел по улице Эмилии Алексеевой, мимо таксопарка. Как раз в тот момент приехал один из таксистов, мужчина 43 лет. Припарковал машину и поспешил домой, к семье, праздновать Новый год.

Сергей, будучи курильщиком со стажем, попросил у водителя сигарету. Тот ответил в духе: «Не курю и тебе не советую. Молодой еще». За «поучительный ответ» мужчина получил от Серегина один ножевой удар в сердце, который стал для пострадавшего смертельным.

Владимир Митрохин,
ветеран прокуратуры:

На допросе я у Сергея спросил: «Ну за что ты так его? Из-за того, что закурить не дал?» А он говорит: «Да. И вообще, чего это тот водитель так со мной разговаривал? Со мной так нельзя».

Ветеран прокуратуры Алтайского края Владимир Митрохин. 3 Ветеран прокуратуры Алтайского края Владимир Митрохин. Предоставлено altapress.ru.

Застолье со смертельным исходом

Убийство таксиста также долгое время оставалось нераскрытым, хотя в расследовании участвовали восемь специалистов оперативно-следственной группы во главе с Митрохиным.

Преступник все это время оставался на свободе, работал на стройке одного из административно-производственных учреждений и имел свободный доступ к объекту. Этот факт и помог правоохранителям раскрыть еще одно особо жесткое убийство, уже третье в криминальной биографии Серегина.

В апреле 1974 года из Тюменцева в Барнаул приехала мать злоумышленника -хотела повидаться с сыном. Встречать родительницу на железнодорожном вокзале парень собирался не один, а с приятелем — 23-летним Николаем Романцовым, по прозвищу Цыган.

Они сдружились еще в колонии для несовершеннолетних. Оба отбывали срок за грабежи. Но до места встречи юноши так и не дошли.

Решили сменить маршрут и выпить водки за встречу. Затем поехали в гостиницу, в которую уже заселилась мать Сергея, провели какое-то время там. Затем решили продолжить алкогольную встречу.

Криминал.4 Криминал. unsplash.com

В какой-то момент Романцов нелестно выразился о матери Серегина. Сказал, что она — женщина легкого поведения. Такого оскорбления Сынок не выдержал. И, чтобы защитить мать, использовал не слова, а лежащий рядом швеллер. Им Сергей со всей силы ударил Николая по голове.

Затем добил жертву тем же швеллером. Оперативники нашли на месте преступления труп Цыгана и бутылку из-под спиртного неподалеку. Установить личность погибшего удалось только по отпечаткам пальцев — настолько обезображенным было тело. Важно, что карманы брюк жертвы были вывернуты так, будто в них что-то искали.

Владимир Митрохин,
ветеран прокуратуры Алтайского края:

Когда мы стали выяснять, кем был погибший Романцов, оказалось, что за пару дней до приезда в Барнаул и злополучного гуляния с Серегиным, он освободился из тюрьмы после очередной кражи.

Тюрьма, заключение.5 Тюрьма, заключение. CC0

И как часто бывает, помог случай. Спустя какое-то время после убийства, в общежитии, где жил Серегин, засорился унитаз. Во время ремонта слесарь обнаружил в нем изорванный паспорт Николая Романцова и позвонил в милицию. Нам стало понятно, что кому-то очень нужно было избавиться от документа.

Тогда мы начали искать преступника среди жильцов общежития. Навели справки о том, кто из них мог быть незаконопослушным. Так Серегин и привлек наше внимание.

Также правоохранители подробно опросили жильцов, и все они сходились во мнении, что их сосед Сергей — человек крайне недоброжелательный и раздражительный. Окружающие предпочитали обходить его стороной и не контактировать.

Кровь. Нож6 Кровь. Нож СС0

Еще следователи посмотрели журнал посещений общежития. В документе говорилось, что в день убийства именно Серегин вернулся домой поздней ночью.

Потайной карман и чистосердечное признание

Во время обыска в комнате предполагаемого злоумышленника специалисты нашли брюки. На первый взгляд, совершенно обычные. Однако в один из карманов было вшито потайное отделение, напоминающее чехол для ножа. На чехле были пятна крови. Позже, после длительной судмедэкспертизы выяснилось, что это — биоматериал двух разных людей. Убийцей обоих был Сергей Серегин.

Владимир Митрохин,
ветеран прокуратуры Алтайского края:

Сынок говорил, что никакого Романцова не знает. Хотя, у нас уже были данные, что и тот, и другой в подростковом возрасте отбывали срок в колонии для несовершеннолетних и, скорее всего, были знакомы. В конце концов, было решено задержать Сергея на 72 часа, как подозреваемого.

