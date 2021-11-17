Алтапресс: Настроения уже протестные. На Алтае третий раз за месяц просят Путина помочь прекратить кошмарить «Кучуксульфат»

Обращение к президенту Владимиру Путину приняли депутаты Благовещенского райсовета на сессии 16 ноября. Иск Генпрокуратуры о «расприватизации» алтайского завода «Кучуксульфат» они называют продолжением административного давления на предприятие. И просят президента оказать содействие в прекращении противоправных действий. Ранее СМИ сообщали, что после иска ведомства местные единороссы массово сдают партбилеты.

"Кучуксульфат". Altairegion22.ru

Принуждение к сделке — статья УК

Депутаты Благовещенского райсовета приняли обращение к президенту как к гаранту Конституции. Они написали (приводим документ в изложении, цитаты обозначены кавычками — Прим. ред.), что с 2017 года на градообразующем предприятии «Кучусульфат» прошло около 80 проверок.

При этом нарушений не найдено, штрафных и административных санкций не предъявлено. В то же время на акционеров оказывается воздействие для того, чтобы они продали акции, «в том числе сопровождающееся угрозами физической расправы».

Депутаты указывают, что по этому факту краевой следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Присутствуют протестные настроения

Иск Генпрокуратуры о передаче государству акций завода, как считают депутаты, подан «на основании необоснованных подозрений в незаконности приватизации трудовым коллективом арендного предприятия „Кучукский сульфатный завод“ в 1992 году».

Между тем, подача иска обеспокоила потребителей продукции завода и оказала негативное влияние на его позиции на рынке сбыта. В итоге возможно снижение продаж, ухудшение финансового состояния предприятия и сокращение персонала, указывает райсовет.

Акционеры предприятия рассматривают иск, как продолжение административного давления на собственников, сообщают президенту депутаты. И уже сейчас, на фоне неясных перспектив предприятия, в районе «присутствуют протестные настроения».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Бюджет понесет ущерб

«Кучуксульфат» — не только градо-, но и бюджетообразующее предприятие, напоминают авторы письма. В консолидированном бюджете района его налоговые поступления составляют почти 40%.

Однако с 2017 года, когда на предприятии начали проводиться массовые проверки, наблюдается сокращение налоговых отчислений. Так, в 2016 году в бюджет района поступило 151,7 млн рублей. За 10 месяцев 2021-го — 81,8 млн. В 2022 году вероятно дальнейшее снижение.

С учетом рисков, обусловленных запущенным Генеральной прокуратурой процессом изъятия акций у действующих акционеров, общество не планирует выплату дивидендов в 2022 году. Тем самым при прочих равных условиях прогноз оплаты налогов на 2022 год — 69,5 млн рублей», — сообщают депутаты.

А это — на 80 млн меньше, чем в 2016-м, последнем спокойном году.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Кроме того, в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры акционеры потребуют в суде возмещения из бюджета РФ своих инвестиций в модернизацию предприятия, предполагают депутаты.

Возмещение инвестиций в размере 14 млрд рублей станет прямым ущербом бюджету государства», — полагают они.

Третья попытка

В итоге депутаты просят оказать содействие «в разрешении сложной ситуации вокруг ОАО „Кучуксульфат“, которая в перспективе затронет все население Благовещенского района и его благополучие». За то, чтобы направить это обращение, депутаты проголосовали единогласно (присутствовало 16 из 19 народных избранников).

«Кучуксульфат». kuchuk.ru.

Отметим, что жители Баговещенского района уже обращались к президенту РФ по этому же поводу 1 и 12 ноября. Так что депутатское обращение — третья за этот месяц попытка достучаться до главы государства.

Ранее, 3 ноября, «Коммерсантъ-Сибирь» сообщил, что 120 из 500 единороссов Благовещенского района вышли из «Единой России». Как сообщило издание, причиной стали недостаточные действия партии в ситуации с возможной сменой собственника «Кучуксульфата».

С чего все началось

Напомним, иск заместителя генпрокурора РФ и Федерального агентства по управлению госимуществом о передаче акций «Кучусульфата» государству поступил в арбитраж 20 октября. Изъять ценные бумаги предполагается у двух фирм и 10 физлиц.

Интересно, что 15 ноября в арбитраж поступило заявление Генпрокуратуры об изменении исковых требований. Однако суть изменений пока непонятна. Ближайшее заседание арбитражного суда состоится 19 ноября.

Что такое «Кучуксульфат»

Завод, расположенный в поселке Степное озеро Благовещенского района Алтайского края. Это единственный в стране производитель природного сульфата натрия, который используется в производстве стиральных порошков, в химической промышленности. Сырье для производства сульфата натрия добывают на озере Кучукском. Численность персонала — 1251 человек. Средняя зарплата 53 913 рублей.

Алтапресс