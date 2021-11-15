Алтапресс: Девочки из Барнаула пожаловались на «нарушение антиковидного указа губернатора в ТЦ»

В сообществе «Барнаул 22» опубликовали жалобу несовершеннолетних жительниц города, которым не хотели продавать вещи в торговом центре.

В Барнауле проверили ТЦ на соблюдение антиковидных мер. barnaul.org.

На сотрудницу одного из ТЦ пожаловались две девушки, которым по 17 лет. Они заявили, что в торговом центре «нарушили антиковидный указ».

«12 ноября пришла с подругой в магазин, выбрали вещи и пошли на кассу. Девушка, которая была на кассе, попросила нас показать QR-коды. Мы ей объяснили, что мы несовершеннолетние (паспорта у нас с собой были). Девушка отказалась нас рассчитывать, объясняя это тем, что мы несовершеннолетние и не должны находиться в ТЦ без сопровождения вакцинированных родителей или опекунов. После этого девушка пошла уточнить этот вопрос у другого сотрудника. Когда она вернулась, сказала, что никаких изменений у них нет и отказалась обслуживать нас», — рассказала девушка.

После этого подружки подошли к охранникам ТЦ, чтобы уточнить, можно ли несовершеннолетним ходить по магазинам без сопровождения взрослых.

«Получили ответ, что можно. Вернулись в отдел, взяли вещи и пошли на кассу, где та же самая девушка попросила предъявить нас QR-коды. Нам пришлось снова объяснять, что мы несовершеннолетние и не обязаны ходить по ТЦ с сопровождением. Мы вынуждены были показать указ губернатора Алтайского края, который она должна была знать, работая в такой сфере. Затем кассир согласилась нас обслужить», — отметила жительница Барнаула.

В завершение девушка поинтересовалась, почему сотрудники не осведомлены об изменениях в указе.

Напомним, 27 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, которым ввел QR-коды и новые антиковидные запреты. Согласно документу, ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Что касается сопровождения, то эту меру вводили на период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября.

Ранее сообщили, что в Барнауле могут временно закрыть несколько ТЦ из-за антиковидных нарушений. В связи с этим можно предположить, что сотрудники магазинов решили, как говорится, лишний раз перестраховываться.

Алтапресс