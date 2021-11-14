ГОРНЯК22 14.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Мария Прусакова будет отстаивать в Госдуме позицию против «повсеместного QR-кодирования»

Горняк22
4 часа Ago

Коммунисты не собираются поддерживать законопроекты о введении QR-кодов, которые планируется рассмотреть в Госдуме. Об этом в Instagram сообщила депутат от Алтайского края Мария Прусакова.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова. Анна Зайкова/altapress.ru.

Она рассказала, что получает множество просьб от людей не поддерживать «эти антиконституционные законы», с чем народная избранница и ее товарищи-коммунисты и так согласны.

«В ГД уже внесены законопроекты, которые вводят повсеместное QR кодирование. Мне на электронку и в сообщениях приходят многочисленные просьбы ни в коем случае не поддерживать эти антиконституционные законы. КПРФ всегда не поддерживала это принуждение и, естественно, я депутат от Алтайского края и мои товарищи по фракции будем голосовать против», — заявила она.

Также Прусакова сетует, что в стране появилась четвертая ветвь власти — санитарные врачи.

«Теперь согласно озвученным предложениям Голиковой, заместителя председателя правительства, в регионах не губернатор решает как нам жить в условиях пандемии, а главный санитарный врач региона получит полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование», — указала парламентарий.

Здесь «нельзя не сказать отдельное спасибо» той половине страны, которая не пришла на выборы, считает Прусакова, и теперь чуть больше 300 голосов решат за всю страну, что жить придется в обществе, «где нарушаются даже самые элементарные человеческие права».

Ранее законопроект о введении QR-кодов в транспорте оценил глава СПЧ.

Алтапресс

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