ГОРНЯК22 13.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Более 100 тысяч жителей Алтая ожидают вторую прививку, чтобы завершить вакцинацию и получить QR-код

Горняк22
14 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 12 ноября, зарегистрировали 515 новых случаев заболевания коронавирусом и 33 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

В крае получили первую вакцину — 100 347 жителей, а полностью вакцинированы — 761 012, причем 23 685 человек вакцинировались повторно.

Всего в крае инфицированных — 94 559 (в том числе 7 502 ребенка). Выздоровели — 65 918 пациентов, из них за прошедшие сутки — 478.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 889 человек.

«Кроме этого, 380 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 38 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 515 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

QR-код. Коронавирус.1 QR-код. Коронавирус. ССО.

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 577», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 858, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 304.

За весь период наблюдений скончались 6 633 человека с ковидом: из них 33 — за прошедшие сутки (30 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 245 человек (по иным причинам — 1 388).

Ранее главный рентгенолог Алтайского края рассказал altapress.ru о взрывных томографах и ковидных легких.

Новые случаи

Барнаул — 130, Алейск — 18, Алейский район — 6, Алтайский район — 1, Баевский район — 1, Белокуриха — 1, Бийск — 38, Благовещенский район — 9, Бурлинский район — 4, Быстроистокский район — 2, Волчихинский район — 10, Егорьевский район — 14, Завьяловский район — 15, Заринск — 19, Заринский район — 5, Змеиногорский район — 3, Калманский район — 11, Камень-на-Оби — 15, Каменский район — 1, Ключевской район — 9, Краснощековский район — 6, Крутихинский район — 7, Кулундинский район — 12, Курьинский район — 7, Локтевский район — 6, Мамонтовский район — 6, Михайловский район — 10, Немецкий национальный район — 10, Новичихинский район — 3, Новоалтайск — 4, Первомайский район — 9, Поспелихинский район — 4, Ребрихинский район — 3, Родинский район — 4, Романовский район — 8, Рубцовск — 36, Рубцовский район — 6, Славгород — 15, Смоленский район — 3, Советский район — 2, Суетский район — 3, Табунский район — 2, Тальменский район — 2, Тогульский район — 3, Топчихинский район — 5, Третьяковский район — 3, Троицкий район — 1, Тюменцевский район — 4, Угловский район — 4, Усть-Калманский район — 3, Усть-Пристанский район — 2, Хабарский район — 3, Чарышский район — 1, Шелаболихинский район — 2, Шипуновский район — 4.

Алтапресс

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