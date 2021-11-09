Алтапресс: В Роспотребнадзоре рассказали, кого в Алтайском крае наказывают за недобросовестную проверку QR-кодов

Проверка QR-кодов о вакцинации полностью возложена на торговые центры, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

QR-код. unsplash.com.

По словам Калининой, QR-коды, подтверждающие прививку против COVID-19, сверяют с паспортами (или водительскими правами) сотрудники торгово-развлекательных центров. Их же могут наказать за несоблюдение норм проверки.

Эпидемиолог отметила, что в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября ведомство и полиция провели рейды по торговым домам края. В ходе них выявили нарушения ограничительных мер, введенных по указу губернатора Виктора Томенко.

Замрук регионального Роспотребнадзора также уточнила, что инспекторы ведомства выборочно сверили документы посетителей ТЦ. Массовых же проверок не предвидится.

Ульяна Калинина,

заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Соблюдение ограничений в торговых центрах обеспечивают собственники и «специальные» люди, в общественном транспорте — перевозчики, водители и кондукторы. А вот, чтобы поставить везде проверяющих от Роспотребнадзора и полицейских, просто не хватит человеческих ресурсов. Добавлю, что граждане и сами должны быть добросовестными, носить маски, по режиму повышенной готовности предъявлять документы.

Алтапресс