Этот срок стал достаточным для того, чтобы преступник признался в содеянном. «Меня удивило, что он сам попросил о встрече со мной, чтобы что-то рассказать. Я допрашивал Сергея несколько часов. В результате Серегин рассказал все про убийство Цыгана», — вспоминает собеседник.

Наручники. Преступление. Криминал.7 Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Для закрепления версии Митрохин попросил Серегина на кинокамеру продемонстрировать всю его встречу с Романцовым прямо на месте происшествия — от приветствия до последнего удара.

«Фильм получился минут на сорок. Присутствовала вся команда: оперативники, эксперты-криминалисты. Мы поняли, что убийца — точно Сергей», — рассказывает Митрохин.

После откровений злоумышленника оперативная группа нашла на месте преступления те самые бутылки из-под водки и ликера, которые опустошили приятели.

Другие эпизоды

Мужчине предъявили обвинение и увезли в изолятор. Через три дня Митрохину позвонил начальник уголовного розыска и сказал, что Серегин хочет дать показания еще по одному убийству. В тот момент и сами оперативники уже догадывались, что он может иметь отношение к нераскрытым преступлениям прошлого. Эта теория подтвердилась.

Нож.8 Нож. altapress.ru

Владимир Митрохин,
ветеран прокуратуры Алтайского края:

Серегин признался в убийстве таксиста в новогоднюю ночь. Вспомнил даже про надкусанное яблоко, которое было в кармане жертвы. И также дал показания на кинокамеру. С материалами следствия все сошлось. Но и на этом история не закончилась. Оказалось, тогда парень совершил еще одно преступление.

Последней жертвой стал мужчина средних лет. Он стоял на улице у новогодней елки неподалеку от Серегина. Прохожий увидел, как Сергей справляет нужду прямо на символ праздника и возмутился: «Что ты творишь! Рядом дети!». Злоумышленник по своему обыкновению ответил: «А мне без разницы». Но на мужчину разозлился.

Выследил его до дома, а в подъезде «толкнул» обидчика. Вернее, так показалось пострадавшему. На самом деле, Серегин достал нож из «чехла» в брюках и молниеносно ударил мужчину в сердце.

Пострадавший, на свое счастье, отличался крепким здоровьем. Поэтому смог подняться в квартиру, лег в ванну, полную горячей воды. И только тогда у из груди пошла кровь. На «скорой» его доставили в больницу. Врачи зафиксировали тяжелое ранение.

Кровь.9 Кровь. unsplash.com

Оно оказалось не смертельным. Мужчина прошел лечение, а позже дал показания на судебном заседании по делу Сергея.

Сынок прошел психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского в Москве. Столичные специалисты заключили, что преступник здоров. А истинная причина злодеяний — импульсивно-вспыльчивый и агрессивный характер.

Покушение на следователя

Серегина по итогам судебного слушания приговорили к высшей мере — расстрелу. Он пытался обжаловать решение, но оно осталось неизменным. Когда преступник уже находился в одиночной камере, ожидая наказания, вдруг снова попросил о встрече с главным следователем.

Владимир Митрохин,
ветеран прокуратуры Алтайского края:

Я и подумать не мог, что Сергей хочет еще что-то рассказать. В кабинет он прошел в наручниках в сопровождении контролера, как и полагается по правилам. Но почему-то после того, как Серегин сел на стул, сопровождающий не снял с него наручники и не ушел. Сказал, что не может оставить меня с преступником наедине.

Наручники.10 Наручники. ССО.

Во время беседы парень стал рассказывать, что якобы виновен в изнасиловании и убийстве девушки. Это жестокое преступление правоохранители не могли раскрыть уже давно, и на след убийцы выйти не получалось. Однако версии следствия и Серегина принципиально отличались. Мирохин понял, что приговоренный лжет.

Владимир Митрохин,
ветеран прокуратуры Алтайского края:

Я его спрашиваю: «Ну и зачем тебе эта выдумка?» У нас были данные по делу. Мы знали, где нашли труп. Так вот, Серегин говорил про совсем другое место. Буквально придумывал на ходу. В конце концов, признался, что просто хотел подобраться ко мне поближе. А контролер от него не отходил потому, что перед допросом отобрал заточенный об пол в камере супинатор.

Митрохин спросил заключенного, чем же так не угодил преступнику. Сергей ответил: «Копал слишком глубоко. Если бы не ты, меня бы не приговорили к смерти. Пожил бы еще». «Когда Сынок признался, я удивился. Я делал свою работу, а тут, оказывается, кто-то оружие затачивал, чтобы меня убрать», — говорит эксперт.

Тюрьма, колючая проволока.11 Тюрьма, колючая проволока. CC0

Сергея Серегина расстреляли через год после оглашения приговора.

Алтапресс

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