ГОРНЯК22 14.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Барнауле открыли для движения мост на Челюскинцев

Горняк22
4 часа Ago

13 ноября в Барнауле открыли движение по мосту на ул. Челюскинцев. Он прослужит минимум 50 лет, уверяют представители компании-подрядчика.

Мост на улице Челюскинцев в Барнауле. barnaul.org

Его ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 1 февраля, напоминает администрация города, и буквально отстроили заново.

Ширина проезжей части нового моста теперь составляет 9 метров, пешеходных тротуаров — 2,25 метра, длина сооружения— около 66 метров.

В открытии сооружения участвовал глава города Вячеслав Франк. Он принял все строительные работы.

Движение по мосту уже запустили, светофоры заработали. С 14 ноября возобновится движение автобусного маршрута № 65.

Ранее Вячеслав Франк провел совещание по реконструкции восьми- и трехпролетного путепроводов по проспекту Ленина в районе Нового рынка.

Алтапресс

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