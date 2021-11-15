Алтапресс: А если голодомор? ОНФ просит прокурора края оценить законность «убойного запрета» и новых жестких требований для ЛПХ

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил прокурору Алтайского края обращение с просьбой проверить законность запрета на выдачу ветсправок при подворном забое частного скота, введенного 11 ноября. Из текста следует: этот запрет — не единственная угроза для сельских жителей. Требования к содержанию скота на частных подворьях ужесточаются, и большинство владельцев ЛПХ не смогут их выполнить, считает руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Поросята. altapress.ru

Усугубляет тяжелую жизнь

Жители трех сел Ребрихинского района — Белово, Рожнев Лог и Пеньки — просят отменить запрет на выдачу ветсправок при подворном забое скота, об этом они написали губернатору, вице-губернатору, в приемную Дмитрия Медведева и региональное отделение ОНФ.

Под письмом 112 подписей.

Они объясняют: убойных пунктов, соответствующим требования, в районе нет, до ближайших — больше 100 км. А ведь большинство жителей выращивают скот на продажу. Рабочих мест на селе почти нет. У тех, трудоустроился, зарплаты маленькие.

Запрет усугубляет «и без того тяжелую жизнь простых граждан», пишут они.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

Некуда везти в 20 районах

Как уже сообщал altapress.ru, запрет на выдачу ветеринарных документов для скота (и тем самым — на продажу мяса), забитого на подворье, а не на убойном пункте, введен в крае 11 ноября.

Между тем, как минимум в 20 районах края нет ни боенских пунктов, ни спецтранспорта для перевозки животных. И, кроме того, нет оборудования и условий для надлежащей утилизации биологических отходов. И даже там, где боенские пункты есть, до них часто трудно доехать.

При этом личные подсобные хозяйства региона выращивают около 245 тыс., приводит данные минсельхоза края Сергей Войтюк в письме прокурору. Это — порядка 60% всего поголовья в крае.

Подворный убой скота разрешается только для личного употребления, но не на продажу.

Уличная торговля. Мясо. Олег Богданов

Новая угроза для ЛПХ

Тем временем перед владельцами частных подворий «замаячили» новые запреты и ограничения — о них также сообщается в письме, адресованном краевому прокурору.

Во-первых, вокруг таких предприятий надо создавать буферные зоны радиусом в 30 километров. Выращивание свиней на частном подворье, в том числе для личного использования (!), в таких зонах должно быть прекращено.

Во-вторых, требования к содержанию свиней и крупного рогатого скота на частном подворье сильно ужесточаются — это следует из приказов Минсельхоза России № 621 и 622 (от 21 октября 2020 года). Как полагает Сергей Войтюк, эти требования не смогут выполнить большинство, если не все подсобные хозяйства.

В ЛПХ. ВК — блог ветврача. Фото Татьяна Трубникова.

40 метров до соседа

Altapress.ru ознакомился с этими приказами. Тот, что под номером 621, касается содержания свиней. Вот только несколько новых требований.

Территория хозяйства должна быть огорожена — причем так , чтоб на нее не могли проникнуть посторонние , автомобили и дикие животные ( исключая птиц и мелких грызунов).

чтоб на нее не могли проникнуть посторонние автомобили и дикие животные исключая птиц и мелких грызунов). Свиней можно содержать только безвыгульно или под навесами — чтобы исключить контакт с другими животными , включая птиц.

включая птиц. Минимальное расстояние от стены или угла свинарника до границы соседнего участка — от 10 метров ( пять свиней в хозяйстве) до 40 метров ( 15 свиней).

пять свиней в хозяйстве) до 40 метров 15 свиней). Для складирования навоза хозяйства должны иметь на своей территории площадки для биотермического обеззараживания.

Пищевые отходы , которыми кормят животных , надо подвергать термической обработке — не менее 30 минут с момента закипания.

Похожие требования (хотя и со своей спецификой) — к содержанию крупного рогатого скота (приказ № 622).

Еще раз: эти и прочие пункты приказов касаются всех, кто содержит сельхозживотных: не только предприятий, но и владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров. Даже если в доме одна свинья и одна корова. Приказы Минсельхоза России вступили в силу 1 января 2021 года.

