ГОРНЯК22 11.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Барнауле могут временно закрыть несколько ТЦ из-за антиковидных нарушений

Горняк22
7 часов Ago

В Барнауле составили 17 протоколов на приостановку деятельности торговых центров за нарушения ограничительных мер, сообщает мэрия города.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел очередное заседание городского штаба по противодействию распространения ковида, на котором обсудили итоги рейдов.

Как сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда из алтайского Роспотребнадзора Лариса Зубова, в выходные дни по итогам рейдов составили более 40 протоколов.

«17 протоколов из 40 — на приостановку деятельности торговых центров от 3 до 18 суток за нарушения ограничительных мер», — уточнила она.

Названия ТЦ на заседании горштаба не уточнили, как и количество торговых центров. Вполне возможно, что некоторые ТЦ получили не один протокол.

Кроме того, по-прежнему ловят нарушителей масочного режима в общественном транспорте — как пассажиров, так и работников компаний-перевозчиков.

Ранее в Барнауле поймали несколько антимасочников, пробравшихся в автобус.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Систему QR-кодов в сибирском регионе распространили на парикмахерские и библиотеки

Алтапресс: Систему QR-кодов в сибирском регионе распространили на парикмахерские и библиотеки

Горняк22
7 часов Ago
Систему предъявления QR-кодов в общественных местах расширили в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» QR-код. unsplash.com. Соответствующие изменения внесены в указы губернатора края о мерах, направленных...
Алтапресс: В Барнауле с 15 ноября начнут проверки организаций, где должны вакцинироваться 80% работников

Алтапресс: В Барнауле с 15 ноября начнут проверки организаций, где должны вакцинироваться 80% работников

Горняк22
7 часов Ago
В Барнауле вскоре начнут проверки организаций из большого количества сфер, в которых привитых сотрудников должно быть не менее 80% от общего штата, сообщает мэрия города....
Алтапресс: Не будешь меняться — останешься с «шестеркой». Почему алтайский завод стал делать 3D-принтеры и не пошел по китайскому пути

Алтапресс: Не будешь меняться — останешься с «шестеркой». Почему алтайский завод стал делать 3D-принтеры и не пошел по китайскому пути

Горняк22
7 часов Ago
Великая случайность (или непознанная закономерность) несколько лет назад свела питерского конструктора Александра Неткачева с промышленниками из группы компаний ZIAS Machinery. У него в активе...
Алтапресс: 50 оттенков пневмонии. Главный рентгенолог Алтайского края —  о взрывных томографах и ковидных легких

Алтапресс: 50 оттенков пневмонии. Главный рентгенолог Алтайского края —  о взрывных томографах и ковидных легких

Горняк22
7 часов Ago
Ежедневно в крае делают сотни флюорографий, которые показывают, что у пациента есть изменения в легких, а значит, возможно, это ковидная пневмония. Самый точный способ...
Алтапресс: Четыре гвоздя в концепцию нового корпуса АлтГУ. Почему члены градсовета забраковали проект скандально известного здания

Алтапресс: Четыре гвоздя в концепцию нового корпуса АлтГУ. Почему члены градсовета забраковали проект скандально известного здания

Горняк22
7 часов Ago
Члены градостроительного совета краевой столицы отправили на доработку проект нового корпуса Алтайского госуниверситета. Вуз уже несколько лет продвигает амбициозную и глобальную идею....
Алтапресс: +508. Ковид немного притормозил в Алтайском крае

Алтапресс: +508. Ковид немного притормозил в Алтайском крае

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае, по данным на 9 ноября, зарегистрировали 508 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. unsplash.com За сутки в крае зафиксировали...

Читать по теме:

ВТОПЕ: