Алтапресс: Удар ресторанным счетом по банковскому. Как питаются барнаульские финансовые воротилы

У руководителей алтайских банков, которых мы в подзаголовке заносчиво, но с любовью, называем финансовыми воротилами, ненормированный рабочий график. Часто время на обед можно выкроить только при встрече с клиентами. Мы узнали, чем лакомятся специалисты по финансам в заведениях краевой столицы, что думают о ценах и какие съедобные шедевры творят на собственной кухне.

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

Строгость без излишеств

Эльвира Вебер, управляющий банком «Открытие» по Алтайскому краю, производит впечатление истинной бизнес-леди. Бежевое платье прямого фасона, пояс, который подчеркивает тонкую талию.

Стройность не удивляет, ведь у Вебер четко распланированы в том числе и гастрономические планы (сахар в них, кстати, не входит). Хотя, признается собеседница, спонтанность все-таки бывает. Но в основном она питается по знакомой всем системе: завтрак, обед и ужин.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» по Алтайскому краю:

На обед предпочитаю классические супы из русской кухни — борщ и щи из квашеной капусты. Ужин — время второго блюда. Сразу на ум приходят картофельное пюре с любимой квашеной капустой. Иногда добавляю к гарниру мясо или рыбу. Категорических отказов от продуктов у меня нет. На диетах тоже никогда не сидела.

Эльвира Вебер. Предоставлено altapress.ru.

Рацион героини можно назвать ПП-­шным. Все дело в привычках из детства. «Сколько себя помню, дома всегда питались правильно. Сахара не было. Больше всего любила мамины блины и пельмени. У меня такие не получаются», — делится руководитель.

По душе Эльвире Вебер домашняя кухня и вкусности собственного приготовления. Училась готовить по книгам и фирменным рецептам мамы и бабушки. С особой теплотой собеседница говорит о традиционных новогодних блюдах: оливье, сельди под шубой. Несмотря на загруженность, чаще всего она трапезничает дома.

Однако иногда ходить в заведения приходится. Например, если клиент хочет провести встречу в неформальной «аппетитной» обстановке. В числе фаворитов у бизнесвумен европейская кухня.

Эльвира Вебер. Предоставлено altapress.ru.

Переговоры со вкусом хинкали

В кавказском ресторане с пикантным названием «Аджика» классический интерьер с элементами этники. Зал застелен узорными коврами, напоминающими о советском прошлом. Величественный темный камин, окна, прикрытые тяжелыми темными шторами, подчеркивают сдержанно-солидное настроение заведения.

На закрытой веранде с панорамными окнами царит более расслабленная атмосфера. Там разнообразнее цвета и больше этнических мотивов. На потолке разноцветные балдахины, на стульях вязаные накидки. Столы будто собраны из мозаики, которую хочется рассмотреть прежде, чем приняться за еду.

Здесь мы и выбрали место с моей следующей собеседницей — Светланой Сапожниковой, директором барнаульского офиса банка «Акцепт». Она частый гость в этом заведении.

Светлана Сапожникова. Анна Зайкова.

Причем посещает его не только с клиентами и коллегами, но и с семьей. Причина тому — беспощадный к желудку рабочий график, который не всегда дает возможность следовать канонам правильного питания и утолять голод собственноручно приготовленной едой.

«Официально банк работает с 9 до 19 часов. Потом наступает время для творчества», — шутит Светлана. Завтрак у занятой леди обычно проходит в экспресс-режиме, порой прямо перед совещанием.

Обычно удается только быстро съесть бутерброд и запить чаем или кофе с молоком. Готовит утренние блюда Светлана чаще всего только для семьи. «У меня маленький сынок, ему 2,5 года. Он часто просит блинчики. А желание маленького мужчины для меня — закон», — с улыбкой рассказывает собеседница.

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

В обеденное время приехать домой не получается, хотя родные стены находятся недалеко от офисных. Тогда выручает один из любимых ресторанов. На работе женщина принципиально не ест и коллегам не советует. Директор придерживается мнения, что запах пищи в финансовой организации перебивает деловой настрой.

Тем временем веранда наполняется ароматом свежих хинкали со свининой и говядиной. На среднего размера тарелке, выполненной в уже знакомом этническом стиле, их помещается два. Но не всего, а целых — такие они большие.

Кстати, на посуду героиня обращает внимание не меньше, чем на блюда. Говорит, что даже не самую вкусную еду может прорекламировать грамотная подача и сервировка. В топ Сапожниковой помимо «Аджики» входят «Кактус», «Атлас» и «Горная аптека».