Меры против распространения африканской чумы свиней в Брянской области. брянский-рабочий.рф

Угроза африканской чумы

Но теперь вернемся к обращению ОНФ. Из него также следует, что меры, которые уже предприняты, реализуются властями на основании писем Минсельхоза РФ. Одно из них, адресованное правительствам регионов, подписал замминистра Максим Увайдов.

В письме чиновник пишет о мероприятиях по предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС). С начала 2021 года, сообщает он, в 40 регионах страны зафиксировали 370 очагов АЧС. Из них 256 случаев среди домашних, 114 — у диких.

Среди мер, которые надо предпринять в регионах, Увайдов указывает, в том числе, на «недопущение подворного забоя скота» и создание 30-клилометровых буферных зон вокруг свиноводческих предприятий. Однако, как отмечает Сергей Войтюк, в Сибирском федеральном округе очаги АЧС отсутствуют. К тому же письмо носит рекомендательный характер.

Тем не менее, основываясь на письмах чиновника, запрет на подворный забой скота утвержден решением межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии края.

ЛПХ. Блог ветврача — vk.com/vet_photo

Экспорт за счет уничтожения

Еще одной причиной наведения строгостей власти называют получение Алтайским краем статуса по ящуру «благополучный без вакцинации», объясняет руководитель исполкома ОНФ. Он нужен для развития экспорта, для расширения зарубежных рынков сбыта «промышленного» мяса.

Получение данного статуса зависит от того, будут ли ужесточены в регионе меры контроля и профилактики, прежде всего в отношении ЛПХ края, предусмотренные ветеринарным законодательством, — указывает руководитель исполкома ОНФ.

Однако в ответ на это жители края в ходе встреч задают вопросы (они перечислены в обращении к краевому прокурору).

Будет ли нужен экспортный потенциал краевого промпроизводства мяса , если для его развития придется уничтожить внутренний рынок производства мяса на базе ЛПХ?

если для его развития придется уничтожить внутренний рынок производства мяса на базе ЛПХ? Хватит ли потенциала краевой мясной промышленности , чтобы закрыть потребности жителей края хотя бы на текущем уровне , не говоря уже о его экспорте?

чтобы закрыть потребности жителей края хотя бы на текущем уровне не говоря уже о его экспорте? Не приведут ли неумелые действия чиновников , вводящих запреты , к региональному «голодомору»?

Скот в ЛПХ. ВК: блог ветврача, фото — Елена Кузнецова.

Предложения не учли

Напомним, запрет на выдачу ветсправок при подворном забое ввели 1 октября, но затем его перенесли.

В ходе обсуждения вариантов решения эксперты алтайского ОНФ предложили еще отложить запрет, принять программу строительства спецплощадок и убойных пунктов и, кроме этого, сократить буферные зоны. Но предложения не учли.

И вот теперь Сергей Войтюк просит краевого прокурора Антона Германа оценить законность предпринятых краевой комиссией мер «в условиях отсутствия необходимой инфраструктуры и текущей эпизоотической обстановки в регионе по АЧС». А в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Забой скота должен стать цивилизованным, нужно к этому стремиться. Но если мы заботимся о предотвращении эпидемии, должны быть предприняты системные меры. Кроме того, депутаты АКЗС могли бы ввести послабления для мелких ЛПХ. Сейчас же правила распространяются на всех — и тех, у которых одно сельхозживотное, и тех, у кого их 100 или 200″, — прокомментировал altapress.ru Сергей Войтюк.

Наличие и отсутствие убойный пунктов. Предоставлено ОНФ.

Где в Алтайском крае есть сложности с забоем частного скота

10 районов — боенские пункты отсутствуют. Это Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Крутихинский, Кытмановский, Солонешенский, Солтонский, Угловский районы.

2 района: пункты есть, но не могут оказывать услуги по убою для ЛПХ, так как являются структурными подразделениями промышленных свиноводческих комплексов. Это Ребрихинский и Топчихинский районы.

8 районов: пункты есть, услуги убоя для ЛПХ не оказывают, но могли бы оказать. Это Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский, Курьинский, Родинский, Суетский, Табунский, Третьяковский.

Алтапресс