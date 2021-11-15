ГОРНЯК22 15.11.2021
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Алтапресс: Больше интернета и новых технологий. Алтайские айтишники подвели итоги года и проголосовали за лучшего отраслевого менеджера

Горняк22
11 часов Ago

Экспертный совет премии «Менеджер года» по IT и связи прошел в издательском доме «Алтапресс» 11 ноября. В нем традиционно поучаствовали ведущие специалисты сферы: чиновники, предприниматели, программисты и представители науки. Друг с другом они поделились достижениями и цифровыми разработками за 2021 год.

Экспертный совет по IT-отрасли и связи 11 ноября 2021 года. Анна Зайкова.

Интернет — основа основ

Глава краевого министерства цифрового развития Евгений Зрюмов отметил: на Алтае развитие и внедрение качественного интернета в массы — первоочередная задача.

«Сейчас практически невозможно представить жизнь без цифровых инструментов. К тому же, президент Владимир Путин определил трансформацию в этой сфере как одно из важнейших направлений», — сказал он.

Министр добавил, что для региона определена стратегия цифрового совершенствования. В нее вошли 5 обязательных и 6 дополнительных отраслей, которым необходимы изменения и нововведения. Для каждой из них предусмотрены разные мероприятия и установлены определенные показатели.

Всего в настоящий момент Минцифры курирует 5 проектов, затрагивающих виртуализацию.

Это:

  • информационная инфраструктура;
  • цифровое государственное управление;
  • кадры для цифровой экономики;
  • информационная безопасность;
  • цифровые технологии.

Всемирная паутина для домохозяйств

Руководитель алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк рассказал об итогах работы компании за год. По его словам, за почти 11 месяцев интернет стал доступен тысячам жителей региона — тем, у кого раньше с ним возникали большие трудности.

Экспертный совет по IT-отрасли и связи 11 ноября 2021 года.1 Экспертный совет по IT-отрасли и связи 11 ноября 2021 года. Анна Зайкова.

Сергей Лавренюк,
директор алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Год получился по-настоящему трудовым: без «суперпрорыров», но при этом не менее ценным. Еще в 2020-м мы начали активно заходить в частный сектор и села… В 2021-м, уже с «набитыми шишками», «Ростелеком» еще более уверенно реализовал планы и задумки.

Понятно, что в Алтайском крае много сел и у них давно есть широкополосный доступ в сеть. Ясно, что некоторые технологии — уже прошлый век. И, тем не менее, в некоторым смысле «Ростелеком» — как некий традиционный оператор — задолжал своим клиентам. Так что мы приняли решительные меры. Несмотря на многочисленные перипетии, зашли в 41 населенный пункт, построились, — и примерно 80 тыс. жителей получили возможность подключиться к интернету.

После обсуждения участники экспертного совета проголосовали за лучшего IT-менеджера 2021. Его имя «Алтапресс» объявит на ежегодной церемонии награждения «Менеджер года». Состоится она в декабре.

Подробный материал о мероприятии позже будет опубликован в итоговом журнале «Свободный курс» и на нашем сайте.

Алтапресс

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