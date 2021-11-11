Алтапресс: В Барнауле могут временно закрыть несколько ТЦ из-за антиковидных нарушений

В Барнауле составили 17 протоколов на приостановку деятельности торговых центров за нарушения ограничительных мер, сообщает мэрия города.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел очередное заседание городского штаба по противодействию распространения ковида, на котором обсудили итоги рейдов.

Как сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда из алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова, в выходные дни по итогам рейдов составили более 40 протоколов.

«17 протоколов из 40 — на приостановку деятельности торговых центров от 3 до 18 суток за нарушения ограничительных мер», — уточнила она.

Названия ТЦ на заседании горштаба не уточнили, как и количество торговых центров. Вполне возможно, что некоторые ТЦ получили не один протокол.

Кроме того, по-прежнему ловят нарушителей масочного режима в общественном транспорте — как пассажиров, так и работников компаний-перевозчиков.

Ранее в Барнауле поймали несколько антимасочников, пробравшихся в автобус.

Алтапресс