Алтапресс: Сделать «Сказку» руками. Какое производство спряталось в алтайском театре кукол

Altapress.ru решил рассказать о необычном производстве. И производстве ли? Мы заглянули в настоящий «роддом» театра кукол «Сказка» и узнали, как относятся к своим детям барнаульские папы и мамы Карло.

Театр кукол "Сказка", бутафорский цех. Анна Зайкова.

— Не считаю я себя папой Карло, — говорит один из работников цеха, который несколько минут шлифует досочку для сценического кассового аппарата. — Не нравится мне такой образ. Рабочий, но не очень интересный.

— Потому что где-то на заднем плане?

— Нет. Задний план — хорошее свойство. Без него и переднего не будет, — ответил «Не папа Карло» и, попросив держать его имя в секрете, продолжил работу.

Мы находимся в бутафорском цехе. Фантазия рисовала огромный, чуть ли не заводской зал, а на деле же — это небольшой уютный кабинет с парой столов и пятью мастерами. У каждого на рабочем месте — по стаканчику с кисточками, пачке эскизов, и детище — будь то кукла, или фанерная звездочка.

Работники готовятся к нескольким спектаклям одновременно — «Путешествие голубой стрелы» по Джанни Родари и «Рассказ собаки» на большую сцену, а также «Бешеные кролики» для театра на подушках для самых маленьких.

«У нас нет человека, который бы занимался отдельно куклами. Мы делаем все. И скульпторы, и декораторы, и бутафоры. Раньше было распределение, а сейчас — мастера на все руки», объясняет Ольга Косенкова, откладывая в сторону выкрашенный под бронзу поднос из папье-маше. Если не присматриваться внимательно и не трогать — можно решить, что он металлический.

«Выглядит все неплохо — так и предполагается, что должно только „выглядеть“. Поэтому и ломается чаще, чем хотелось бы. Но, к счастью, эти материалы вечные, всегда можно отремонтировать», — добавляет Ольга. Для бутафории здесь в основном используется папье-маше, поролон, пенопласт — дешево и надежно. На сцене не должно быть ничего стеклянного или очень хрупкого.

Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Как создают куклу

Все начинается с того, что худсовет утверждает чертежи и эскизы от главного художника спектакля. Если все хорошо — закупается необходимый материал и начинается скрупулезная работа.

Наталья Дробышева исправляет неточности на белой птицеобразной головешке — это часть от будущей куклы-перчатки. Из очень мягкого скульптурного пластилина художник лепит голову, не очень большую, чтобы ей было легко управлять. Далее делается слепок из гипса — для этого в кабинете стоит душевой поддон. А также целая ванна, которая оказалась явно лишней — строители перестарались. Художники закрыли ее листом и используют как стол.

Слепок снова облепляют пластилином, придавая рельефности, и красят либо обтягивают тканью — в зависимости от задумки художника. Добавляют дополнительные элементы — к примеру, у зай­цев будут каркасные ушки. А после создают перчатку из ткани.

Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова. Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова. Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

На то, чтобы подготовить весь спектакль, у художников уходит до двух месяцев — и делают они это прямо к премьере.

Стол Натальи завален эскизами 12 разных кукол для «Бешеных кроликов» — все материалы по итогу подошьют в отдельную папку и отправят в архив. А для постановки по Родари есть даже фотографии, как должна выглядеть кукла, — этот спектакль уже в репертуаре другого театра.

На соседнем столе стоят картонные домики — их покроют белой тканью. «Я люблю со всем работать — ни от чего не отказываюсь. Нередко беру в руки нитку с иголкой. Обожаю в своей работе разнообразие — постоянно есть новые задачи. Это синтез искусства и ремесла. Творческая профессия, которая не ограничивается тем, что ты умеешь рисовать. Надо уметь все», — говорит Наталья, поглаживая пластилиновую ворону.

Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Раньше она держала в своих руках мышку — компьютерную. Была художником по 3D-моделированию, пока не сократили из-за коронавируса. В «Сказке», о которой никогда и не думала, Наталья оказалась полтора года назад. За это время она как художник-постановщик успела создать два спектакля: «Репка» и «Не ежик».

«Можно было бы и кукол на 3D-принтере печатать, но суть театра в том, чтобы сохранять традиции. Суть бутафории в том, чтобы делать все своими руками. Это очень важно — ручная работа всегда заметна, видно, что человек душу вкладывает», — говорит Наталья.

Когда все готово, художник-постановщик проверяет и может что-то доработать. «Это не глобальные изменения — мы делаем точно по утвержденным эскизам. Иногда художник может попросить оставить ему чистые мордашки, чтобы сам раскрасил», — рассказывают мастера.

Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Необычные и сложные куклы

Мы рассказали о том, как создают сравнительно несложную куклу-перчатку. По мнению, Натальи Дробышевой одна из самых непростых в изготовлении — гапитная кукла.

По сути это голова на трости, которая скрывается за пустым туловищем, а также руки на более маленьких тростях — вожатках. С помощью механизмов у куклы могут открываться и закрываться глаза и рот.

«Мы делаем голову, а все остальное — инженер, — рассказывает Дробышева. — Такая кукла — в главной роли в спектакле „Человек из Подольска“. Там же еще несколько видов — ростовая и совсем плоская — в виде мишени».

Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

Тут в цех вносят ведро с чем-то поролоново-коричневым из другого спектакля.

— Какашки до «Паши» мы еще никогда не делали, — усмехается, глядя в ведро, Ольга Косенкова.

— Это не какашки — вас обманывают. Это бюджетное пирожное картошка, — шутит «Не папа Карло». — Конечно, эффектно на сцене смотрится.

Не менее эффектно смотрелись и сами поролоновые куклы, физиономии которых были напечатаны на тканях. Лица — переработанные художником в фотошопе портреты актеров. Кому-то он поставил фингал, а кому-то выбил зубы.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова. Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

«Главная кукла Паша — гибрид четырех наших актеров. От кого-то ему достались брови, от кого-то нос. Очень необычно, было интересно, как будут работать — каждая кукла несет свою историю: ведьма, спасательный круг, кукла легкого поведения», — говорит Наталья Дробышева.

Самая сложная кукла, над которой Наталья работала около месяца, — собака из спектакля «Рассказ собаки». Большая, лохматая и, что самое интересное, — с множеством подвижных суставов. Сначала актриса должна была брать ее на руки, но позже режиссер решил оставить без движения.

«В постановке все куклы теневые, а она одна „живая“. Но ничего не делает просто лежит на сцене со своими большими пронзительными глазами. Мне не обидно — спектакль сам по себе очень красивый и, не скрою, что мы даже плакали», — говорит Наталья.

Художники сделали порядка 300 подвижных частей для теневых кукол, которых всего порядка 70. «И ими управляет практически весь коллектив — 12−15 актеров», — говорят мастера.

Театр кукол «Сказка», бутафорский цех. Анна Зайкова.

…»Нет , моя!»

Кому кукла принадлежит больше актерам или создателям — мастера не хотят думать. «Мы все работаем над одним делом — сделать спектакль. И здорово, когда это происходит в порыве, как с „Рассказом собаки“. Художница и режиссер были увлечены — эта искра передается. Ее видно в отношении, в эскизах, а потом и на сцене», — говорит «Не-папа Карло».

«Я работаю в театре 14 лет и уже не отношусь к куклам, как к детям, — говорит Ольга Косенкова. — Это проходит. Если относиться, как к детям — никаких нервов не хватит. Первые пять лет из-за каждого поломанного персонажа сердце кровью обливалось. Когда отваливалась рука или глаз (обычное дело), было очень больно. Но сейчас это для меня просто инструмент — нервы важнее».

Алтапресс