Алтапресс: Ждут и верят. Почему алтайская соя легла в закромах тяжелым грузом и не едет больше в Китай

Алтайские сельхозпроизводители говорят о нетипичной ситуации на рынке сои. Мегапопулярная экспортная культура, которая еще недавно на раз-два отгружалась с Алтая в Китай, легла тяжелым грузом: звонков от трейдеров нет, интереса тоже. Между тем внутренняя переработка этой культуры оставляет желать лучшего: агрохолдинг, который в прошлом сам культивировал производство сои в регионе, погряз в банкротстве. Другие предприятия на серьезные объемы не замахиваются. Чего ждать в такой ситуации, не понятно.

Урожай высокопротеиновой сои. Сергей Бутин

Что будет с урожаем

Сельхозпредприятие «Кадниковское» из Мамонтовского района с соей, можно сказать, на «ты»: возделывают ее здесь уже много лет. В 2016 году директор хозяйства Юрий Калинин пошел на эксперимент — засеял часть полей импортными семенами, выделенными агрохолдингом «Юг Сибири».

Через пару лет холдинг начал банкротиться, взаимоотношения между партнерами не заладились. Дело дошло до суда, но даже это не отбило у Калинина желания заниматься соей.

По словам фермера, площади под этой культурой хозяйство не расширяет — работает над увеличением урожайности. В этом году в «Кадниковском» собрали 5,5 тыс. тонн сои. Вот беда — спроса на нее нет. Юрий Калинин утверждает: если раньше первые звонки от закупщиков начинались уже в августе, когда соя еще стояла в полях, то сейчас, когда урожай лежит в закромах — тишина.

Юрий Калинин, директор хозяйства «Кадниковское». архив агрохолдинга «Юг Сибири»

В хозяйстве «Октябрьское» с соей в этом году чуть не задалось — из-за засухи урожайность оказалась ниже прошлого года, но предложить рынку все равно есть что. Директор предприятия Алексей Бабаков рассказывает: прошлогодний урожай сои почти весь ушел за пределы региона.

«Как только начинались звонки от трейдеров, мы понимали, что есть большой заказ из Китая. Начинали торговать. Что в этом году происходит, понять сложно. Говорят, что из-за российских ограничений китайцы переключились на поставщиков из Украины», — сообщил Бабаков.

Что делают из сои в Китае

Соевая промышленность в Китае развивалась вместе с экономикой страны. К уже существующим соевым продуктам, таким, как нерафинированное масло и соевая мука, постепенно добавилась продукция высокой переработки.

Традиционные продукты, полученные путем переработки соевых бобов — это в основном соевый творог, палочки из соевого творога и соевый творожный сыр.

Эти продукты производятся на перерабатывающих заводах. Производство современных продуктов, таких, как соевое молоко, мука, изолированный соевый белок, концентрированный соевый и структурный белок, также постоянно возрастает, наряду с производством соевых продуктов здорового питания — фосфолипидов, сапонинов, изофлавонов, олигосахаридов и пищевых волокон.

Как ограничивают экспорт

Отечественный рынок сои «тряхнуло» еще зимой, когда государство с 1 февраля 2021 года ввело ограничительные меры в виде экспортных пошлин в размере 30% от таможенной пошлины.

Урожай высокопротеиновой сои. Сергей Бутин

Но трейдеры к этому оказались готовы и буквально за неделю до введения санкций смогли вывезти за пределы страны рекордное количество сои: в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Как сообщили altapress.ru в Алтайпищепроме, несмотря на принятые ограничительные меры, экспорт соевых бобов из Алтайского края в натуральном выражении в январе-октябре 2021 года составил 36,8 тыс. тонн. Снижение составило 22%.

Единственный плюс — цена. «За обозначенный период сои вывезено на 13,5 миллионов долларов США. В стоимостном выражении имеется рост на 11,28%», — отмечают в ведомстве.

Урожай высокопротеиновой сои. Сергей Бутин

Сейчас экспорт сои вновь официально ограничен — таможенные пошлины хоть и снизились до 20%, но все равно действуют аж до сентября 2022 года.

Посевные площади сои в Алтайском крае, тыс. га

2016 — 30,9

2017 — 61,6

2018 — 115,4

2019 — 149,5

2020 — 131,5

Какие еще есть проблемы

Надо сказать, что вывезти сельхозпродукцию нового урожая из Алтайского края стало весьма проблематично, и дело не только в пошлинах. В хозяйствах говорят о проблемах с получением фитосанитарных сертификатов на партию и долгих очередях на границе с Казахстаном.

О наболевшей проблеме в начале ноября во всеуслышание заявили «соседи». Национальная ассоциация переработчиков масличных культур Казахстана считает, что действия российских контролеров злонамеренны.

На Алтае планируют в разы увеличить посевы высокопротеиновой сои. архив агрохолдинга «Юг Сибири»

«По информации от российских экспортеров, поступило распоряжение «сверху», чтобы Россельхознадзор затягивал оформление документов всеми возможными способами, а именно: максимальным сроков выдачи фитосертификата (грузы будут оформлять не менее 14 дней) и тщательной проверкой каждого транспортного средства», — говорится в сообщении.

Казахстанские партнеры говорят, что из-за сложившихся проблем контракты на поставку масличных из России уже срываются.

Давно ли на Алтае выращивают сою

Соя для Алтая совсем не в новинку: возделывать ее начали еще в 30-х годах прошлого века. Активно пошла она в поля в брежневский период, вместе с «царицей полей» кукурузой.

В лихие 90-е вместе с животноводством соевая тема в регионе зачахла. В 1992 году ее посевы были сведены фактически к минимуму, до 20 га на весь Алтайский край. Сейчас ситуация совершенно иная: выращиванием сои в регионе занимаются более 300 хозяйств.

Урожай высокопротеиновой сои. Сергей Бутин

Что с внутренней переработкой

Меж тем, рынок внутренней переработки крайне ограниченный. Агрохолдинг «Юг Сибири», который до своего банкротства сам продвигал выращивание данной культуры, больше не существует.

Более того, арендатор его мощностей — Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов, где в былые годы перерабатывалось до 150 тыс. тонн сои в год — от этого направления в принципе отказался.

В Алтайпищепроме пояснили, что группа компаний «Благо» закрыла предприятие в Бийске из-за его технологической изношенности и будет использовать площадку только для перевалки сырья.

Урожай высокопротеиновой сои. Сергей Бутин

Завод «Бинака» в Калманском районе, до 2018 года выпускавший корма для животноводства на основе сои, долгое время не работает. В администрации района altapress.ru пояснили, что новый собственник планирует возобновить производство, но о переработке сои речь не идет.

Есть в регионе еще несколько соевых производств, но объемы их закупок совершенно незначительные. Вопрос со сбытом выращенной сои для алтайских сельхозпроизводителей остается открытым. Сами они рассчитывают, что хотя бы к будущей весне ситуация сможет исправиться, и Китай вновь повернется к нам лицом.

Алтапресс