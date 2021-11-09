Алтапресс: «Перепись антител»: россиян предложили проверить на иммунитет к COVID-19

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил проверить граждан России на наличие иммунитета к ковиду, сообщает радио Sputnik.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Леонов отметил, что сейчас уровень коллективного иммунитета определить сложно — как россиян в целом, так и по отдельным регионам.

«Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию. Надо понять, какой у нас реальный коллективный иммунитет, и из этого уже исходить», — пояснил кандидат медицинских наук.

По его словам, в России можно провести глобальное тестирование на наличие антител к коронавирусу, однако всех массово можно и не проверять.

«Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование. Таким образом мы сможем понять реальный популяционный иммунитет в регионах России и понять, где и какие антиковидные ограничения сработали», — отметил Леонов.

Депутат отметил, что такой системный анализ поможет сделать определенные выводы и найти решения для дальнейшей борьбы с ковидом.

Ранее в России разработали тест на активность антител к коронавирусу.

Алтапресс