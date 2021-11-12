ГОРНЯК22 13.11.2021
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Алтапресс: «Лишать город бассейна никто не собирался»: предприниматель Михаил Дроздов рассказал о покупке спорткомплекса «Обь»

Горняк22
20 часов Ago

На этой неделе стало известно, что крайсовпроф продал свою долю акций спорткомплекса «Обь». Ряд СМИ назвал новым совладельцем объекта Михаила Дроздова, который три года назад выкупил у организации Дворец зрелищ и спорта. Altapress.ru предприниматель рассказал, как все было на самом деле.

Спорткомплекс "Обь" в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Михаил Дроздов,
барнаульский предприниматель, собственник ДС «Титов-Арена»:

В последнее время было много различных публикаций относительно продажи спорткомплекса «Обь», в которых меня называли его покупателем, что на самом деле не соответствует действительности. Ко мне обратился крайсовпроф с предложением о выкупе части акций «Оби». С главой профсоюзов Иваном Пановым мы хорошо знакомы еще со времен приобретения Дворца Спорта. Честно сказать, думал я над предложением недолго. У меня есть не так много знакомых, кто реально заинтересован в развитии физкультуры и спорта в нашем городе, и один из них — Евгений Ракшин. Его компания уже не первый год спонсор нашей хоккейной команды «Динамо-Алтай». Знаю, что они помогают волейбольному клубу «Университет», активно прививают любовь к здоровому образу жизни на Трассе здоровья. Приобретаемый пакет акций не позволял принимать какие-то судьбоносные решения, но Евгений согласился и стал собственником 49% акций комплекса.

Михаил Дроздов 1 Михаил Дроздов Анна Зайкова

По словам Михаила Дроздова, обсуждается несколько вариантов дальнейшего функционирования «Оби».

Михаил Дроздов,
барнаульский предприниматель, собственник ДС «Титов-Арена»:

Насколько мне известно, лишать город бассейна никто не собирался. Обсуждали идею модернизировать существующий спорткомплекс или построить аналогичный бассейн в центральной части города в другом месте. Детали и точную информацию вам смогут рассказать акционеры спорткомплекса «Обь».

В чем особенность спорткомплекса

Спортивный комплекс «Обь» начал строиться в 70-х годах прошлого века. Первая очередь (детский и подростковый бассейны) была сдана в 1982 году. Уже в 1984 году был введен в эксплуатацию большой бассейн (50×25 м).

Уникальность его заключалась в том, что при строительстве впервые в нашей стране был применен метод изготовления ванны из стекла и цемента. В 1985 году ввели в эксплуатацию весь объект — вместе со спортивными залами.

Спорткомплекс &quot;Обь&quot; в Барнауле. 2 Спорткомплекс «Обь» в Барнауле. Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день спорткомплекс «Обь» является одним из крупнейших в Западной Сибири. На его базе проводятся чемпионаты СФО и Дальнего Востока, первенства России по плаванию, фехтованию, классической борьбе, художественной гимнастике.

Персонал спорткомплекса, по данным на 1 января 2021 года, составляет 114 человек.

Алтапресс

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