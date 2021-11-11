Алтапресс: Систему QR-кодов в сибирском регионе распространили на парикмахерские и библиотеки

Систему предъявления QR-кодов в общественных местах расширили в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс»

QR-код. unsplash.com.

Соответствующие изменения внесены в указы губернатора края о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

С 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины).

Также с 15 ноября без этих документов нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия.

Власти региона продлили на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки действие системы QR-кодов, введенной в крае для снижения заболеваемости COVID-19.

Алтапресс