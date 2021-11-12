ГОРНЯК22 13.11.2021
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Алтапресс: Сделать «Сказку» руками. Какое производство спряталось в алтайском театре кукол

Горняк22
20 часов Ago

Altapress.ru решил рассказать о необычном производстве. И производстве ли? Мы заглянули в настоящий «роддом» театра кукол «Сказка» и узнали, как относятся к своим детям барнаульские папы и мамы Карло.

Театр кукол "Сказка", бутафорский цех. Анна Зайкова.

— Не считаю я себя папой Карло, — говорит один из работников цеха, который несколько минут шлифует досочку для сценического кассового аппарата. — Не нравится мне такой образ. Рабочий, но не очень интересный.

— Потому что где-то на заднем плане?

— Нет. Задний план — хорошее свойство. Без него и переднего не будет, — ответил «Не папа Карло» и, попросив держать его имя в секрете, продолжил работу.

Мы находимся в бутафорском цехе. Фантазия рисовала огромный, чуть ли не заводской зал, а на деле же — это небольшой уютный кабинет с парой столов и пятью мастерами. У каждого на рабочем месте — по стаканчику с кисточками, пачке эскизов, и детище — будь то кукла, или фанерная звездочка.

Работники готовятся к нескольким спектаклям одновременно — «Путешествие голубой стрелы» по Джанни Родари и «Рассказ собаки» на большую сцену, а также «Бешеные кролики» для театра на подушках для самых маленьких.

«У нас нет человека, который бы занимался отдельно куклами. Мы делаем все. И скульпторы, и декораторы, и бутафоры. Раньше было распределение, а сейчас — мастера на все руки», объясняет Ольга Косенкова, откладывая в сторону выкрашенный под бронзу поднос из папье-маше. Если не присматриваться внимательно и не трогать — можно решить, что он металлический.

«Выглядит все неплохо — так и предполагается, что должно только „выглядеть“. Поэтому и ломается чаще, чем хотелось бы. Но, к счастью, эти материалы вечные, всегда можно отремонтировать», — добавляет Ольга. Для бутафории здесь в основном используется папье-маше, поролон, пенопласт — дешево и надежно. На сцене не должно быть ничего стеклянного или очень хрупкого.

Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 1 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Как создают куклу

Все начинается с того, что худсовет утверждает чертежи и эскизы от главного художника спектакля. Если все хорошо — закупается необходимый материал и начинается скрупулезная работа.

Наталья Дробышева исправляет неточности на белой птицеобразной головешке — это часть от будущей куклы-перчатки. Из очень мягкого скульптурного пластилина художник лепит голову, не очень большую, чтобы ей было легко управлять. Далее делается слепок из гипса — для этого в кабинете стоит душевой поддон. А также целая ванна, которая оказалась явно лишней — строители перестарались. Художники закрыли ее листом и используют как стол.

Слепок снова облепляют пластилином, придавая рельефности, и красят либо обтягивают тканью — в зависимости от задумки художника. Добавляют дополнительные элементы — к примеру, у зай­цев будут каркасные ушки. А после создают перчатку из ткани.

Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 2 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова. Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 3 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова. Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 4 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

На то, чтобы подготовить весь спектакль, у художников уходит до двух месяцев — и делают они это прямо к премьере.

Стол Натальи завален эскизами 12 разных кукол для «Бешеных кроликов» — все материалы по итогу подошьют в отдельную папку и отправят в архив. А для постановки по Родари есть даже фотографии, как должна выглядеть кукла, — этот спектакль уже в репертуаре другого театра.

На соседнем столе стоят картонные домики — их покроют белой тканью. «Я люблю со всем работать — ни от чего не отказываюсь. Нередко беру в руки нитку с иголкой. Обожаю в своей работе разнообразие — постоянно есть новые задачи. Это синтез искусства и ремесла. Творческая профессия, которая не ограничивается тем, что ты умеешь рисовать. Надо уметь все», — говорит Наталья, поглаживая пластилиновую ворону.

Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 5 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Раньше она держала в своих руках мышку — компьютерную. Была художником по 3D-моделированию, пока не сократили из-за коронавируса. В «Сказке», о которой никогда и не думала, Наталья оказалась полтора года назад. За это время она как художник-постановщик успела создать два спектакля: «Репка» и «Не ежик».

«Можно было бы и кукол на 3D-принтере печатать, но суть театра в том, чтобы сохранять традиции. Суть бутафории в том, чтобы делать все своими руками. Это очень важно — ручная работа всегда заметна, видно, что человек душу вкладывает», — говорит Наталья.

Когда все готово, художник-постановщик проверяет и может что-то доработать. «Это не глобальные изменения — мы делаем точно по утвержденным эскизам. Иногда художник может попросить оставить ему чистые мордашки, чтобы сам раскрасил», — рассказывают мастера.

Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 6 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Необычные и сложные куклы

Мы рассказали о том, как создают сравнительно несложную куклу-перчатку. По мнению, Натальи Дробышевой одна из самых непростых в изготовлении — гапитная кукла.

По сути это голова на трости, которая скрывается за пустым туловищем, а также руки на более маленьких тростях — вожатках. С помощью механизмов у куклы могут открываться и закрываться глаза и рот.

«Мы делаем голову, а все остальное — инженер, — рассказывает Дробышева. — Такая кукла — в главной роли в спектакле „Человек из Подольска“. Там же еще несколько видов — ростовая и совсем плоская — в виде мишени».

Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 7 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Тут в цех вносят ведро с чем-то поролоново-коричневым из другого спектакля.

— Какашки до «Паши» мы еще никогда не делали, — усмехается, глядя в ведро, Ольга Косенкова.

— Это не какашки — вас обманывают. Это бюджетное пирожное картошка, — шутит «Не папа Карло». — Конечно, эффектно на сцене смотрится.

Не менее эффектно смотрелись и сами поролоновые куклы, физиономии которых были напечатаны на тканях. Лица — переработанные художником в фотошопе портреты актеров. Кому-то он поставил фингал, а кому-то выбил зубы.

В Барнауле в театре кукол &quot;Сказка&quot; сдали спектакль &quot;Паша&quot;8 В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 9 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова. Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 10 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

«Главная кукла Паша — гибрид четырех наших актеров. От кого-то ему достались брови, от кого-то нос. Очень необычно, было интересно, как будут работать — каждая кукла несет свою историю: ведьма, спасательный круг, кукла легкого поведения», — говорит Наталья Дробышева.

Самая сложная кукла, над которой Наталья работала около месяца, — собака из спектакля «Рассказ собаки». Большая, лохматая и, что самое интересное, — с множеством подвижных суставов. Сначала актриса должна была брать ее на руки, но позже режиссер решил оставить без движения.

«В постановке все куклы теневые, а она одна „живая“. Но ничего не делает просто лежит на сцене со своими большими пронзительными глазами. Мне не обидно — спектакль сам по себе очень красивый и, не скрою, что мы даже плакали», — говорит Наталья.

Художники сделали порядка 300 подвижных частей для теневых кукол, которых всего порядка 70. «И ими управляет практически весь коллектив — 12−15 актеров», — говорят мастера.

Театр кукол &quot;Сказка&quot;, бутафорский цех. 11 Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

…»Нет, моя!»

Кому кукла принадлежит больше актерам или создателям — мастера не хотят думать. «Мы все работаем над одним делом — сделать спектакль. И здорово, когда это происходит в порыве, как с „Рассказом собаки“. Художница и режиссер были увлечены — эта искра передается. Ее видно в отношении, в эскизах, а потом и на сцене», — говорит «Не-папа Карло».

«Я работаю в театре 14 лет и уже не отношусь к куклам, как к детям, — говорит Ольга Косенкова. — Это проходит. Если относиться, как к детям — никаких нервов не хватит. Первые пять лет из-за каждого поломанного персонажа сердце кровью обливалось. Когда отваливалась рука или глаз (обычное дело), было очень больно. Но сейчас это для меня просто инструмент — нервы важнее».

Алтапресс

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