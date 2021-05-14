Алтапресс: В этом можно жить. Одежда и аксессуары стоимостью с квартиру. Или с пару квартир
Если вы рассматриваете ценники в магазинах и думаете, из какого золота сшита одежда, то этот материал для вас. Мы сделали обзор самых дорогих вещей, которые продает московский ЦУМ.
В этом можно жить. Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Мамина шуба
10 млн 650 тыс. рублей
Бренд: Valentino
Королевская коричневая шуба из меха соболя «с легкой проседью, которая искрится в лучах солнца» (цитата с сайта магазина). Врезные карманы застегиваются на потайные крючки — очень практично. Подкладка сделана из шелка. Шуба сшита в Италии. В комплект входит чехол.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Тренч с «погонами» из хвостов аллигаторов
5 млн 935 тыс. рублей
Бренд: Burberry
Итальянские мастера под предводительством британских дизайнеров взяли особую прочную кожу миссисипского аллигатора, отполировали вручную, чтобы подчеркнуть природный рисунок, и сшили тренч. Это классическая двубортная модель с отлетной кокеткой и ремешками. В комплекте — регулируемый пояс.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Дом на колесиках
4 млн 800 тыс. рублей
Бренд: Dolce & Gabbana
На этот раз мы имеем дело с чемоданом на колесах, сшитом из кожи новогвинейского крокодила с крупным узором. К чемоданчику прилагается замок, брелок-ключи, дорожная бирка и пыльник — чтобы было не страшно сдавать в багаж.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Пальтишко для похода в университет
3 млн 790 рублей
Бренд: Loro Plana
Однобортное пальто с отложным воротником в темно-синем или черном цвете. «Ну и что?» — скажете вы. А выполнено оно из шерсти высокогорных перуанских викуний. С одной взрослой особи собирают всего 150 граммов шерсти. Материал из нее выходит тоньше, теплее и прочнее кашемира. Подкладка сшита из меха норки.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Платье гламурной вдовы
3 млн 140 тыс. рублей
Бренд: Tom Ford
Вечернее платье, покрытое ажурным кружевом с пайетками бронзового оттенка. Длинные рукава, бархатный воротник-стойка и ниспадающая широкая лента выглядят великолепно. 53% — вискоза, 47% — полиэстер. Вкупе с пластиковыми пайетками и шелковой подкладкой все это будет прекрасно выглядеть на любом светском мероприятии.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Костюмчик на выпускной
2 млн 995 тыс. рублей
Бренд: Kiton
И снова викунья шерсть! Однобортный костюм из осенне-зимней коллекции 2021 года. Подкладка на этот раз не норка, а купро — высококачественная искусственная ткань, похожая на шелк.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Сумка Шапокляк
2 млн 720 тыс. рублей
Бренд: Bottega Veneta
Сумка из миссисипского аллигатора малахитового оттенка с крупной золотой цепью, которой позавидовал бы самый крутой воротила из 90-х.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru
Бабушкин пуховик
2 млн 645 тыс. рублей
Бренд: Bottega Veneta
Это матовое кожаное пальто выполнено в особой технике плетения intrecciato. Модель застегивается на кнопки. Подкладка тоже 100%-ная кожа, а наполнитель — 100% полиэстер.
Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru Рейтинг дорогой одежды. tsum.ru