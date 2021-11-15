ГОРНЯК22 15.11.2021
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Алтапресс: В Алтайском крае установлен новый рекорд смертности: за девять месяцев 2021 года

Горняк22
11 часов Ago

В Алтайском крае за девять месяцев 2021 года скончалось на 6 тыс. человек больше, чем за этот же период в 2020 году, сообщает «Бийский рабочий».

Похороны. Гроб. Цветы. СС0

По данным Алтайскрайстата, за январь-сентябрь 2021 года в регионе умерли 30 438 человек.

«За тот же период в 2020 году, когда тоже была пандемия, умерло 24 275 человек. То есть, за неполный 2021 год в крае умерло больше на 6 163 человека», — отмечает издание.

Второй год в крае снижается рождаемость: за девять месяцев родилось 14 207 человек — это меньше на 751, чем за тот же период в 2020 году.

Разводятся жители края тоже более активно: за девять месяцев распался 7 751 брак, а за тот же период 2020 года — 7 245 разводов.

Ранее Алтайский край стал рекордсменом по заболевшим жителям в 2020 году.

Алтапресс

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