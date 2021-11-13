Алтапресс: Полиция записала обращение к водителям после гибели ребенка на переходе в Барнауле

В Барнауле проведут прямую линию с жителями после гибели девочки на пешеходном переходе под колесами маршрутки, сообщает мэрия города.

ДТП на пересечении Северного Власихинского проезда и ул. Шумакова в Барнауле. vk.com/incident22

Напомним, маршрутка сбила ребенка вечером 11 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении ул. Шумакова и Северного Власихинского проезда.

«Сначала медики проводили реанимационные мероприятия, а потом накрыли тело. Водитель маршрутки ходил и показывал повреждения сбоку», — рассказал очевидец.

В полиции пояснили, что водитель, 1973 года рождения, на автобусе Hyundai County (маршрут № 65) при повороте сбил девочку 2007 года рождения.

В мэрии Барнаула сообщили, что в связи с резонансным ДТП городской комитет по образованию проведет прямую линию с жителями города.

Участие в общении с барнаульцами примут городские организации образования, дети, родители, педагоги и сотрудники полиции.

«Геннадий Кузнецов, начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД по Барнаулу, расскажет о необходимости соблюдения детьми ПДД, даст рекомендации по недопущению ДТП с участием детей», — отметили в мэрии.

На YouTube-канале комитета по образованию опубликовали обращение Кузнецова к водителям и родителям. Прямая трансляция пройдет сегодня, 12 ноября, в 15:00 на этом же канале.

Обращение к барнаульцам по очень резонансному ДТП с гибелью ребенка можно посмотреть по ссылке на YouTube (смотреть с 04:17).

«Обращение хочу адресовать ко всем участникам дорожного движения — водителям, пешеходам, пассажирам, а также родителям, педагогам и детям. Погибла 13-летняя девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Поэтому хочу обратить ваше внимание, в первую очередь водителей, при приближении к пешеходным переходам снижайте скорость, и возле остановок общественного транспорта, особенно в гололедных условиях», — напомнил Кузнецов.

Пешеходам следует помнить, что пешеходный переход — это не безопасное место, поэтому перед переходом дороги необходимо убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.

Также Кузнецов попросил родителей объяснить детям, что дорогу нужно переходить в установленных местах и убеждаться в безопасности.

Ранее в алтайском селе пьяный водитель насмерть сбил девочку и скрылся, но позже его поймали.

Алтапресс