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

«В первом ресторане мне очень нравится бизнес-ланч. Мало того что экономишь время, так еще и мексиканские лепешки просто потрясающие. Во втором — незабываемый тайский суп том ям. В третьем — вкуснейшие пельмени с мясом марала», — увлеченно рассказывает женщина.

Заведение она обычно выбирает по совету друзей или клиентов, которые хотят подарить Светлане новые гастрономические впечатления. Но все-таки ближе всего к душе и аппетиту приходится уже знакомая кавказская кухня.

Светлана Сапожникова,

директор барнаульского офиса банка «Акцепт»:

Мой муж родом из Казахстана. Мы ездили туда и пробовали местную и кавказскую кухни, но они меня почему-то не впечатлили. А несколько лет назад отмечали Новый год в одном из таких колоритных ресторанов. Понравилось все настолько, что с тех пор мы часто бываем в подобных местах.

Однако творить вкусности дома Светлана все же успевает. Правда, съесть их удается не всегда. Ужин обычно приходится на позднее время. Бизнесвумен балует родных запеченной картошкой с курицей и знаменитыми булочками «Синнабон», приготовленными по рецепту одной из барнаульских мастериц. А дочка часто радует фирменной пиццей. «Лучше, чем в любом сервисе доставки», — хвалится гордая мама.

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

Хотя фастфуд в жизни Сапожниковой и ее семьи все же случается. Но не часто. Цены на вредные лакомства, например шаурму, видятся финансовому эксперту слишком высокими. И для здоровья такая пища вредна. Светлана с близкими держат курс в сторону более правильного рациона.

Мясная душа финансиста

На вопрос о том, какое место самое вкусное и подходящее для встречи, Алексей Еськин, директор барнаульского филиала инвестиционной компании Freedom Finance, ответил: «Дом. Там готовит жена. Но она сейчас в командировке». Поэтому мы пошли в «Центральную кофейню».

Это место на главном проспекте краевой столице знают, наверное, все барнаульцы. Как минимум по аромату свежесваренного кофе, который ощущается еще на входе. Но мы сегодня заказали зеленый чай. Его мой собеседник любит больше.

Здесь он бывает во время обеда с коллегами пару раз в неделю. Предпочитает заказывать завтрак. Но сытный. Такой, которым можно наесться до утра следующего дня. Еще Алексея часто выручают бизнес-ланчи в кавказском ресторане «Пили-Швили». Там, по словам спикера, широкий выбор салатов и супов. Разнообразие — не последнее требование к сбалансированному меню — обеспечено.

Алексей Еськин. Анна Зайкова.

На этот раз Еськин выбрал американский «завтракообед». Через несколько минут на столе появилась тарелка, заполненная едой: два жареных яйца, два куска хорошо прожаренной говядины, запеченный картофель и тосты из белого хлеба. Нарезая продукты столовым ножом, герой комментирует: «Люблю мясо». И это заметно.

«Жареное, запеченное. В любом виде. Дома готовлю на гриле. Кладу кусок говядины — через три минуты готово. Потом посыпаю зеленью, варю на гарнир гречку или рис. И больше мне ничего не надо», — аппетитно рассказывает Алексей.

Кулинарить учился у мамы, а некоторые блюда из детства помнит до сих пор и мечтательно перечисляет: котлетки из печени, гусь в тесте…

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

Алексей называет себя любителем простой понятной пищи, без буйства вкусов. Сдержанный рацион можно было бы назвать правильным питанием, но собеседник отмечает: «Это вряд ли. Обожаю борщ со сметаной, салом и горчичкой».

Однако вредности вроде бургеров и пиццы совсем не жалует: «Я этого не понимаю». В заведениях Еськин не частый гость. Обычно ест два раза в день — утром и вечером. Как правило, дома.

Но когда общепита не избежать, не обязательно идти в ресторан или кафе. Как рассказал финансовый эксперт, он посещает и обычные столовые, например «Скороварку», которая недалеко от офиса.

Питание барнаульских финансовых специалистов. Анна Зайкова.

Алексей Еськин,

директор барнаульского филиала инвестиционной компании Freedom Finance:

Там приветливый персонал, большие порции. Много свободных мест, всегда можно спокойно прийти с коллегами. Чистота для меня также важна. По поводу цен барнаульских заведений спикер говорит, что на любой кошелек найдется своя тарелка. Но все же, если тратиться на обед нужно ежедневно, то он должен стоить не более 250 рублей.

Алтапресс