ГОРНЯК22 16.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Куда c 15 ноября в Алтайском крае можно пойти только с QR-кодом

Горняк22
1 час Ago

Список мест, куда нельзя попасть без QR-кодов, расширяют в Алтайском крае с 15 ноября.

1 Когда в регионе ввели QR?

С 30 октября, по указу губернатора Виктора Томенко, пропуск по QR-кодам (и справкам о вакцинации или перенесенном ковиде) ввели для входа в торгово-развлекательные центры.

Так, чтобы посетить общественное место, нужен один из следующих документов:

  • действующий QR-код с портала «Госуслуги». Он подтверждает введение второго компонента вакцины или однокомпонентной прививки;

  • QR-код, подтверждающий, что человек переболел COVID-19, не раньше полугода назад;

  • медотвод, который выдают пациентам с противопоказаниями к прививке. Кроме того, к нему нужно приложить ПЦР-тест, полученный не раньше чем за 72 часа.

2 Для каких мест вводят QR-коды с 15 ноября? QR-код. Коронавирус. ССО.

С 15 числа без подтверждения прививки или медотвода не пустят в:

  • театры и кинотеатры;

  • цирки и концертные залы;

  • учреждения клубного типа;

  • бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты;

  • учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха;

  • санатории и круглосуточные детские лагеря;

  • объекты общественного питания.

Отметим, что для кафе, столовых и буфетов (кроме тех, которые работают на вынос) также действует комендантский час: в них не могут осуществлять продажи с 23:00 до 06:00.

3 Что изменится для тех, кто ходит в спортзал?

Ранее altapress.ru писал, что барнаульские сети спортклубов — к примеру «Магис-Спорт» и «Сафари-фитнес» — для удобства вносят QR-коды клиентов в специальную базу.

Сергей Зубков,
директор сети «Сафари-фитнес»:

Клиенты, у которых уже есть временные или постоянные QR-коды, приносят их — и мы регистрируем их в специальной программе. Так, подтверждения прививки привязываются к клубной карте. И, следовательно, носить QR-коды с собой не надо.

Алтапресс

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